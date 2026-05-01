Lesy ČR dokončily dva vodohospodářské projekty

Obnova rašelinných jezírek v chráněné oblasti
V přírodní rezervaci Jezírka v chráněné krajinné oblasti Český les se vodohospodáři soustředili na zavodnění lesního rašeliniště se třemi jezírky. Ta postupně vysychala a zarůstala, což ohrožovalo chráněné druhy rostlin. „Na vodním toku je nová dřevěná vzdouvací přehrážka s opevněním z lomového kamene a na levém břehu jezírek až půlmetrový asi 240 metrů dlouhý zemní val,“ řekl Tomáš Rau, vedoucí Správy toků pro oblast povodí Berounky z Lesů ČR. Díky konstrukci přehrážky se zachová minimální průtok vody korytem, ale podstatně víc jí nateče do jezírek. Hladinu stabilizuje v dolním jezírku další přehrážka. Voda se tak přirozeně vrací zpět do vodního toku, který je zároveň státní hranicí s Německem.
Opatření za 491?tisíc korun bez DPH ovlivnila vodní režim na čtrnácti tisících metrech čtverečních této přírodní rezervace.
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Anketa
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Nové tůně a přehrážky v hospodářském lese
Hospodářský les v katastru Nechanic u Nových Mitrovic odvodňovala desítky let uměle vybudovaná soustava kanálů. „Chtěli jsme, aby voda v krajině zůstávala, takže bylo třeba její proud zpomalit,“ uvedl Rau.
V rámci projektu za bezmála 560 tisíc korun bez DPH vzniklo na 1 300 metrech čtverečních šest nových tůní a v kanálech třináct dřevěných přehrážek. „Vzdouvají vodu a ta se pak rozlije do okolí. Zlepšujeme tím životní podmínky rostlin a živočichů vázaných na vlhká stanoviště,“ pokračoval Tomáš Rau. Nové vodní prvky se rychle začleňují do krajiny, při stavbě se maximálně zachoval i původní olšový porost.
Informace o všech vodohospodářských projektech Lesů ČR najdete ZDE.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku