Ševčík tvrdě za Turkem: Aktivista letěl právem, „zelený fanatik“

„Íránská krize zasáhla tvrdě německé hospodářství,“ řekl šéf mnichovského ekonomického institutu Ifo. Němci kvůli blokádě Hormuzu snížili odhad růstu HDP na polovinu z 1 % na 0,5 %. Výhled pro rok 2027 byl snížen na 0,9procentní růst. Německý průmysl škrtá dalších 125 tisíc pracovních míst. Kam Německo směřuje?
Německo prochází těžkým obdobím, které je způsobeno jeho nesmyslnou politikou Energiewende a na to navazující politikou Green Dealu, kterou prosadilo prostřednictvím svých politických tlaků v rámci celé Evropské unie. Německo již ztratilo například hegemonii při výrobě automobilů a část této výroby se přesunula do zahraničí mimo jiné do Číny i do Spojených států. I Německo doplácí na nesmyslné sankční balíčky proti Rusku, a to i přesto, že řada firem tato nařízení obchází přes třetí země, nejčastěji ty, které byly v minulosti součástí Sovětského svazu. Již 20. října loňského roku se víc jak stovka německých průmyslníků, kteří jsou v čele různých firem, ohradila proti politice Evropské unie a varovala Leyenovou před pravidly obchodování s emisemi (EU ETS) a mechanismem zúčtování uhlíku na hranicích, tzv. uhlíkové clo (CBAM), a proti prosazování Green Dealu. Přímo napsali, že „Green Deal ničí evropské výrobní firmy“.
V únoru letošního roku šéf chemické firmy BASF, Markus Kamieth, zopakoval varování a doslova bil na poplach, že evropské firmy ztrácejí konkurenceschopnost kvůli Green Dealu.
A v souvislosti s blokací Hormuzského průlivu to bude mít velmi významný dopad na německé hospodářství, zvláště pak ve druhé polovině tohoto roku. Německo nemá své dostatečné vlastní zdroje pro to, aby mohl například vyrábět jeho zbrojní průmysl. Musí tyto suroviny nakupovat. Ať už je to ze zemí bývalého Sovětského svazu, nebo přímo z Ruska. Německo také není plně odříznuto od ruské ropy. Vzpomeňme si na ropovod Jamal. Není ani odříznuto od ruského plynu. Část plynu přechází většinou pod jinými značkami právě z Ruska prostřednictvím CNG terminálů.
Německo má již tři roky významné problémy a bude je mít nejenom v letošním, ale i příštím roce. Podle německých zdrojů se průmyslová výroba v loňském roce pohybovala na úrovni kolem 91 procent roku 2021 a reálně tak odpovídala hodnotám roku 2006 a podle Bloombergu byla nejslabší za posledních dvacet let.
Poměrně výrazný politik CDU a premiér německé spolkové země Sasko-Anhaltsko Reiner Haseloff požadoval přímo na Leyenové změnu klimatické politiky a položil i otázku: „ocel na tanky budeme dovážet z Ruska?“, když se zavřou ocelárny v Německu.
Německý státní dopravce Deutsche Bahn v minulém roce nesplnil své cíle dochvilnosti. Jen 60 % dálkových vlaků dojelo včas. Za včasný příjezd německé dráhy považují zpoždění do 6 minut. Při zpoždění nad 1 hodinu má cestující nárok na kompenzaci čtvrtiny až poloviny jízdného. Loňské kompenzace stály DB 156 milionů eur. Máme si pořád Německo brát za vzor pořádku, nebo jsou ty časy pryč?
„Pijete horkou vodu pro lepší trávení a vaříte jablka? A jste si jistí, že tím nevykrádáte jinou kulturu? Posedlost asijskou kulturou a podobné trendy otevírají debatu o tom, jakou roli hrají sociální sítě během kulturní výměny.“ Takto láká Český rozhlas Radio Wave na svůj pořad Hotspot. Jste rád, že za tohle platíte koncesionářský poplatek?
Ano, to je krásná ukázka toho, jak veřejnoprávní média zneužívají to, že dostávají finanční prostředky, a dělají pořady, které jsou naprosto nesmyslné. Týká se to jak České televize, tak Českého rozhlasu. Navíc v Českém rozhlasu existuje už delší dobu dost velká nevyváženost. Česká televize se v posledních měsících aspoň trochu snažila o to, aby tam zaznívaly i jiné názory než ty, které se líbily redaktorům zpravodajství a publicistiky. Koncesionářské poplatky by se za takové nesmysly platit samozřejmě neměly, ale nemělo by se to platit ani z veřejných rozpočtů. Je velký úkol pro radu Českého rozhlasu, radu České televize a Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, aby v tom udělaly pořádek. Aby se tam nepřiživovaly skupiny, které nepřinášejí do veřejnoprávnosti vlastně vůbec nic. Ani informace, ani pohledy z různých stran, ani v podstatě to, co by měla veřejnost znát.
Někteří aktivisté říkali, že jde o zrušení veřejnoprávnosti anebo veřejnoprávních rozhlasových a televizních vysílání. To byla zase manipulace především z řad různých neziskových organizací, které takhle chtěly vybudit odpor proti připravovaným změnám. Bohužel se to u části stupidifikovaných skupin podařilo. Ukazuje se, že navrhovaným změnám nerozumí. O žádné rušení veřejnoprávních kanálů nejde.
„Turek neuznává odbornost,“ stěžuje si právník Martin Abel, který byl Turkem vyhozen z ministerstva životního prostředí. Mluví o čistkách kvůli ideologii. Jak to vidíte vy?
Martin Abel je asi právník. Nevím, proč bychom měli platit z veřejných rozpočtů někoho, kdo poškozuje zájmy našich občanů. Je to zelený fanatik a Turek měl jednoznačně pravdu, když hovořil o lidech, kteří se přiživují na státním aparátu, protože v soukromém sektoru by asi těžko uspěli. Je to normální aktivista, který sloužil předchozí vládě a předchozímu ministrovi, aby bojoval za věci, které jsou naprosto neekonomické, nesmyslné, neracionální. O žádnou ideologickou čistku nejde. Jde o to, aby ve státních institucích byli zaměstnáváni odborníci a nebyly tam takové osoby, jako je Martin Abel.
Oslav 35 let ODS se nezúčastnil její zakladatel Václav Klaus. Rozumíte mu?
To, že se nezúčastnil Václav Klaus oslav 35. výročí ODS, je pochopitelné. Co se stalo se stranou, kterou Václav Klaus založil, je smutné. Dnešní ODS v žádném případě nemá nic společného s původní pravicovou stranou ODS. A já se panu prezidentovi Klausovi vůbec nedivím, že tam nešel, protože je otázka, jestli by vůbec měl možnost vystoupit a něco říci. Podle toho původního programu tam vůbec vystoupení předsedů neměla zaznít. Pak když pan prezident Klaus řekl, že tam nepřijde, tak se najednou změnil program a pár těch bývalých předsedů tam mohlo vystoupit.
ODS už v žádném případě není pravicovou stranou. Koneckonců je to zřejmé i z toho, že ji opouští řada osobností, které dřív ODS formovaly. Ať už je to bývalý ministr a současný hejtman Kuba či další Jihočeši. Ale vidíme, že ten exodus pokračuje ve Středočeském kraji odchodem starostky Berouna a některých dalších. Myslím si, že ODS je na cestě do ztracena, a pokud se radikálně nezmění a nevezmou to do rukou lidé, kteří opravdu jsou pravicoví, tak mohou mít velké problémy, aby se v příštích volbách, pokud se nespojí s různými dalšími pofidérními stranami, dostali vůbec do Poslanecké sněmovny.
