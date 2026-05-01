Fiala (SPD): 89 612 korun za metr čtvereční. Cena bydlení. Už na tom děláme

03.05.2026 10:15 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ceně bydlení.

Fiala (SPD): 89 612 korun za metr čtvereční. Cena bydlení. Už na tom děláme
Foto: Daniela Černá
Popisek: Poslanec Radim Fiala

V prvním čtvrtletí byla podle analýzy realitního portálu Sreality.cz průměrná cena bytů v Česku 89.612 korun za metr čtvereční. Meziročně jejich cena vzrostla o necelých 16 procent. V Pardubickém kraji se metr čtvereční nabízel za 70.666 korun, meziročně o 21 procent více. V Ústeckém kraji to bylo 46.333 korun za část plochy a cena starších bytů tam za rok vzrostla o 20 procent. V severozápadním regionu ale byly i přes významné zdražení byty nejlevnější v celém Česku.

Již pracujeme za zlepšení dostupnosti bydlení.

Podle dat Sreality.cz v prvních třech měsících roku značně zdražily starší byty také například v Olomouckém, Jihočeském, Moravskoslezském či Plzeňském kraji. Ceny za metr čtvereční však byly ve všech regionech kromě Prahy a Jihomoravského kraje nižší než průměrné. Hodnotu starších bytů v ČR tak v průměru zvyšovaly převážně ceny v hlavním městě, kde se metr čtvereční v prvním čtvrtletí nabízel za 153.640 korun.

Ve většině krajů v prvním čtvrtletí zdražily meziročně starší byty více než nové byty. Rozdíl v růstu cen byl obzvlášť znatelný právě v Ústeckém kraji. Zatímco v tomto regionu vzrostly ceny nových bytů za rok o tři procenta, ceny starších bytů se zvýšily značně rychleji.

Významný rozdíl růstu cen byl ale podle analýzy zaznamenán i v Jihočeském či Zlínském kraji. V Libereckém a Pardubickém kraji větším tempem rostly nabídkové ceny novostaveb a v krajích Královéhradeckém, Jihomoravském a Středočeském pak byl růst cen u starších bytů i novostaveb stejný.

Nová vláda s účastí SPD proto již předložila do Sněmovny novelu zákona o podpoře bydlení a zásadní novelu stavebního zákona. Jakmile začnou platit, dojde k významnému zjednodušení a zrychlení povolování bytových staveb, a tím i k rozšíření nabídky bytů. To může zastavit jejich zdražování.

Dalším krokem bude státní podpora rozsáhlé výstavby obecních a družstevních nájemních bytů za přiměřené ceny. Systémová podpora dostupného bydlení je i klíčem k zastavení hrozivého propadu porodnosti v naší zemi.

Ing. Radim Fiala

  • SPD
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Húú, húú, nedáváš pozor.“ Kvůli EU vás bude auto povinně sledovat
Žebříček, kterým se ohánějí v ČT. Jenže do něj není vidět
„Zlatý záchod“ Mindič opět na scéně. Bývalý ministr má problém
„Škody po Fialovi napraveny.“ Srbsko přivítalo Okamuru

Článek obsahuje štítky

Fiala , SPD , Radim Fiala

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je situace kolem bydlení zoufalá?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Aktivní zálohy

Kvůli vašemu vyřazení z aktivních záloh jste se obrátil na ústavní soud. To vám neberu. Pár věcí mi ale není jasných. Tvrdíte, že novela branného zákona, která zakazuje europoslancům sloužit v aktivní záloze, byla podle vás přijata „na míru“. Takový postup považuji za neústavní a diskriminační. Kdo...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Fiala (SPD): 89 612 korun za metr čtvereční. Cena bydlení. Už na tom děláme

10:15 Fiala (SPD): 89 612 korun za metr čtvereční. Cena bydlení. Už na tom děláme

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ceně bydlení.