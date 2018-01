Okamura: Potvrzuje se, že ČT i ČRo manipulují vysílání ve prospěch svých oblíbenců

Manželka kandidáta na prezidenta Eva Drahošová při návštěvě pardubického regionu veřejně uvedla, cituji: „V České televizi nám fandí, ale nesmí to dávat najevo“. Co na to říct? Paní Drahošová jen prozradila krutou pravdu, že novináři v České televizi dělají vlastní politiku a manipulují veřejné mínění a navíc za naše peníze. A pojmenovala důvod, proč prezident Miloš Zeman odmítá debaty v České televizi - kdo by chodil do nepřátelského zmanipulovaného prostředí.

A jen připomenu nedávno zveřejněnou analýzu, kterou vypracovalo Centrum pro mediální studia Univerzity Karlovy na žádost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Tato analýza zjistila, že Česká televize a Český rozhlas zvýhodňovali Kalouskovu TOP 09. Za analýzu Rada zaplatila z veřejných prostředků 327 tisíc korun. Z analýzy vyplývá, že Kalouskova strana dostávala v ČT a ČRo více prostoru než odpovídá jejímu postavení v politice a společnosti. Stranění TOP 09 se týká jak zpravodajství, tak publicistiky. Potvrzuje se tak to, na co po celou dobu upozorňuji – Česká televize i Český rozhlas manipulují vysílání ve prospěch svých oblíbenců a naopak znevýhodňují subjekty s jiným názorem jako je naše hnutí SPD. To je skutečně skandální v situaci, kdy vysílání platí občané ze svých kapes formou koncesionářských poplatků. A výše uvedenou analýzu, která na tyto podvodné praktiky upozorňuje, také zaplatili občané ze svých kapes. To je otřesné.

Naše hnutí SPD požaduje jako jediná strana v Parlamentu zásadní změny, proto jsme terčem neustálých pomluv a špinění ze strany těchto médií a jejich kamarádíčků v jiných redakcích. Chceme zrušení koncesionářských poplatků, transformaci České televize a Českého rozhlasu na státní příspěvkovou organizaci, jejíž hospodaření by tím pádem mohl konečně kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad, což dnes není možné. Je také potřeba změnit volbu vedení ČT i ČRo, abychom obě média zbavili politických vlivů a dosáhli tak vyváženého nezmanipulovaného vysílání.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Drahoš je protežován a Zeman haněn. ČT zprivatizovali. Ať si fandí, ale za svoje peníze!“ Drahošová prozradila, co zřejmě neměla, a je zle Eva Drahošová účtuje s těmi, kteří haní jejího manžela: Chudáci. Zřejmě nešťastní lidé, kterým život nevyšel. Závidí, nenávidí ANO by mohlo prosazovat politické priority SPD, oznámil po jednání s Babišem Okamura Okamura (SPD): Migrace je jako sůl

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV