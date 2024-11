Okamura (SPD): Lže premiér Fiala, nebo je úplně mimo?

Premiér Fiala ze sebe dělá šaška a vysmívá se občanům. Se svými sliby žije úplně mimo realitu. Premiér Petr Fiala slibuje, že pokud bude vládnout i v příštím volebním období, Češi se svými mzdami srovnají s Němci či Rakušany. Ekonomové si ale klepou na čelo. Ekonom Lukáš Kovanda upozornil, že úspěchem bude, pokud stihneme dohnat Rakušany a Němce za desetinásobek toho času, tedy do roku 2075 a dokumentuje to daty z Eurostatu.

Fialova vláda způsobila rekordní propad reálných mezd v naší zemi, největší propad ze zemí OECD, a teď Fiala slibuje raketový růst mezd? Takže lže, nebo je úplně mimo? Co myslíte? A on ostatní obviňuje z populismu? Jak Německo, tak zejména Rakousko během posledních pěti let Česku mzdově dále utekly, jak vyplývá z dat OECD. Takže mzdy v Česku zaostávají nyní za mzdami v Rakousku a Německu ještě výrazněji než v roce 2019.

„Vždyť v posledních pěti letech narostla průměrná mzda za odpracovanou hodinu reálně – tedy v očištění o inflaci – v Rakousku o zhruba deset procent a v Německu o přibližně jedno procento. V Česku se ovšem ve stejném období, tedy od posledního čtvrtletí roku 2019 do letošního roku, průměrná mzda propadla, o zhruba šest procent. Česko si tak stojí vůbec nejhůře ze všech zemí organizace OECD. Jeho existující mzdové zaostávání za bohatšími ekonomikami se v posledních pěti letech dále prohloubilo. Je tak dost dobře možné, že v příštích pěti letech budou Češi rádi, když se třeba ve vztahu ke mzdám Rakušanů vrátí na úroveň svého zaostávání roku 2019. O tom, že by je mzdově dohnali, realisticky nemůže být příliš řeči. To by se rovnalo ekonomickému zázraku,“ uvedl Kovanda.

Roku 2000 pobíral bezdětný průměrně vydělávající Čech v čistém v eurech 17 % sumy, kterou tehdy vydělávali Němci a Rakušané se stejnou charakteristikou. Loni to bylo 44,9 %. „Za 23 let tedy Češi stáhli náskok Němců a Rakušanů o nějakých 28 procentních bodů. Pokud by se jim dařilo stejným tempem stahovat náskok i do budoucna, doženou svými čistými výdělky Němce a Rakušany za zhruba 50 let, tedy kolem roku 2075,“ uvedl Kovanda.

