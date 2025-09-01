Okamura (SPD): Další astronomické zadlužení naší země

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu státního rozpočtu.

Foto: Jan Rychetský
Popisek: Na Českém jarmarku strany Svoboda a přímá demokracie v Mělníce

Fialova vláda plánuje další astronomické zadlužení naší země, které způsobí nárůst inflace. Návrh státního rozpočtu na rok 2026 obsahuje astronomický rozpočtový schodek ve výši 286 miliard korun, je tedy o 45 miliard korun vyšší než letos. Takto sestavený státní rozpočet je podvodný, tak jako ten minulý z pera Fialovy vlády. Už teď je jasné, že vláda opět nadhodnocuje příjmy a jako obvykle část výdajů přehodila na jiné - aktuálně 14,4 mld. Kč, které na školství místo státu budou muset dát samosprávy. Velký problém hrozí ve zdravotnictví a pokles výdajů na něj by byla katastrofa. Naopak jsou v rozpočtu  miliardy na Ukrajinu a ukrajince, což jsou peníze které je nutné škrtnout a vrátit našim občanům a státu. Fialovou vládou navržený státní rozpočet povede jen ke zhoršení krize, která v mnoha rovinách v naší zemi buď už je nebo hrozí. Až bude návrh rozpočtu představen v kompletní podobě, včetně jeho jednotlivých kapitol, tedy do 30. září, představíme k němu podrobné stanovisko a konkrétní pozměňující návrhy. Dlouhodobě prosazujeme snižování schodku státního rozpočtu a výhledově vyrovnané státní rozpočty.

Tomio Okamura

  • SPD
