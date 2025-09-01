Okamura (SPD): Další astronomické zadlužení naší země

Fialova vláda plánuje další astronomické zadlužení naší země, které způsobí nárůst inflace. Návrh státního rozpočtu na rok 2026 obsahuje astronomický rozpočtový schodek ve výši 286 miliard korun, je tedy o 45 miliard korun vyšší než letos. Takto sestavený státní rozpočet je podvodný, tak jako ten minulý z pera Fialovy vlády. Už teď je jasné, že vláda opět nadhodnocuje příjmy a jako obvykle část výdajů přehodila na jiné - aktuálně 14,4 mld. Kč, které na školství místo státu budou muset dát samosprávy. Velký problém hrozí ve zdravotnictví a pokles výdajů na něj by byla katastrofa. Naopak jsou v rozpočtu miliardy na Ukrajinu a ukrajince, což jsou peníze které je nutné škrtnout a vrátit našim občanům a státu. Fialovou vládou navržený státní rozpočet povede jen ke zhoršení krize, která v mnoha rovinách v naší zemi buď už je nebo hrozí. Až bude návrh rozpočtu představen v kompletní podobě, včetně jeho jednotlivých kapitol, tedy do 30. září, představíme k němu podrobné stanovisko a konkrétní pozměňující návrhy. Dlouhodobě prosazujeme snižování schodku státního rozpočtu a výhledově vyrovnané státní rozpočty.
Tomio Okamura
autor: PV