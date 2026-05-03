„Nezaplatili dost.“ Trump zpochybnil dohodu s Íránem

03.05.2026 7:57 | Zprávy
autor: Alena Kratochvílová

„Ještě nezaplatili dostatečně vysokou cenu,“ říká Donald Trump. Americký prezident sice mluví o pokroku v jednáních s Íránem, k jeho návrhu na ukončení konfliktu je ale skeptický a nevylučuje ani obnovení vojenských úderů.

„Nezaplatili dost.“ Trump zpochybnil dohodu s Íránem
Foto: Bílý dům
Popisek: Donald Trump

Donald Trump v sobotu uvedl, že Spojené státy jednají s Íránem o možné dohodě a že se teprve chystá prostudovat její přesné znění.

Podle něj se jednání vyvíjejí příznivě pro Spojené státy a Írán má silný zájem dohodu uzavřít.

„S Íránem si vedeme velmi dobře. Opakuji, oni chtějí uzavřít dohodu. Jsou na kolenou,“ vysvětlil americký prezident a dodal, že pokud by Spojené státy Írán opustili, trvalo by jim dvacet let, než by se „postavili na nohy“.

„Ale my teď neodcházíme. Uděláme to tak, aby se nikdo nemusel vracet za dva nebo pět let,“ upřesnil Trump, cituje stanice Fox News.

Před novináři také zpochybnil stabilitu íránského vedení a připustil, že existuje i možnost obnovení amerických vojenských úderů.

Íránský návrh je postavený tak, aby se nejprve rychle snížilo napětí a obnovil základní chod ekonomiky, a teprve potom se řešila složitější jaderná otázka.

Konkrétně Írán navrhuje, aby se v první fázi otevřel Hormuzský průliv a obnovila lodní doprava, zatímco by Spojené státy ukončily blokádu, zrušily část sankcí, uvolnily zmrazená íránská aktiva a stáhly své síly z okolí Íránu. Součástí je i požadavek na kompenzace a širší ukončení konfliktů v regionu. Výměnou by došlo k příměří a k závazku, že Spojené státy a Izrael znovu nezaútočí.

Až následně by se vedla jednání o íránském jaderném programu. Írán je ochoten jednat o jeho omezení, ale chce, aby Spojené státy uznaly jeho právo obohacovat uran pro mírové účely, informuje agentura Reuters.

O pár hodin později, v příspěvku na sociální síti Truth Social, Donald Trump ohlásil, že se na íránský plán brzy podívá. Uvedl ovšem, že si „nedokáže představit, že by byl přijatelný“.

„Ještě nezaplatili dostatečně vysokou cenu za to, co za posledních 47 let provedli lidstvu a celému světu,“ vysvětlil Donald Trump.

Psali jsme:

Knížák varuje před Pavlem: Chystá prezidentský puč
Rozhovory PL- Filip Turek
Macinka štípl Koláře: Na summit pojede místo Pavla Landovský
„ČT nepatří mňoukajícím Wollnerům.“ Koller varoval, lidé ho uzemnili

 

Zdroje:

https://www.foxnews.com/live-news/iran-war-trump-blockade-strait-hormuz-oil-prices-may-2

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/iran-offers-strait-deal-trump-dissatisfied-prefers-non-military-path-2026-05-02/

Článek obsahuje štítky

dohoda , Írán , USA , zahraničí , Hormuzský průliv

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s tím, že by Spojené státy měly přijmout íránský návrh?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat

Aktivní zálohy

Kvůli vašemu vyřazení z aktivních záloh jste se obrátil na ústavní soud. To vám neberu. Pár věcí mi ale není jasných. Tvrdíte, že novela branného zákona, která zakazuje europoslancům sloužit v aktivní záloze, byla podle vás přijata „na míru“. Takový postup považuji za neústavní a diskriminační. Kdo...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Knížák varuje před Pavlem: Chystá prezidentský puč

19:43 Knížák varuje před Pavlem: Chystá prezidentský puč

Prezident Petr Pavel se chová jako agent neznámé mocnosti, tvrdí profesor Milan Knížák. Výtvarník gl…