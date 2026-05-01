Ústí nad Labem: Oblíbená bezplatná linka k jezeru Milada bude jezdit i letos

03.05.2026 7:27 | Tisková zpráva
autor: PV

Bezplatná linka z centra města k jezeru Milada v období letních prázdnin je každoročně velmi oblíbená. Z toho důvodu i letos Rada města schválila uzavření smlouvy s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem.

Tato bezplatná linka bude v provozu od 27. 6. do 30. 8. 2026 a bude začínat od zastávky Divadlo k zastávce u jezera Milada a zpět. Jezdit bude v pátky a ve dnech pracovního klidu celkem desetkrát denně tam a zpět v předem stanovených časech. Maximální výše smlouvy s Dopravním podnikem je 423 675,80 Kč s DPH.

„Bezplatná linka k Miladě se stala oblíbenou službou, v období letních prázdnin tak můžou rodiny s dětmi vyrazit na celodenní odpočinek u jezera a nemusí řešit jízdné. Jsme rádi, že ji můžeme nabídnout i letos. Naším cílem je, aby bylo koupání a?trávení volného času u?Milady co nejdostupnější pro všechny,“ řekl primátor Petr Nedvědický.

