Okamura (SPD): Britská veřejnoprávní BBC brutálně manipulovala

Britská veřejnoprávní BBC brutálně záměrně zmanipulovala Trumpův projev. SPD prosazuje, aby Česká televize a Český rozhlas byly kontrolovány prostřednictvím Nejvyššího kontrolního úřadu a jsme rádi, že se nám to podařilo prosadit do programového prohlášení vlády. I v České republice máme mnoho zkušeností, kdy veřejnoprávní média podle našeho názoru neinformují vyváženě a objektivně. Proto by podle nás měla být pod větší veřejnou kontrolou.
Šéf britské veřejnoprávní stanice BBC Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová rezignovali po kritice za zmanipulovaný projev Donalda Trumpa z 6. ledna 2021. Ten byl záměrně zmanipulován tak, že vyvolával dojem, že Trump podněcuje nepokoje ve Washingtonu, kde dav násilně vtrhl do Kapitolu.
Zmanipulované záběry vkládají Trumpovi do úst Trumpa slova v pořadí, v jakém je skutečnosti nikdy neřekl. Trump v odvysílaném materiálu třeba prohlašuje, že se svými příznivci půjde do Kapitolu „bojovat jako o život,“ zatímco ve skutečnosti řekl, že půjde s nimi, „aby mírumilovně a vlastenecky zazněly vaše hlasy.“
Redaktoři záznam upravili tak, že vzali záběry ze začátku Trumpova projevu a spojili je s větami, které řekl o hodinu později v úplně jiném kontextu. Informovaly o tom Novinky.
Tomio Okamura
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV