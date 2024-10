Okamura (SPD): Lidem uloupené peníze vláda raději hodí do chřtánu zahraničním zbrojařům

Vážené dámy a pánové. Potřetí se scházíme nad vládním zákonem, jehož cílem je porušit právo každého pracujícího občana naší země na spravedlivý důchod. Jednáme současně i o vládním návrhu na zvýšení platů politikům a zavedení apanáže pro manželku vašeho prezidenta. Jak symbolické! Znovu za SPD zopakuji, zásadně odmítáme Fialovou vládou navržené zvyšování věku odchodu do důchodu a snižování důchodů. Mottem a cílem vámi navrženého zákona o důchodech je obrat co nejvíc současných i budoucích seniorů. A motivem vašeho zákona o valorizaci politických prebend je zvýšit si už tak vysoké platy. Na důchodce není, na vládu a poslance máte peněz vždycky dost. To jsou ve stručnosti drzé a arogantní návrhy Fialovy vlády.

Na důchody je skutečně třeba víc peněz, ale ne na ministry. Jde i o morální rozměr. Nemůžete kázat vodu a pít víno, i když vidíme, že vám z vládní koalice tohle pokrytectví problém nedělá, ale do slušné společnosti se prostě nehodí.

V průběhu debat o změnách důchodového zákona vládní koalice předložila dalších několik změn. Důchodový věk měl být původně navázán na naději dožití padesátiletých osob tak, aby průměrná doba strávená v důchodu byla 21,5 roku. Nakonec se do hry vrátil pevně stanovený věk odchodu do důchodu, a to tentokrát na 67 let, tedy zvýšení o dva roky. Je fajn, že pan premiér a pan ministr Jurečka pochopili, že pětasedmdesátiletý přidavač nebo zedník už s pytlem cementu nemává, jako když mu bylo třeba třícet. Ale, faktem je, že velká část s tím pytlem cementu nezamává ani v 55 a už vůbec ne v 65.

To nás dostává k faktu, že vláda ztížila dalším těžce pracujícím nebo lidem v náročných pracovních podmínkách předčasné odchody do důchodu. Samozřejmě poté, co už předčasné důchody nedávno ztížila všem ostatním.

Rozumím tomu, že tu máme nekompetentní vládní politiky a jejich poradce, kteří mají pocit, že důchody lze vyřešit tím, že budeme posouvat věk odchodu do důchodu. Navzdory tomu, že to jsou často lidé, kteří si říkají ekonomové, tak jejich názor je prostě jen hloupý. Pokud někomu nedovolí zdraví ve vysokém věku pracovat, tak bude marodit, bude nezaměstnaný, nebo půjde do invalidního důchodu. Práci a nějaké daně navíc z člověka, který prostě nemůže, nikdo nevymáčkne. A přerozdělování peněz skrze sociální podpory bude stát víc, než kdybychom lidem dali prostě důstojný důchod.

Důchodový systém je v prvé řadě politická a sociální otázka, důchody jsou politiky nastaveny tak, jak na to má stát dobrou vůli a peníze. Peníze zatím v našem státě jsou, jen není ta vůle. Není vůle, aby stát, potažmo současná Fialova vláda, chytře peníze vydělával. A když už je lidem uloupí, tak je vláda raději hodí do chřtánu zahraničním zbrojařům nebo Ukrajincům.

V takové situaci říkat lidem, že není na důchody, když stovky miliard mizí v zahraničí, to je jen nemravné hulvátství vůči těm, kdo tady na nás po desetiletí pracovali a budovali tuto zemi. Každý poctivý dělník, zedník, zámečník anebo prodavačka udělali pro naši republiku víc, než vámi draze placený Zelenskij. To je fakt, který byste měli mít vždy na paměti. Lidé od vás chtějí pravý opak - starejte se o české občany. A v případě dnes projednávaného zákona vás upozorňuji, starejte se také o české důchodce. To je vaše práce, za to jste vy ve vládě českými občany a firmami placeni. Ne za to, že naopak naše peníze důchodcům seberete a pošlete je do ciziny. Nejsou to vaše peníze, ale jsou to peníze všech občanů naší země.

Poslední, co musím znovu zopakovat, je fakt, že pro nás politiky by cílem mělo být, aby si lidé stihli užít důchodů ještě v čase, kdy jsou schopni si zaslouženého odpočinku po celoživotní práci užít.

Klíčový parametr by mělo být pro nás takzvané dožití ve zdraví. Čeští muži se dnes dožívají v průměru 76 let. Podle průzkumu evropského statistického úřadu Eurostat je zdraví opouští už v 61 letech, zbylých 15 let žijí se závažnou nemocí nebo jiným zdravotním problémem, který je často zásadně omezuje. Ženy mají takzvanou střední délku života 82 let, ale ve zdraví se dožívají v průměru 62 let.

Ti, kdo vedou tento stát, by tedy měli mít naprosto opačný cíl, než máte vy. Věk do důchodu by se neměl zvyšovat. A nejen to. Měli bychom dělat vše pro to, abychom ho mohli v ideálním případě i o něco snižovat. Tak, aby si lidé mohli skutečně odpočinku užít alespoň trochu ve zdraví. Vždyť mnozí naši občané pracují i více než 45 let, aby se vůbec dožili důchodu. V praxi to znamená zefektivnit stát, nevyhazovat peníze za cizí, ale šetřit je pro vlastní občany, a samozřejmě zcela zásadní je hledat pro stát také jiné příjmy než jen bohapusté okrádání firem a občanů prostřednictvím rostoucích daní, odvodů a poplatků.

Tady bych připomněl, že Fialova vládní koalice v rozporu s vašimi předvolebními sliby nejen zvýšila daně a snížila valorizace důchodů, ale ještě v letošním roce se chystáte naše občany okrást ještě o další peníze. Chcete zvýšit povinné koncesionářské poplatky České televizi a Českému rozhlasu, budete zvyšovat dálniční známky, opět po roce další zvýšení. A chystáte se také opět zvýšit povinné odvody živnostníkům.

To, jakým způsobem zefektivnit stát, to samozřejmě chce systémové a razantní změny jak v uvažování, tak v praxi. Ostatně jak už bylo mnohokrát konstatováno, vy sami jste podobné věci voličům slibovali, ale voliče jste obelhali.

V programovém prohlášení vaše vláda lidem slíbila, cituji: Zkrátíme dobu potřebnou pro dosažení nároku na důchod. Dále v programovém prohlášení slibujete a píšete: Umožníme dřívější odchod do důchodu zaměstnancům náročných profesí za větší odpovědnosti zaměstnavatelů. A jaká je realita Fialovy vlády? Okradli jste důchodce o peníze vámi vyvolanou a neřešenou inflací a porušením jejich práva na valorizaci. Omezili jste jejich právo jít do předčasného důchodu a tím naopak prodloužili dobu potřebnou pro nárok na důchod a samozřejmě jste omezili dřívější odchody do důchodu a salámovou metodou ztěžujete odchod do důchodu lidem v náročných profesích.

SPD prosazuje, aby nárok na důstojný důchod ve věku nejlépe 60 až 65 let měli ti, kdo celý život tvrdě pracovali. Pokud někdo pracoval od svých 18 let do 63 let, tak odpracoval 45 let, a to je podle názoru SPD dost na to, aby státu na svou penzi vydělal. Vy ale chcete, aby takový člověk na vás pracoval ne 45, ale 50 let a více.

Připomenu ještě čísla o dožití ve zdraví. Po šedesátce už mají lidé stále závažnější onemocnění a je naprosto nereálné všechny nutit, aby pracovali třeba do těch nově navržených 67 let. Původně jste dokonce chtěli, aby byl věk odchodu do důchodu neomezený, ale po tlaku nás z opozice jste váš návrh upravili. Jak jsem už uvedl, lidé budou marodit, anebo budou chodit do invalidního důchodu, takže stejně v pracovním procesu nebudou. Jejich životní náklady bude stát tak jako dnes stejně muset řešit, a to sociální podporou. Takže tak jako tak nic neušetříte.

Vážené dámy a pánové, stačí opravdu trochu zdravého rozumu, faktů a statistiky, abyste možná i vy pochopili, že to, co navrhujete, je funkční nesmysl. Schválením vašeho zákona fakticky nic nezměníte. Jen si odškrtnete čárku za další porušení slibů a za další asociální krok proti vlastním občanům. Stojí vám to za to? Vám ve Fialově vládní koalici? Vámi předkládaný zákon, doufám, nepřežije rok. Protože doufám a přeji si to, že vaše vláda skončí a příští vláda ho zruší. A to je ta nejlepší zpráva. Pakliže bude SPD v příští Sněmovně a pakliže budeme součástí vlády, tak v nové Sněmovně okamžitě navrhneme opravit všechna legislativní zvěrstva, kterých jste se dopustili, a věřím, že v novém složení bude mít Parlament více rozumu, abychom našli shodu.

Pochopitelně nejlepší řešení by bylo začít pracovat na skutečné důchodové reformě. Stávající zákon, který vy tady předkládáte, je pouze novela, která přináší parametrické změny, které poškozují drtivou většinu budoucích důchodců. Hnutí SPD, konkrétně naše poslankyně Lucie Šafránková, podalo řadu pozměňovacích návrhů, které by napravily nejpalčivější chyby předkládaného návrhu a zmírnily dopady, a hlavně nespravedlnosti, kterými novela zákona doslova překypuje.

Navrhujeme, aby se lidem, jejichž účast na sociálním pojištění je minimálně 45 let, nekrátil předčasný starobní důchod, pokud se do něj rozhodnou odejít oproti řádnému starobnímu důchodu. Za 45 odpracovaných let, často ve fyzicky náročných profesích a podmínkách, by neměl být podle našeho názoru člověk státem finančně trestán. Pokud je cílem zákona získat více peněz do systému tím, že lidé budou déle pracovat, tak bychom měli tu délku práce skutečně zohlednit. Nejde přece o formální věk, ale jak dlouho člověk odváděl státu peníze a živil ho.

Takže tady bych rád ještě jednou řekl ten náš návrh a myslím - když jsem četl včerejší článek na iDNESu, tak se ten návrh setkal s velice dobrou odezvou, že ten, kdo má odpracováno 45 let a účastnil se sociálního pojištění, tak by podle našeho názoru měl mít nárok na nekrácený důchod. Když jsem si četl diskusi pod tím, tak drtivá většina občanů to pochopila a tento návrh uvítala, protože když někdo pracuje od 18 let a 45 let pracoval a odváděl sociální pojištění, tak si skutečně myslíme, že by ten nárok měl mít.

Část ovšem diskutujících, ta malá část, to úplně nepochopila a psali k tomu našemu návrhu, že co tedy vysokoškolák, jestli to bude vysokoškolák po ukončení +45 let. Ale o tom nebyla řeč. Tam samozřejmě my trváme na zastropování na 65 let. Takže se to týká skutečně těch, kdo pracují od 18 let, třeba v manuálních profesích, tak kdo 45 let opravdu pracoval a odváděl, tak my si prostě myslíme, že by měl mít nárok na nekrácený důchod a v tomto smyslu podáváme také pozměňovací návrh, o kterém se tady bude hlasovat. Takže ti, kteří samozřejmě třeba absolvovali vysokou školu a začínají pracovní proces později, tak neznamená to, takový návrh nenavrhujeme, že by snad měli odcházet ještě později po 65 letech. To ne, tam je zastropováno na 65 letech podle toho, co my říkáme. Takže to se týká skutečně těch, kteří pracovali, pracují 45 let, protože si myslím, že je to prostě spravedlivé.

Pokud je cílem vašeho zákona získat více peněz do systému tím, že lidé budou déle pracovat, tak bychom měli tu délku práce skutečně zohlednit. Nejde přece o formální věk, ale jak dlouho člověk odváděl státu peníze a živil ho. Ve stejném principu navrhujeme, aby se lidem, jejichž účast na sociálním pojištění je minimálně 40 let, předčasný starobní důchod oproti řádnému starobnímu důchodu krátil o polovinu méně, než je tomu dnes.

Dále navrhujeme zrušení ustanovení o zákazu valorizace procentní, tedy zásluhové složky předčasného starobního důchodu, které do zákona o důchodovém pojištění prosadila současná asociální vládní koalice. A samozřejmě navrhujeme také zrušení mechanismu zvyšování odchodu do řádného starobního důchodu nad 65 let věku a chceme zachování věku 65 let pro vznik nároku na odchod do řádného starobního důchodu. Tyto pozměňovací návrhy také máme podány. To znamená, znovu zopakuji, zastropovat věk skutečně na 65 let. To znamená, nikdo, nikdo by neměl jít do důchodu později.

Nepřípustná je pro nás také změna způsobu výpočtu starobního důchodu od roku 2026, která je vůči budoucím příjemcům důchodu výrazně nepříznivější než současná úprava a znamená pokles poměru výše jejich starobních důchodů vůči jejich předchozí mzdě, než je tomu dnes. Navrhujeme proto vyškrtnutí takové změny z novely zákona.

Dále v našich pozměňovacích návrzích navrhujeme zachování podmínek pro vznik nároku na takzvaný odložený důchod, nikoliv jejich zmírnění - přiznání odloženého důchodu o tři roky dříve než nyní, jak navrhuje vláda. Tato vládou navrhovaná úprava by totiž znamenala zvýšení výdajů státního rozpočtu a je i nelogická a morálně pochybná, protože snižuje hranici věku, ve kterém lze přiznat starobní důchod, i když žadatel o něj nesplnil zákonnou dobu účasti na sociální pojištění, která je 35 let, ale byl sociálně pojištěn pouze 20 let, anebo dokonce odpracoval pouze 15 let. Není žádný důvod zmírňovat těmto lidem podmínky pro přiznání a výplatu důchodu, s výjimkou situací, kdy daný člověk nesplnil zákonnou dobu pojištění kvůli tomu, že prokazatelně alespoň tři roky pečoval o zdravotně postiženou osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby.

Dále navrhujeme v našich návrzích zmírnit podmínky pro vznik nároku na takzvaný odložený důchod pouze pro osoby, které prokazatelně alespoň tři roky pečovaly o zdravotně postiženou osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby. Principiálně nám jde opět o to, aby zákon ocenil ty, kdo po celý život pracovali anebo byli jinak prospěšní společnosti. Je absolutně nespravedlivé a nemorální postavit na stejnou úroveň někoho, kdo žil většinu života na sociálních dávkách a toho, kdo dřel desítky let.

Navrhujeme v dalším našem návrhu také změnu systému výpočtu takzvaného minimálního starobního důchodu, který má činit 20 procent aktuální průměrné mzdy; 10 procent základní složka a 10 procent zásluhová složka. Vládní návrh počítá s tím, že do zásluhové složky důchodu pro případný nárok na její zvýšení do výše odpovídající podílu této složky na celkovém minimálním důchodu se bude započítávat i takzvané výchovné, tedy ta složka důchodu, která je benefitem za to, že příjemce důchodu řádně vychoval dítě anebo děti. Přitom pro účely valorizace zásluhové složky důchodu se sem výchovné nepočítá. Uvedený model by totiž znamenal, ten, co tady předvádí vláda, že nízkopříjmovým důchodcům, kteří řádně vychovali děti, by se procentní složka jejich důchodu v mnoha případech nezvyšovala, ačkoliv by se nacházela pod hranicí 10 procent průměrné mzdy, anebo by se jim zvýšila pouze o částku, od které by se odečetlo výchovné. To je další diskriminace pracujících rodičů ze strany vlády. Jde tedy o návrh, aby se do zásluhové složky pro účely jejího dorovnání do hranice odpovídající zákonem stanovenému podílu této složky důchodu na průměrné mzdě výchovné nezapočítávalo, protože SPD podporuje pracující rodiny s dětmi.

Naopak Fialova vládní koalice, jak víme, tak jde proti pracujícím rodinám s dětmi. A v rámci toho takzvaného vašeho konsolidačního nebo okrádacího balíčku jste připravili pracující rodiny s dětmi o desítky tisíc korun čistého ročně. Jak příznačné pro politiku KDU-ČSL, která je vlastně takovým tím vlajkonošem v těch návrzích proti rodinám s dětmi a proti pracujícím rodinám s dětmi. Ministr Jurečka to tak vždycky navrhuje aktivně za KDU-ČSL proti rodinám s dětmi.

Dále navrhujeme ponechat v zákoně ustanovení, podle kterého se procentní výměra starobního důchodu zvyšuje za dobrovolný výkon výdělečné činnosti při současném pobírání starobního důchodu o 0,4 % výpočtového základu za 360 kalendářních výdělečné činnosti. Vláda totiž tohle zvýhodnění pracujících seniorů navrhuje zrušit, což jde mimochodem přece proti duchu vládního návrhu, který chce maximum seniorů ponechat v pracovním procesu. Ale u vás je to jak... Ty vaše sliby jsou cárem papíru, vy jste před volbami naslibovali hory doly a hned po volbách jednáte přesně opačně - proti pracujícím lidem, proti živnostníkům, proti zdravotně postiženým lidem, jednáte proti všem slušným občanům. Pro vás prostě není Česká republika na prvním místě. Přitom možnost zvýšit si důchod další prací je přece významný motivační faktor pro dobrovolné setrvání v zaměstnání i po dosažení důchodového věku. Obě strany na tom vydělají, senior si zvýší důchod a státu se zvýší příjmy do takzvaného důchodového účtu.

Vážené dámy a pánové z vlády. Pokud chybí peníze, není problém, abyste se uskrovnili. Zmrazte platy politiků tak, jak navrhuje SPD, přestaňte financovat válku na Ukrajině, zrušte velkorysou podporu Ukrajincům, přestaňte platit politické neziskovky s ideologickým programem, to jsou ty multikulti, Gender, platíte neziskovky podporující migraci. To je úplně neuvěřitelné. Přestaňte nakupovat za stamiliardy předražené americké zbraně. Krásné přísloví říká: Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Vy hledáte způsoby, jak vyvádět miliardy z naší země, a hledáte důvody, proč nedat peníze těm, kterým skutečně patří, například českým seniorům, invalidům anebo rodinám s dětmi, potažmo všem českým slušným občanům. Samozřejmě ne nějakým nepřizpůsobivým. Vážené dámy a pánové. Pokud nevyměníte svůj pohled na svět, doufám, že voliči to vidí a vymění v příštích volbách tuto vládu.

A ve svém dalším vystoupení po otevření rozpravy, v další fázi projednávání, potom představím také konkrétní návrhy SPD na důchodovou reformu. Tyto návrhy jsem samozřejmě už prezentoval veřejně několikrát, ale samozřejmě je v rámci třetího čtení ještě jednou vysvětlím a zopakuji. Děkuji za pozornost.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

