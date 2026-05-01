Hejtman Kuba: Pavilon paliativní péče v nemocnici v Jindřichově Hradci je hotový

Pavilon paliativní péče v nemocnici v J.Hradci je hotový. Mám z toho fakt radost. Další slib, který jsme vám dali se proměnil v realitu. Jak jsem říkal, když jsme stavbu před rokem a kus zahajovali, tak pavilon bude uzpůsoben pro péči o pacienty, u kterých i přes veškeré pokroky medicína prostě nedokáže zajistit jejich vyléčení. A my chceme, aby i v takových chvílích měli pacienti u nás na jihu Čech tu nejlepší péči, která vždy odstraňuje bolest, dokáže nabídnout vše včetně umělé ventilace a přitom v prostředí, které se nechová jako typické nemocniční oddělení a kde s nimi mohou trávit čas jejich blízcí a rodina. V minulých čtyřech letech jsme přidali hodně peněz na domácí hospicovou péči, kterou dál budeme posilovat. A tenhle nový pavilon je další důležitou součástí celého konceptu téhle péče, která může takovým pacientům a jejich blízkým usnadnit ty nejtěžší chvíle a prožívat všechny dny důstojně bez bolesti se svými blízkými. Protože právě v takových chvílích je nutné, abychom se o to jako společnost dokázali postarat. A na jihu Čech to bude platit.
Děkuju všem, kteří se na přípravě toho projektu podíleli a kteří v téhle oblasti pracují.
Jedeme dál a dál naše sliby plníme
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku