Okamura (SPD): Fialový signál k podnikatelům, že tyto strany jsou jakoby pravicové

Vážené dámy a pánové, skupina vládních poslanců z koalice SPOLU tady navrhuje v rámci novely zákoníku práce zavedení výpovědi zaměstnancům bez udání důvodu. Dále chcete prodloužení zkušební doby na čtyři měsíce nebo změnu počítání data od kdy platí výpověď, a to opět v neprospěch zaměstnance, kterému tím chcete zkrátit dobu na hledání jiné práce. Hnutí SPD s těmito vládními návrhy zásadně nesouhlasí a nepodpoříme je...

Jako zaměstnavatel ctím právo majitele, šéfa firmy, vybírat si a zaměstnávat jen toho, koho chci. Na straně druhé já jako zaměstnavatel ctím dohody se zaměstnancem. Takže pokud s někým uzavřu smlouvu, tak ji dodržuji, jsem férový, snažím se dobře platit a v naší firmě je minimální fluktuace. Pokud někdo pracuje dobře, chová se slušně, pak má právo na nějakou ochranu a jistotu.

My v SPD jsme zásadně proti tomu, aby lidé byli vyhazováni jen tak bez ohledu na to, co třeba firmě přinesli, jak dlouho v ní pracují a jak pracují. A i odbory vám ve vládě v souvislosti s těmito vašimi návrhy dokonce vyhrožují generální stávkou. Možnost vyhodit kohokoliv a kdykoliv se může stát obrovskou vydírací pákou na zaměstnance. Už dnes se lidé například bojí říkat své názory, protože se bojí o práci. Zákon, který umožní je vyhodit opravdu kdykoliv, jak se jejich vedoucímu zamane, je v dnešní totalitní době opět dalším krokem k větší totalitě, protože dnes už se trestně stíhá i za běžné legitimní názory.

Politici z ODS a TOP 09 si od návrhu prý slibují rozhýbání trhu práce. Všichni ale dobře víme, že tento návrh tady naštěstí neprojde. To myslím tento konkrétní jeden návrh na výpověď bez udání důvodu. To ostatní je vládní novela, a to si tady určitě prohlasujete. Opět proti zaměstnancům. A jediné, co tyto dvě strany chtějí, tedy ODS a TOP 09, je nějaké píár a fialový signál k podnikatelům, že tyto strany jsou jakoby pravicové a jakoby hájí zaměstnavatele.

Vážení kolegové, nedokazujte sobě a ostatním svou v uvozovkách pravicovost tak hloupým a neprůchodným návrhem, jako je to, že chcete zavést výpověď zaměstnancům bez udání důvodu. Proč říkám v uvozovkách pravicovost? Protože ve skutečnosti děláte pravý opak.

Pokud vím, tak pravice vždy lákala voliče na snižování daní a snižování zásahu státu lidem do podnikání. Tak přestaňte dělat opak! Přestaňte porušovat vaše předvolební sliby! A pak nemusíte patlat takové nesmyslné návrhy na výpověď zaměstnancům bez udání důvodu. Nezvyšujte daně! Odmítejte bruselské směrnice, které likvidují české firmy a českou ekonomiku. A máte po starostech. Lidé vám budou líbat ruce. Nelezte do jisté části těla Bruselu, ale podlézejte našim občanům! To vy ale neumíte a ani nechcete.

Koukněte na pravičáka Donalda Trumpa. Nevymlouvá se jako vy na Rusa. Lusknutím prstů zahájil jednání o míru, aniž by hnul jedinou raketou, a už se domlouvá na podílech na těžbě na ruském severu. I vy se přestaňte vymlouvat tu na covid, tu na Rusa, protože škody, které jste vy českým firmám a lidem způsobili, to neudělal Putin, ale vy! Váš návrh, věřím, zaslouženě neprojde a je jen ukázkou vaší zoufalosti.

Opakovaně vám připomínám program SPD. To znamená, že českým firmám můžete pomoci ihned a jednoduše. Dejte jim levné energie, jako je tomu v okolních zemích. Nezvyšujte daně a odvody. Neomezujte je sankcemi, směrnicemi. Nepokutujte je povolenkami a jinými zhovadilostmi vašeho milovaného bruselostánu.

Všechny tyto negativní věci ale právě Fialova vláda po celou dobu aktivně prosazuje. Škodíte firmám i lidem! Máme nejdražší energie pro občany v přepočtu na paritu kupní síly. Zvyšujete daně a odvody. Omezujete podnikání sankcemi. Aktivně jako poslušní mopslíci aplikujete směrnice a různá unijní omezení. A samozřejmě se přímo vyžíváte v tom, jak škodíte a komplikujete životy občanům. Ostatně ta směrnice na emisní povolenky, na bydlení a na dopravu, ta je toho důkazem. A opět chcete zdražit lidem životy.

Mimochodem, díky brexitu dnes mohou Britové o clech s USA jednat jako suverénní stát. A je zřejmé, že oni se celní válce vyhnou, protože se s USA prostě na spravedlivém obchodě dohodnou. A hlavně mají tu svrchovanost a suverenitu si o svých clech rozhodnout sami. To jenom dodávám takovou aktuálnější záležitost.

A koneckonců umíte si představit samozřejmě ve zcela teoretické rovině, že by USA byly součástí EU? Pokud by byly, tak republikáni a Trump by byli na stejné lodi s námi v SPD a křičeli by: Pryč s diktátem Bruselu! Pryč s Green Dealem! Pryč s nelegálními migranty! Pryč s diktátem LGBT! No, prostě dezoláti, jak by řekla paní ministryně Černochová z ODS.

Vážené dámy a pánové, znovu zopakuji, že hnutí SPD je rozhodně proti omezování ochrany zaměstnanců a v žádném případě nepodpoříme návrh vládní Fialovy koalice SPOLU, tedy ODS a TOP 09, na zavedení výpovědí zaměstnancům bez udání důvodu. To prostě nepodpoříme. Děkuji za pozornost.

