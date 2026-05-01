Havel (TOP 09): To Okamura 10 let lže svým voličům?

Zaznamenal jsem slova Tomia Okamury o tom, že „jednoznačně podporuje evropskou integraci Srbska”. Je to pozoruhodné zejména v kontextu jeho dlouhodobých snah o vystoupení z EU…
Já vám tedy nevím, buď tady 10 let lže svým voličům a Unie má mnohem více benefitů než nevýhod (což je i můj názor), anebo chce Srbsko uvrtat do toho, co on a jemu podobní vykreslují jako „odtržený bruselský aparát plný byrokratů, který bez mandátu občanů zasahuje do života lidí, diktuje jim pravidla a omezuje suverenitu států”.
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
