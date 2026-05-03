„Zamaskujeme se a půjdeme tam.“ Babiš chystá akci v Praze

03.05.2026 8:58 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Premiér Andrej Babiš odlétá na summit Evropského politického společenství v Arménii, kde ho čekají jednání se světovými lídry včetně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V nedělním ranním videu Babiš zhodnotil i svou zahraniční cestu do centrální Asie, zkritizoval podvodné obchody v centru Prahy a promluvil i o závazcích vůči NATO.

Foto: screen FB Andreje Babiše
Popisek: Andrej Babiš

Ve videu na svém facebookovém profilu Andrej Babiš oznámil, že dnes odlétá do Arménie na summit Evropského politického společenství, kde ho čekají čtyři bilaterální jednání. Už v 11 hodin by se měl setkat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, britským premiérem Keirem Starmerem, prezidentkou Moldavska a premiérem Srbska.

Koncem dubna se Babiš vrátil z cesty po centrální Asii. Cesty se účastnil i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a jejich delegaci doprovázela i podnikatelská mise s přibližně padesáti zástupci českých firem.

Ázerbájdžán, Kazachstán i Uzbekistán mají podle českého premiéra „obrovský potenciál“.

„Nejenomže mají plyn, ropu, stříbro, zlato, uran… je tam obrovský potenciál spolupráce,“ řekl Babiš v nedělním videu, kde promluvil o strategickém záměru. Zmínil také plán projednat vznik společného podniku, který by v Ázerbájdžánu vyráběl pivo Budvar.

Babiš ve videu zmínil, že byl z cesty nadšený, až skoro zapomněl, co se děje v České republice.

„Průmysl bude kvést,“ přislíbil Babiš i v souvislosti s plánem postavit dálnici Praha-Karlovy Vary.

Na podzim Babiš plánuje cestu do Indonésie a Vietnamu.

Šmejdi v historickém centru Prahy

Premiér také znovu reagoval na odhalení Janka Rubeše a Honzy Mikulky, kteří jsou známí jako Kluci z Prahy, o pražských cannabis obchodech. Obchody často cílí na turisty a poskytují zkreslené informace o nabízených produktech.

„Kdybych byl Karel IV., tak bych rozhodl, aby všechny tyhle šmejdi, kteří jsou mezi Karlovým mostem a Staroměstským náměstím, kde prodávají ty věci, co otrávily tolik turistů, šly pryč,“ řekl Babiš s tím, že tímto problémem se aktivně zabývá i s Radou vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislosti.

Následně youtuberovi Rubešovi navrhl schůzku. „Zaprvé spolu půjdeme do toho obchodu. Zamaskujeme se a já si vezmu ochranku. A za druhé se sejdeme za jedním stolem. Ministr vnitra, policejní prezident, šéf protidrogového oddělení a ministr zdravotnictví a ministr zemědělství,“ navrhl Babiš a vzkázal Rubešovi, že dělá skvělou práci.

Výdaje na obranu a summit NATO

Babiš se ve videu také vyjádřil k náboru vojáků do Armády ČR. Za poslední čtyři měsíce se podařilo rekrutovat 2 118 nových vojáků. Službu u armády mezitím dokončilo 285 vojáků.

„Takže čistý přírůstek je 1 833 za čtyři měsíce!“ hlásil Babiš. Pro srovnání uvedl, že vládě Petra Fialy se minulý rok za stejné období podařilo rekrutovat 1 295 vojáků.

„Chceme nejvyšší počet vojáků a těšíme se na summit NATO. Těšíme se, až budeme diskutovat o procentech,“ zmínil Babiš.

Příští summit NATO je naplánován na 7. a 8. července 2026 v Ankaře.

V sobotu se premiér navíc sešel s bývalým velvyslancem při NATO Jakubem Landovským a domluvili se, že bude vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO.

„On tomu rozumí, bude to koordinovat,“ rozhodl Babiš.

Zároveň přislíbil, že se Česká republika určitě bude snažit dostat na 2 % z HDP, které mají členské státy vydávat na obranu. „Ještě máme šanci to splnit,“ řekl Babiš.

