Havlíček (ANO): ODS sobě a pro sebe

10.08.2025 12:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k podezřelým praktikám ODS.

Foto: Repro: YouTube
Popisek: Karel Havlíček v podcastu Chuť moci

Zakázku za miliony korun od podniku se stoprocentní účastí státu (Letiště Praha) získala firma, která je spojená s bratrem šéfa poslanců ODS Marka Bendy. Filip Benda (ODS) dělá náhodou kancléře ministru Stanjurovi (ODS), pod kterého zase jinou náhodou Letiště Praha spadá.

Úplný bizár je pak poradenská činnost, kterou firma pro Letiště Praha dělá, a to bez řádného výběrového řízení. Letiště si prý nevědělo rady, jak mluvít s politiky, tak jim tahle partička poskytuje mj. placené "konzultace při tvorbě prezentací rozvoje pro politické představitele." Třeba pro Zbyňka Stanjuru...

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

  • ANO 2011
  • místopředseda PS PČR
autor: PV

Svobodu slova nelze zastavit

