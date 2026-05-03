„Nezaplatili dost.“ Trump zpochybnil dohodu s Íránem

Donald Trump v sobotu uvedl, že Spojené státy jednají s Íránem o možné dohodě a že se teprve chystá prostudovat její přesné znění.
Podle něj se jednání vyvíjejí příznivě pro Spojené státy a Írán má silný zájem dohodu uzavřít.
„S Íránem si vedeme velmi dobře. Opakuji, oni chtějí uzavřít dohodu. Jsou na kolenou,“ vysvětlil americký prezident a dodal, že pokud by Spojené státy Írán opustili, trvalo by jim dvacet let, než by se „postavili na nohy“.
„Ale my teď neodcházíme. Uděláme to tak, aby se nikdo nemusel vracet za dva nebo pět let,“ upřesnil Trump, cituje stanice Fox News.
Před novináři také zpochybnil stabilitu íránského vedení a připustil, že existuje i možnost obnovení amerických vojenských úderů.
Íránský návrh je postavený tak, aby se nejprve rychle snížilo napětí a obnovil základní chod ekonomiky, a teprve potom se řešila složitější jaderná otázka.
Konkrétně Írán navrhuje, aby se v první fázi otevřel Hormuzský průliv a obnovila lodní doprava, zatímco by Spojené státy ukončily blokádu, zrušily část sankcí, uvolnily zmrazená íránská aktiva a stáhly své síly z okolí Íránu. Součástí je i požadavek na kompenzace a širší ukončení konfliktů v regionu. Výměnou by došlo k příměří a k závazku, že Spojené státy a Izrael znovu nezaútočí.
Až následně by se vedla jednání o íránském jaderném programu. Írán je ochoten jednat o jeho omezení, ale chce, aby Spojené státy uznaly jeho právo obohacovat uran pro mírové účely, informuje agentura Reuters.
O pár hodin později, v příspěvku na sociální síti Truth Social, Donald Trump ohlásil, že se na íránský plán brzy podívá. Uvedl ovšem, že si „nedokáže představit, že by byl přijatelný“.
„Ještě nezaplatili dostatečně vysokou cenu za to, co za posledních 47 let provedli lidstvu a celému světu,“ vysvětlil Donald Trump.
