Hejtman Kuba: Pavilon paliativní péče v nemocnici v Jindřichově Hradci je hotový

03.05.2026 7:16 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k pavilonu paliativní péče v Jindřichově Hradci.

Foto: Screen: CNN Prima News
Popisek: Hejtman Martin Kuba v Partii.

Pavilon paliativní péče v nemocnici v J.Hradci je hotový.  Mám z toho fakt radost. Další slib, který jsme vám dali se proměnil v realitu. Jak jsem říkal, když jsme stavbu před rokem a kus zahajovali, tak pavilon bude uzpůsoben pro péči o pacienty, u kterých i přes veškeré pokroky medicína prostě nedokáže zajistit jejich vyléčení. A my chceme, aby i v takových chvílích měli pacienti u nás na jihu Čech tu nejlepší péči, která vždy odstraňuje bolest, dokáže nabídnout vše včetně umělé ventilace a přitom v prostředí, které se nechová jako typické nemocniční oddělení a kde s nimi mohou trávit čas jejich blízcí a rodina. V minulých čtyřech letech jsme přidali hodně peněz na domácí hospicovou péči, kterou dál budeme posilovat. A tenhle nový pavilon je další důležitou součástí celého konceptu téhle péče, která může takovým pacientům a jejich blízkým usnadnit ty nejtěžší chvíle a prožívat všechny dny důstojně bez bolesti se svými blízkými. Protože právě v takových chvílích je nutné, abychom se o to jako společnost dokázali postarat. A na jihu Čech to bude platit.

Děkuju všem, kteří se na přípravě toho projektu podíleli a kteří v téhle oblasti pracují. 

Jedeme dál a dál naše sliby plníme 

MUDr. Martin Kuba

  • hejtman
Aktivní zálohy

