ČEZ: Olomoucký kraj ušetří na energiích 100 milionů korun

Olomoucký kraj od ledna začal sčítat úspory v novém EPC projektu modernizace krajských objektů, který byl dokončen na přelomu roku. Proběhlo zateplování vybraných objektů a výměna osvětlení za úsporná LED svítidla. Součástí EPC projektu je i výměna zastaralých zdrojů tepla za úsporné kondenzační kotle i stavební úpravy včetně výměny oken.
„Olomoucký kraj jako vlastník cca 900 budov snižuje energetickou náročnost těchto objektů už od roku 2010. Máme zkušenost i s energeticky úspornými projekty se zárukou. Pilotní projekt v letech 2009–2018 nám přinesl na úsporách více než 20 milionů korun. Jsem rád, že od příštího roku k němu přibude další, velmi významný projekt s garantovanými úsporami bezmála 100 milionů korun,“ vysvětlil Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.
Modernizace a nových úsporných opatření se díky projektu ENESA dočkalo například Gymnázium Olomouc-Hejčín, Střední lesnická škola Hranice, Domov seniorů Prostějov nebo Střední škola polytechnická Olomouc nebo Střední technická škola v Přerově.
„Projekt EPC patří ke geograficky k nejrozsáhlejším projektům energetických úspor, který jsme v ČEZ ESCO realizovali. Objekty, které jsme zmodernizovali, jsou rozmístěné po celém území Olomouckého kraje. Od Jeseníku přes Mohelnici až po Přerov a Prostějov. Je dobrou zprávou, že si stále více regionů uvědomuje, že mohou v budovách, které vlastní a spravují, šetřit miliony korun ročně a mohou je v rozpočtu využít na další důležité projekty nebo zlepšování života občanů.,“ uvedl generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.
Celkem pět objektů má nově zateplené půdní prostory. Místo starých plynových kotlů či celých kotelen zásobujících dvanáct areálů teplem byla instalována nová plynová zařízení. Proměnou prošlo i osvětlení, celkem 10 200 svítidel nahradila energeticky úsporná LED světla, které si vystačí jen se 40 procenty původní spotřeby.
„Systém významně pomáhá udržovat optimální teplotu v našich objektech a zamezuje přetápění a zbytečným nákladům na energie. Důležitou součástí projektu je i energeticky management, díky kterému budeme společně vyhodnocovat dosavadní průběh EPC projektu. Kraj také každoročně obdrží výpočet a analýzu úspor obsahující navíc doporučení k dalšímu zlepšení,“ sdělil 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Vladimír Lichnovský.
Ve většině škol funguje systém regulace teplot v jednotlivých místnostech, který umožňuje nastavení teploty podle účelu a času využití jednotlivých prostor. Na chodbách, v šatnách, tělocvičnách a toaletách tak může být nastavena nižší teplota, než ve třídách a kabinetech. To je umožněno díky termoregulačním hlavicím na radiátorech, napojeným na energeticky dispečink.
„EPC projekt je tak kvalitní, jak dobrá je komunikace s vedením kraje, ale i s řediteli škol a sociálních ústavů a osobami, které mají energetiku objektů na starost. V případě tohoto projektu byla komunikace s krajem i jednotlivými řediteli velmi efektivní. Díky tomu se nám povedlo projekt dotáhnout do úspěšného konce a zajistit kraji nejen výraznou úsporu nákladů, ale také nesrovnatelně větší komfort pro uživatele a návštěvníky škol nebo domovů sociálních služeb,“ vysvětluje generální ředitel společnosti ENESA Pavol Fraňo.
Realizace celého souboru energeticky úsporných opatření byla dokončena na konci roku 2025 a kraj tak od ledna sčítá úspory energie. Výši úspor bude ENESA sledovat a garantovat do roku 2037, tedy po dobu dvanácti let.
Úspory v technických jednotkách:
- Kraj sníží spotřebu elektřiny ročně o 525 MWh
- Díky novým kotlům klesne spotřeba plynu o 1 538 GJ ročně
- Celková úspora tepelné energie bude 1 928 GJ ročně
- Úspora emisí CO2 dosáhne 886 tun ročně
Seznam modernizovaných objektů:
Hranice:
- Střední lesnická škola (2 objekty)
Jeseník:
- Střední průmyslová škola
Mohelnice:
- Střední škola technická
Nezamyslice:
- Domov Na Zámku
Olomouc:
- Gymnázium Hejčín
- Střední škola polytechnická
Olšany:
- Domov Paprsek
Prostějov:
- Centrum sociálních služeb
- Domov seniorů
- Správa silnic Olomouckého kraje
- Švehlova střední polytechnická škola
Přerov:
- Střední škola technická (3 objekty)
Tovačov:
- Střední škola řezbářská
Zábřeh:
- Střední škola, základní škola, mateřská škola a dětský domov
- VOŠ a Střední škola automobilní
Energetické služby se zárukou úspor (z angl. Energy Performance Contracting, zkráceně EPC) zahrnují návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a příp. zajištění financování projektu vedoucí k úsporám spotřeby energie budov. Veškerá rizika projektu nese poskytovatel a v případě, že úspor není dosaženo dle předem stanoveného modelu, hradí rozdíl. Součástí EPC je energetický management. Investice do projektu metodou EPC mají obvykle návratnost 6 až 12 let. Energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC jen loni ušetřily v ČR náklady na energie v hodnotě 407 milionů korun (v referenčních cenách jednotlivých projektů). Od roku 1994, kdy byly v ČR realizovány první projekty tohoto typu, se podařilo ušetřit elektřinu, plyn, teplo či vodu za celkem 6,7 mld. korun.
ENESA je zkušeným a úspěšným dodavatelem energetických staveb a lídrem na trhu poskytovatelů energetických služeb se zárukou úspor. Jen v loňském roce ušetřila svým zákazníkům energii za více než 400 mil. korun (v cenách 2023). Od roku 2005 realizovala celkem 64 EPC projektů, které byly oceněny v řadě soutěží: Chytré město 2021 (Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy), Chytré město 2020 (EPC projekt v ČVUT), Český energetický a ekologický projekt 2019 (EPC v Kongresovém centru Praha), Výjimečný EPC projekt 2019 (město Písek) a Nejlepší evropský projekt energetických služeb 2014 (EPC v jihlavské nemocnici). EPC projekty společnosti ENESA snížily uhlíkovou stopu v celkem 526 objektech či areálech o 383 000 tun CO2. ENESA je zakládajícím členem Asociace poskytovatelů energetických služeb, které také předsedá. Od prosince 2015 je součástí ČEZ ESCO. Více o ENESA a.s. ZDE.
