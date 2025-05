Okamura (SPD): Byty v Praze už jsou dražší než v Římě či Miláně

Byty v Praze už jsou dražší než v Římě či Miláně. Za deset let došlo v ČR k dvojnásobnému nárůstu cen bydlení. SPD má řešení pro dostupné bydlení. Ceny bytů v Praze se v loňském roce dostaly na úroveň západních metropolí, v analýze to uvádí síť realitních kanceláří RE/MAX. Hlavní město je tak v cenách podobné Barceloně či Madridu, některá západní města však už cenami i překonává. „Přestože ceny nemovitostí v Praze a Brně odpovídají těm v západní Evropě, reálné příjmy českých domácností stále výrazně zaostávají,“ konstatuje RE/MAX.

Na nákup pražského bytu o 70 metrech čtverečních v novostavbě bylo v loňském čtvrtém čtvrtletí třeba 14,7 ročních průměrných hrubých mezd. To je o pět ročních mezd více, než kupci potřebovali před deseti lety, informovalo Echo24.

„Průměrná nabídková cena za metr čtvereční nemovitostí v Praze na konci loňského roku dosahovala 5095 eur, tedy přibližně 127 000 korun. Tím se Praha dostává na úroveň měst jako Barcelona, Madrid a je dokonce dražší než Řím nebo Milán. V některých pražských čtvrtích se ceny vyšplhaly dokonce až na 200 000 korun za metr čtvereční. Také ceny bydlení ve druhé největším městě v Brně dosahují podobných cen jako jsou například v sousedním Rakousku nebo ve Španělsku. Levněji než v Brně pořídíte byt v Neapoli nebo ve Valencii,“ uvádí ke své analýze společnost RE/MAX.

Za vysokými cenami přitom patří podle realitní kanceláře kombinace faktorů, jako je nízká nabídka a zdlouhavé byrokratické procesy při výstavbě nových bytů, vysoká poptávka v atraktivní lokalitě nejen pro velké firmy a státní instituce, ale také zahraniční investory či to, že významnou část bytů nakupují investoři nikoli za účelem bydlení. Roli má pak hrát i zpomalení výstavby kvůli růstu cen nákladů od cen energií, mezd ve stavebnictví či růstu cen stavebních materiálů. Takže vidíme, že za velkou část těchto problémů nese odpovědnost Fialova vláda.

Dokončených bylo podle statistik v prvních třech měsících letošního roku 6642 bytů, což značí meziroční pokles o 17,3 procenta. Nejvíce klesl počet bytů dokončených v rodinných domech, pokles ale byl zaznamenán i u bytových domů.

V České republice také došlo za přibližně deset let k více než dvojnásobnému nárůstu cen bydlení, píše server Euronews.

Předseda Kontrolního výboru sněmovna Radovan Vích z SPD upozornil, že situace v oblasti dostupného bydlení je zoufalá. Podle zjištění NKÚ stát vynaložil v letech 2019 až 2021 celkem 107 miliard korun na podporu bydlení a bylo za to pořízeno pouhých 4 tisíce bytů. Slyšeli jsme výmluvy jak to nešlo a co všechno nyní MMR pod vedením ministra Kulhánka dělá, aby se ta čísla nových bytů zvýšila. Pokud bude SPD součástí příští vlády, bude to jednou z našich programových priorit!

V SPD dlouhodobě říkáme, že je naprosto nezbytné, aby stát převzal hlavní odpovědnost za bytovou politiku a dostupnost bydlení pro české občany. Fialova vláda a Piráti, kteří v ní měli do svého odchodu oblast bydlení ve své kompetenci, v tomto tragicky selhali. SPD má připravený systémový projekt půjček na bydlení s garancí státu, zastropování hypotečních úvěrů i vstupu státu, krajů a obcí na trh s byty, ať už formou bytové výstavby, nákupu a převodu nemovitostí anebo podpory družstevního bydlení. Podle nás je nutné zajistit, aby lidé měli tak vysoké příjmy, aby na bydlení dosáhli. Nechceme z lidí tvořit osoby závislé na státu a na dávkách.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky