Prokšanová (KSČM): Nechutná zbrojařská lobby ovládla myšlení Fialovy vlády

NECHUTNÁ ZBROJAŘSKÁ LOBBY ovládla myšlení Fialovy vlády. Peníze jim nesmrdí, ale krev na jejich rukou by mohla. Zastavme tohle šílenství!
Pojďme investovat do budoucnosti, ne do své vlastní likvidace. Válečné štvaní a spirála zbrojení totiž vede nutně jen k jednomu konci.
Změna je život. Doslova. Změňme směřování české politiky už v říjnových volbách. O našich životech nesmí rozhodovat zbrojařská lobby.
Mgr. Petra Prokšanová
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV