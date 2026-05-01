Fiala (SPD): 89 612 korun za metr čtvereční. Cena bydlení. Už na tom děláme

V prvním čtvrtletí byla podle analýzy realitního portálu Sreality.cz průměrná cena bytů v Česku 89.612 korun za metr čtvereční. Meziročně jejich cena vzrostla o necelých 16 procent. V Pardubickém kraji se metr čtvereční nabízel za 70.666 korun, meziročně o 21 procent více. V Ústeckém kraji to bylo 46.333 korun za část plochy a cena starších bytů tam za rok vzrostla o 20 procent. V severozápadním regionu ale byly i přes významné zdražení byty nejlevnější v celém Česku.
Již pracujeme za zlepšení dostupnosti bydlení.
Podle dat Sreality.cz v prvních třech měsících roku značně zdražily starší byty také například v Olomouckém, Jihočeském, Moravskoslezském či Plzeňském kraji. Ceny za metr čtvereční však byly ve všech regionech kromě Prahy a Jihomoravského kraje nižší než průměrné. Hodnotu starších bytů v ČR tak v průměru zvyšovaly převážně ceny v hlavním městě, kde se metr čtvereční v prvním čtvrtletí nabízel za 153.640 korun.
Ve většině krajů v prvním čtvrtletí zdražily meziročně starší byty více než nové byty. Rozdíl v růstu cen byl obzvlášť znatelný právě v Ústeckém kraji. Zatímco v tomto regionu vzrostly ceny nových bytů za rok o tři procenta, ceny starších bytů se zvýšily značně rychleji.
Významný rozdíl růstu cen byl ale podle analýzy zaznamenán i v Jihočeském či Zlínském kraji. V Libereckém a Pardubickém kraji větším tempem rostly nabídkové ceny novostaveb a v krajích Královéhradeckém, Jihomoravském a Středočeském pak byl růst cen u starších bytů i novostaveb stejný.
Nová vláda s účastí SPD proto již předložila do Sněmovny novelu zákona o podpoře bydlení a zásadní novelu stavebního zákona. Jakmile začnou platit, dojde k významnému zjednodušení a zrychlení povolování bytových staveb, a tím i k rozšíření nabídky bytů. To může zastavit jejich zdražování.
Dalším krokem bude státní podpora rozsáhlé výstavby obecních a družstevních nájemních bytů za přiměřené ceny. Systémová podpora dostupného bydlení je i klíčem k zastavení hrozivého propadu porodnosti v naší zemi.
