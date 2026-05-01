Jihočeský kraj: Nová venkovní učebna v DDM České Budějovice

03.05.2026 7:16 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V areálu Domu dětí a mládeže byla slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná venkovní učebna, která vznikla citlivou obnovou původního altánu na zahradě. Objekt byl před rekonstrukcí ve velmi špatném technickém stavu a dlouhodobě nevyužitelný. Díky rozsáhlým stavebním úpravám se jej však podařilo proměnit v moderní a příjemné zázemí pro vzdělávání i odpočinek.

Cílem projektu nebyla pouze samotná rekonstrukce altánu, ale také obnova přilehlé infrastruktury. Součástí prací byla rekonstrukce pochozích chodníků a provedení nové hydroizolace zdiva celého rosária. Tím se výrazně zlepšil nejen technický stav, ale i celkový vzhled zahrady, která nyní působí upraveněji a nabízí příjemné prostředí pro trávení volného času.

"Nově vzniklý prostor poskytuje široké možnosti využití, od venkovní výuky a zájmových aktivit až po relaxaci v klidném prostředí zeleně. Sloužit bude dětem, účastníkům kroužků i široké veřejnosti, která areál navštěvuje," řekla ředitelka DDM Č. Budějovice Hana Korčáková.

Realizace projektu byla financována z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a spolufinancována z prostředků Jihočeského kraje.

