Nadace ČEZ pomáhá České Čermné obnovit odpočinková místa

Nová odpočinková místa vzniknou v lokalitách U obecního úřadu, U hraničního přechodu a U koupaliště v obci Česká Čermná, které se nacházejí na často využívaných trasách, včetně cyklostezky Kladským pomezím, Hřebenovky, Stezky Českem a přístupových cest do přírodní rezervace Peklo. Stávající vybavení je v těchto místech technicky nevyhovující nebo zcela chybí, což snižuje komfort i bezpečnost návštěvníků.
„Obnova odpočinkových míst je pro nás důležitým krokem ke zkvalitnění turistické infrastruktury i veřejného prostoru v obci. Nacházíme se v atraktivní oblasti Orlických hor, kterou každoročně navštěvují turisté, cyklisté i rodiny s dětmi, a je proto důležité nabídnout jim bezpečné a komfortní zázemí. Velmi si vážíme podpory Nadace ČEZ, díky níž můžeme projekt realizovat v kvalitě, která odpovídá významu těchto míst,“ uvedl starosta obce Česká Čermná Tomáš Kulhánek.
Projekt zahrnuje instalaci nových dřevěných přístřešků z masivu, vybavených stolem, lavicemi, odpadkovým košem a stojanem na kola. Součástí realizace bude také příprava terénu a finální úprava okolí, na které se podílejí místní dobrovolníci. Všechny prvky budou zhotoveny z odolných materiálů s důrazem na dlouhou životnost, minimální údržbu a citlivé začlenění do krajiny.
„Cílem projektu je vytvořit bezpečné, funkční a esteticky hodnotné zázemí pro turisty, cyklisty i místní obyvatele. Nová odpočinková místa zvýší komfort návštěvníků, podpoří aktivní trávení volného času a posílí atraktivitu obce jako výchozího bodu pro pěší i cyklistické výlety,“ uvádí starosta obce.
Projekt přispěje k udržitelnému rozvoji obce Česká Čermná, rozvoji cestovního ruchu v regionu Orlických hor a ke zlepšení kvality života místních obyvatel. Zároveň navazuje na
dlouhodobé aktivity obce zaměřené na péči o veřejný prostor, podporu komunitního života a citlivý rozvoj turistické nabídky.
V únoru Nadace ČEZ navazuje prvním kolem grantu Úprava turistických tratí a běžeckých stop, které od letošního roku nese zkrácený název Stopy a trasy. To probíhá od 1. do 28. února a žadatelé mohou získat až půl milionu korun. Nejmladší zavedené grantové řízení (uvedeno bylo poprvé v prosinci 2023) se setkalo s nadšenou odezvou. Nadace ČEZ v něm loni podpořila celkem 131 projektů, od naučných stezek, přes úpravu cyklotras až po údržbu běžeckých stop.
O Nadaci ČEZ: Vznikla v roce 2002 jako firemní nadace energetické společnosti ČEZ, a. s., s cílem zastřešit její dárcovské aktivity. V roce 2003 rozjela první grantová řízení Podpora regionů a Duhová (dnes Oranžová) hřiště, která nepřetržitě provozuje dodnes. Nadace ČEZ se pravidelně umisťuje na prvních příčkách žebříčku nejštědřejších firemních nadací (v roce 2025 obhájila 1. místo). Každoročně podporuje ve všech regionech stovky projektů za desítky milionů korun. Více ZDE.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku