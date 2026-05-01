ČSÚ: V březnu byla míra nezaměstnanosti 3,3 %

02.05.2026 16:18 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Míra zaměstnanosti: Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v březnu 75,5 %. Oproti březnu 2025 se snížil o 0,3 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 80,0 %, u žen 70,9 %.

Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

Míra nezaměstnanosti

Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v březnu 3,3 %. Meziročně se zvýšil o 0,5 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,8 %, u žen 3,9 %.

Výsledky Výběrového šetření pracovních sil za měsíc březen ukazují další plíživé zvyšování míry nezaměstnanosti u žen, zatímco u mužů se situace v posledním půlroce stabilizovala,“ vysvětluje Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Míra ekonomické aktivity

Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 78,0 %. Oproti březnu 2025 se zvýšil o 0,1 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (82,3 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen (73,7 %) o 8,6 procentního bodu.

Mezinárodní srovnatelnost

Veškeré uvedené údaje jsou očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v březnu 2026 za Česko na úrovni 3,1 %.

V souladu s mezinárodní metodikou pro VŠPS se zjišťování provádí pouze v soukromých domácnostech, nejsou pokryta hromadná ubytovací zařízení, ani dočasná přístřeší.

Přílohové tabulky 1 a 2 obsahují trendcyklové a neočištěné časové řady s mírami zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity od roku 1993. K identifikaci modelu byla využita zkrácená časová řada od r. 2015.

