Jihočeský kraj: Nová venkovní učebna v DDM České Budějovice

Cílem projektu nebyla pouze samotná rekonstrukce altánu, ale také obnova přilehlé infrastruktury. Součástí prací byla rekonstrukce pochozích chodníků a provedení nové hydroizolace zdiva celého rosária. Tím se výrazně zlepšil nejen technický stav, ale i celkový vzhled zahrady, která nyní působí upraveněji a nabízí příjemné prostředí pro trávení volného času.
"Nově vzniklý prostor poskytuje široké možnosti využití, od venkovní výuky a zájmových aktivit až po relaxaci v klidném prostředí zeleně. Sloužit bude dětem, účastníkům kroužků i široké veřejnosti, která areál navštěvuje," řekla ředitelka DDM Č. Budějovice Hana Korčáková.
Realizace projektu byla financována z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a spolufinancována z prostředků Jihočeského kraje.
