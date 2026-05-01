Lesy ČR dokončily dva vodohospodářské projekty

02.05.2026 20:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Obnovit přirozený vodní režim v rašelinných jezírkách chráněné krajinné oblasti Český les a v hospodářském lese nedaleko Nechanic u Nových Mitrovic v Plzeňském kraji se podařilo Lesům ČR v rámci programu Vracíme vodu lesu. Dva projekty za více než milion korun spolufinancovala Evropská unie z Operačního programu Životní prostředí. Vodohospodáři na nich spolupracovali s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR - logo

Obnova rašelinných jezírek v chráněné oblasti

V přírodní rezervaci Jezírka v chráněné krajinné oblasti Český les se vodohospodáři soustředili na zavodnění lesního rašeliniště se třemi jezírky. Ta postupně vysychala a zarůstala, což ohrožovalo chráněné druhy rostlin. „Na vodním toku je nová dřevěná vzdouvací přehrážka s opevněním z lomového kamene a na levém břehu jezírek až půlmetrový asi 240 metrů dlouhý zemní val,“ řekl Tomáš Rau, vedoucí Správy toků pro oblast povodí Berounky z Lesů ČR. Díky konstrukci přehrážky se zachová minimální průtok vody korytem, ale podstatně víc jí nateče do jezírek. Hladinu stabilizuje v dolním jezírku další přehrážka. Voda se tak přirozeně vrací zpět do vodního toku, který je zároveň státní hranicí s Německem.

Opatření za 491?tisíc korun bez DPH ovlivnila vodní režim na čtrnácti tisících metrech čtverečních této přírodní rezervace.

Nové tůně a přehrážky v hospodářském lese

Hospodářský les v katastru Nechanic u Nových Mitrovic odvodňovala desítky let uměle vybudovaná soustava kanálů. „Chtěli jsme, aby voda v krajině zůstávala, takže bylo třeba její proud zpomalit,“ uvedl Rau.

V rámci projektu za bezmála 560 tisíc korun bez DPH vzniklo na 1 300 metrech čtverečních šest nových tůní a v kanálech třináct dřevěných přehrážek. „Vzdouvají vodu a ta se pak rozlije do okolí. Zlepšujeme tím životní podmínky rostlin a živočichů vázaných na vlhká stanoviště,“ pokračoval Tomáš Rau. Nové vodní prvky se rychle začleňují do krajiny, při stavbě se maximálně zachoval i původní olšový porost.

Informace o všech vodohospodářských projektech Lesů ČR najdete ZDE.

Psali jsme:

„Jednou komouš...“ Oslavování EU prezidentovi neprošlo
„Já s nimi nemluvil,“ dušuje se Zdechovský. Ale Kolářovi napsali
Ivo Strejček: Cesta do nadvěku Milana Knížáka
„Húú, húú, nedáváš pozor.“ Kvůli EU vás bude auto povinně sledovat

Zdroje:

http://www.vracimevodulesu.cz/

Článek obsahuje štítky

Lesy ČR , TZ

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Lesy ČR dokončily dva vodohospodářské projekty

20:14 Lesy ČR dokončily dva vodohospodářské projekty

Obnovit přirozený vodní režim v rašelinných jezírkách chráněné krajinné oblasti Český les a v hospod…