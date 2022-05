Okamura (SPD): Občané už jsou z těch složenek úplně zoufalí

reklama

Vážené dámy a pánové, já bych chtěl jménem poslaneckého klubu SPD navrhnout nové body na program schůze Poslanecké sněmovny. A jako první bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny bych navrhl bod s názvem: Vláda Petra Fialy je lhostejná k chudnutí občanů. Takže jenom, abyste si to, paní místopředsedkyně, poznamenala, abyste to pak správně zopakovala, až budeme hlasovat. Vláda Petra Fialy je lhostejná k chudnutí občanů.

A nyní bych to zdůvodnil. Podle názoru SPD je potřeba pomáhat našim občanům a zároveň ukončit plošnou dávkovou turistiku pro ukrajinské migranty. Vláda Petra Fialy z ODS má podle aktuálního průzkumu agentury CVVM důvěru pouhých 35 % občanů. Podle průzkumu agentury STEM/MARK si také 73 % našich občanů myslí, že jim vláda dostatečně nepomáhá v boji s drahotou. A já s těmito občany souhlasím. Mají pravdu.

Mnoho našich domácností se kvůli vládě Petra Fialy propadá do chudoby. Vláda ovšem namísto toho, aby našim občanům pomáhala, opět předvádí pouze neuvěřitelný diletantismus.

Tak já bych vás poprosil o klid, protože už se skoro ani neslyším.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL už déle než měsíc není schopen předložit avizovaný návrh na mimořádný finanční příspěvek ve výši 5 tisíc korun rodinám na děti do 18 let, který stejně chudobu neřeší. Vláda minulý týden tuto pomoc opět odložila, protože až na vládě při jednání zjistili, že návrh zákona z pera předsedy KDU-ČSL a ministra práce a sociálních věcí Jurečky obsahoval hrubé právní nedostatky, byl v rozporu s Ústavou i s evropským právem.

Navíc příspěvek tak, jak je koncipován, tak jak je vládou koncipován, by penalizoval mnohé rodiny se studujícími dětmi, které by dávku nedostaly, bez ohledu na to, jak jsou chudé. Na druhou stranu by příspěvek zvýhodnil rodiny, které pronajímají byty, protože příjmy z nájmů se do limitu nezapočítávají. Jde o tragickou ukázku naprosté neschopnosti ministra Jurečky i celé vlády Petra Fialy.

Vláda koalice SPOLU, což je ODS, KDU-ČSL a TOP 09, Pirátů a STAN, byla jmenována před více než pěti měsíci a zatím žádná užitečná plošná systémová opatření, která by pomohla občanům zvládnout prudké zdražování všech základních životních nákladů a která by zastavila zdražování, nezavedla.

Je potřeba pomáhat našim občanům a zároveň ukončit plošnou dávkovou turistiku pro ukrajinské migranty. Česká republika nesmí nahrazovat sociální systém Ukrajiny, který nefunguje či spíše neexistuje. Je nutné v první řadě - můžu poprosit ještě jednou o klid, protože tady schválně pan ministr Gazdík mluví tak, abych já nemohl mluvit.

Takže já to znovu zopakuji.

Je potřeba pomáhat našim občanům a zároveň ukončit plošnou dávkovou turistiku pro ukrajinské migranty. Česká republika nesmí nahrazovat sociální systém Ukrajiny, který nefunguje či spíše neexistuje. Je nutné v první řadě a okamžitě pomáhat ne vlastní vinou sociálně ohroženým českým občanům, zaměstnancům, živnostníkům, rodinám s dětmi, seniorům a také našim invalidním spoluobčanům. To prosazuje SPD.

Současná vláda ale není schopna koncepčního řešení a zatím pouze doporučuje občanům méně jezdit auty, méně topit, nosit dva svetry a vyměnit okna. Kde na to ale občané mají vzít, když nemají peníze? A dostává tak naše občany, podnikatele a firmy do vážných existenčních potíží. A navíc, veškeré problémy svaluje buď na předchozí vládu nebo na překážející pravidla Evropské unie.

Tato vláda Petra Fialy je tou nejneschopnější vládou v naší novodobé historii a měla by okamžitě podat demisi. Pokud pravidla Evropské unie neumožňují řešit rozvíjející se hlubokou krizi, nelze v ní podle hnutí SPD setrvávat.

Takže já to znovu zopakuji.

Tak. Takže já bych zopakoval, že jako první bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny navrhuji bod s názvem Vláda Petra Fialy je lhostejná k chudnutí občanů.

Jako další bod, mimořádný bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny, navrhuje hnutí SPD zařadit bod s názvem Kvůli neschopnosti vlády Petra Fialy platí občané extrémně předraženou elektřinu, plyn a potraviny. Takže jenom zopakuji ten název: Kvůli neschopnosti vlády Petra Fialy platí občané extrémně předraženou elektřinu, plyn a potraviny.

A nyní bych tento svůj návrh zdůvodnil. Ceny energií a také potravin závratně rostou. Energetická společnost ČEZ, většinově vlastněná státem, oznámila od 1. července další razantní zvýšení ceny silové elektřiny minimálně o 60 % a zemního plynu v průměru od 80 % oproti loňsku. Pro naše domácnosti to znamená zaplatit za tyto komodity meziročně o desítky tisíc korun více. Přitom ČEZ vyrábí jednu kilowatthodinu elektřiny z jádra za 25 haléřů, abychom si ji následně kvůli Evropské unii kupovali na energetické burze v Lipsku zpět za cca 11 korun. ČEZ také aktuálně vykazuje zisk ve výši 60 miliard korun, který by mohl stát, respektive vláda, formou dividend vyplatit jako kompenzace našim občanům.

V České republice máme v současné době absolutně nejvyšší ceny energií ze všech okolních států. A je to kvůli vládě Petra Fialy, která je neschopná tuto věc řešit. Zatímco Slovensku, Rakousko, Německo a Maďarsko nakupují zemní plyn v rámci přímo uzavřených dvoustranných kontraktů s Ruskem v přepočtu za 5 až 7 korun za jeden metr krychlový, tak ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela za hnutí STAN nakoupil prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv 228 miliónů metrů krychlových plynu do našich poloprázdných zásobníků, navíc vlastněných německými firmami, za neuvěřitelných 37 korun za jeden metr krychlový, celkem tedy za 8,5 miliard korun. Přitom v případě existence přímého kontraktu s dodavatelem plynu, jak to činí Maďarsko, se toto množství dalo nakoupit maximálně za cirka 1,6 miliard korun. Navíc tento vládní nákup proběhl v rámci takzvaného jednacího řízení bez uveřejnění v režimu nouzového stavu, který toto vládě umožňuje.

Takže opět tady vidíme, jak lže jak premiér Petr Fiala, tak ministr vnitra Vít Rakušan za hnutí STAN, kteří říkají, že se nouzový stav občanů nijak nedotkne. No, dotýká se jich, protože rozfofrováváte veřejné miliardy úplně bez kontroly. A občané to cítí na svých peněženkách. Každý den, pokaždé, když jim přicházejí složenky.

Tady bych rád zdůraznil, že SPD bylo jedinou stranou, která byla proti prodloužení nouzového stavu, no, my jsme hlasovali i proti nouzovému stavu jako takovému, protože hnutí ANO chtělo prodlužovat o čtrnáct dní a vy jste chtěli prodlužovat až do konce června. Nakonec to vláda natvrdo prosadila. Takže plnou odpovědnost za tyto peníze, které takto spotřebováváte z peněz daňových poplatníků, nese samozřejmě vláda Petra Fialy.

Česká republika nemá žádnou přímou smlouvu na odběr zemního plynu od producenta a jsme proto odkázáni na nákupy této komodity od zprostředkovatelů, tedy německých obchodních firem. Ty přitom plyn pořizují levně od Ruské federace, aby nám ho obratem prodaly s minimálně trojnásobným navýšením až za 25 korun za jeden metr krychlový dle aktuálního měnového kursu.

Podle nového ceníku ČEZ domácnost v bytě, která plynem vaří, topí a ohřívá vodu a ročně spotřebuje 1800 metrů krychlových, bude za kubík platit až 50 korun, konkrétně 49,55 korun. Za tento stav nese plnou odpovědnost současná Fialova vláda. Hnutí SPD odmítá, aby z čistě ideologických a obchodně spekulativních důvodů měli plyn za předražené ceny platit naši občané, firmy a domácnosti, kteří se tak dostávají do velkých existenčních problémů.

Fialova vláda neřeší prohlubující se energetickou krizi v České republice.

Ostatní vlády v Evropě přitom svým občanům pomáhají. Naše občany, pracující rodiny a podnikatele drtí neustále rostoucí ceny pohonných hmot, takže nejen ceny energií a potravin, ale i pohonných hmot, a SPD tady na to poukazuje už dlouhé měsíce. A vláda Petra Fialy na české občany kašle, nepomáhá jim. Ano, Ukrajincům pomáhá, českým občanům nepomáhá. A my říkáme, že je potřeba pomáhat i českým občanům. Ale na to vláda neslyší.

Takže zatímco vlády v sousedních státech i po celé Evropě přijímají systémová plošná opatření, která zmírňují dopady vysokých cen benzínu a nafty na jejich občany, vládu Petra Fialy a ODS tento stav evidentně netrápí a nechává i nadále naše občany a firmy na holičkách. Vláda pouze zavádí doslova směšné krátkodobé snížení spotřební daně u pohonných hmot s účinností od 1. června do 30. září, ale jen o pouhých korunu padesát na litr. Toto marginální opatření jednak přichází příliš pozdě a navíc, jelikož ceny těchto komodit dále rostou, občané tuto slevu, která teprve přijde, v podstatě nijak nepocítí. Zatímco například v Německu, abychom se podívali, jak pomáhají občanům jiné vlády, tak například v Německu zavádí vláda přes léto zlevněné jízdné v městské a regionální dopravě s jednotným tarifem 9 eur na měsíc, a to i pro cizince. Současná vláda s českým řešením nepřichází. Současná česká vláda s řešením nepřichází.

Vedle toho Německo již před časem snížilo energetickou daň u benzínu v přepočtu o 7 korun na litr a u nafty o 3,50 korun na litr. Polsko již na jaře snížilo daň z přidané hodnoty u motorových paliv z 23 na 8 % a u potravin snížilo - u základních potravin - DPH na nulu. Takže takhle pomáhají okolní vlády. Česká vláda Petra Fialy nedělá pro občany vůbec nic. Maďarsko již v listopadu loňského roku zastropovalo ceny pohonných hmot v přepočtu maximálně 32 korun za litr pro maďarské občany. Belgie od března zrušila platby daně z přidané hodnoty u pohonných hmot a zvažuje zavedení krizového příspěvku nízkopříjmovým občanům. Itálie od března snížila daň z přidané hodnoty u pohonných hmot v přepočtu o 6 korun na litr a vydává i poukazy potřebným občanům. Francie od dubna na čtyři měsíce snížila daň z přidané hodnoty u pohonných hmot v přepočtu o 4 koruny na litr. A takto by se dalo ještě dlouze pokračovat. Takže v kontrastu s tím vidíte, jak vláda Petra Fialy nedělá pro občany vůbec nic.

Potraviny - Česká republika má kvůli vládě Petra Fialy nejvyšší DPH na potraviny ve střední Evropě, 15 %. Není ani jedna země ve střední Evropě, která by měla tak vysoké DPH na potraviny. Dokonce, jak jsem už uvedl, Poláci snížili na 0 procent přechodně, aby pomohli občanům.

Protože současná Fialova vláda odmítá zavést plošná opatření ve formě snížení nebo odpuštění daně z přidané hodnoty u pohonných hmot, získává tak navíc do státního rozpočtu díky inflaci a zvýšeným cenám a tím i vyššímu výběru daní odhadem minimálně dalších 100 miliard korun ročních příjmů proti plánu a měla by je proto vrátit určitou formou občanům jako potřebnou kompenzaci. To však vláda Petra Fialy z ODS i nadále odmítá a místo toho chce vydávat mnohem více peněz na zbrojení v době, kdy občané čelí tvrdým dopadům potravinové a energetické krize. Navíc ministryně obrany Jana Černochová v neděli uvedla, že chce vláda teď nakoupit další zbraně určené pro Ukrajinu za 700 milionů korun, tedy za necelou miliardu, přičemž dosud vláda již Ukrajině poslala zbraně a munici za tři a půl miliardy korun.

Takže já to zopakuji - jako druhý mimořádný bod na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny dnes navrhuji bod s názvem Kvůli neschopnosti vlády Petra Fialy platí občané extrémně předraženou elektřinu, plyn a potraviny, abychom prodiskutovali návrhy SPD, návrhy opozice, protože vláda evidentně žádné návrhy nemá a nechce tu situaci vůbec řešit. Jak víme, tak za vlády Petra Fialy narostl počet nových exekucí o 40 % a cca 30 % občanů se dostává do chudoby, vlastně v podstatě do neřešitelných finančních problémů, a vládě je to úplně ukradené. Ale nám to ukradené není, my bojujeme za všechny slušné občany v České republice. Mě vůbec nezajímá, co chtějí v Moskvě, ve Washingtonu, v Bruselu nebo nevím - v Pekingu. Mě zajímá tady Česká republika, naši občané, jejich zájmy my v SPD hájíme a chci, aby měli dobrou životní úroveň, aby měli peníze na základní životní potřeby. A to je zásadní rozdíl mezi SPD a touto Fialovou vládou. To je důležité zdůraznit.

Jako další mimořádný bod na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny bych jménem poslaneckého klubu SPD navrhl bod s názvem Vláda nezvládá migraci z Ukrajiny. Nepřizpůsobiví uprchlíci jsou rozmisťováni do obcí proti vůli místních obyvatel. Takže znovu zopakuji ten název bodu - vláda nezvládá migraci z Ukrajiny, nepřizpůsobiví uprchlíci jsou rozmisťováni do obcí proti vůli místních obyvatel, a teď bych to zdůvodnil.

Ministerstvo vnitra v čele s Vítem Rakušanem z hnutí STAN a vedení hlavního města Prahy, které vedou Piráti - Piráti, TOP 09, STAN a KDU-ČSL vedou Magistrát hlavního města Prahy. To jsou ty čtyři strany, které to tam vedou, vládní strany, všechno vládní strany, tak tito všichni dohromady nadále rozmisťují nepřizpůsobivé ukrajinské uprchlíky, z nichž mnozí vůbec nemají nárok na dočasnou ochranu v naší zemi, do různých lokalit v České republice, a to bez souhlasu místních samospráv a proti vůli občanů. Jedná se například o obec Kramolín u Třebíče na Vysočině, kde vedení obce poslalo dopis ministru vnitra Rakušanovi, že tam nechtějí ty nepřizpůsobivé romské ukrajinské migranty, tam je paradoxem, že starosta je za KDU-ČSL, ale ten pod tím dopisem podepsán není, je pod tím podepsán místostarosta, takže obec vede vládní strana, a hned šup, a nastěhovali jim tam migranty proti vůli občanů. To je politika současné vlády. No a ten dopis ministr vnitra Rakušan arogantně ignoroval, a šup - najednou tam měli ty migranty nastěhovány. Podobné případy jsou například v Praze - Malešicích, kde vzniklo na pozemku České pošty stanové městečko pro 150 migrantů, jak o tom rozhodl pražský primátor Hřib za Piráty. A znovu zdůrazňuji, že o tom rozhodla koalice STAN, Piráti, TOP 09 a KDU-ČSL, která vládne na pražském magistrátu. A bez vědomí městské části Praha 10 tam udělali to stanové městečko pro nepřizpůsobivé ukrajinské romské migranty. Mě to mrzí o to víc, protože já jsem v Praze - Malešicích vyrůstal a chodil jsem tam na základní školu do ulice Nad vodovodem. A já si rozhodně nepřeji, aby v mé blízkosti žil kdokoliv, aby se mi tam nastěhovával kdokoliv nepřizpůsobivý.

A o tom teď budu mluvit, protože podobně vedení Prahy v čele s primátorem Hřibem za Piráty rozhodlo o umístění 120 ukrajinských Romů do domu ve Vrchlického ulici, opět bez konzultace s místní radnicí Praha 5 a místními občany. A já v blízkosti bydlím. To tedy opravdu se mi nelíbí a nelíbí se to určitě ani občanům. Pochopitelně se jim to nelíbí. Takže jde o typické ukázky mocenské arogance ministra vnitra a pražského primátora a o projev naprostého nezvládnutí uprchlické vlny ze strany vlády. Hnutí SPD jasně říká, že máme poskytnout přiměřenou dočasnou ochranu a přístřeší pouze skutečným válečným uprchlíkům, a to pouze na nezbytně nutnou dobu. Na druhé straně nevidíme žádný důvod k vynakládání veřejných prostředků na péči o migranty, kteří válečnými uprchlíky nejsou, a to na úkor občanů České republiky. A tady se právě už projevuje ta šílená nezvládnutá vládní strategie, kdy vy jste říkali - přijmeme všechny, a ještě že počítáte s tím, že všichni tady zůstanou. Tím jste v podstatě pozvali i ekonomické migranty, kteří samozřejmě už nechtějí z České republiky odejít a teď vlastně vysávají naši pokladnu. Vy jste udělali nejlepší bankomat na světě z České republiky, vaše vláda!

Já myslím, že řada občanů už toho má oprávněně dost, a mají pravdu. Takže já si myslím, že by bylo dobré to dneska rozebrat v mimořádném bodu, protože poté, co už se tady několik radnic a vedení několika radnic a samospráv ohrazuje proti tomu jménem občanů, že vláda Petra Fialy, vláda OSD, STAN, TOP 09, KDU-ČSL a Pirátů, těchto pět stran to je, ti za to můžou, ti za to mají plnou odpovědnost, tak proti vůli občanů a bez vědomí toho vedení těch obcí, jim tam nastěhováváte nepřizpůsobivé romské ukrajinské migranty.

A já myslím, že je to opravdu neskutečné pokrytectví, protože já jsem tady minulou schůzi vyzýval poslance hnutí STAN, mezi poslanci hnutí STAN tady je řada starostů, jak to, že se nikdo z vás nepřihlásí, že si ty ukrajinské nepřizpůsobivé migranty vezme k sobě do obce, když jsou v září komunální volby? Protože vy víte, že jste pokrytci, že ty volby tím pádem prohrajete. Takže já bych očekával, když máte ministra vnitra za hnutí STAN a předsedu hnutí STAN, že se všichni poslanci hnutí STAN aktivně přihlásí, protože přece souhlasíte snad se svým předsedou a s vládní politikou, když jste vládní poslanci, a že řeknete, že se tady budete aktivně hlásit a řeknete, tak je nastěhujte k nám do obce. A teď máme v září volby, tak ať občané rozhodnou, jestli s tím souhlasí. Nikdo z vás se nepřihlásil. Ale nastěhováváte tyhlety nepřizpůsobivé migranty do všech obcí mimo ty, kde vy děláte starosty. Vy, poslanci hnutí STAN. K panu Rakušanovi, předsedovi hnutí STAN, do Kolína také jsem neslyšel, že by se někdo nastěhovával, že by si tam někoho nastěhoval. Z médií jsem četl, že má rodinný dům se zahradou. Tak jak to, že nejde ministr vnitra Rakušan příkladem a neubytuje na své zahradě, kde bydlí jeho rodina, skupinu nepřizpůsobivých romských migrantů, aby šel příkladem? To je neuvěřitelné, tahleta vláda. Proti vůli to strkáte ostatním, strkáte ostatním občanům nepřizpůsobivé romské migranty, které jste sem prostě pozvali na základě vaší chybné politiky, v uvozovkách "pozvali", je to tak, kteří jsou ekonomickými migranty, a prostě a teď - a sami nechcete převzít zodpovědnost. Sami nechcete převzít zodpovědnost. Přitom teď je příhodný čas. Znovu říkám, v září jsou komunální volby, kde sami kandidujete určitě. No, a to se vám nechce. To je neskutečné pokrytectví. Takže proto já si myslím, že je potřeba zařadit tento bod na schůzi Sněmovny, protože k tomuhletomu nelze mlčet.

Takže to jsou tři body za hnutí SPD, mimořádné body, které navrhujeme, a doufám, že nám je vládní koalice schválí. Já vím, že neschválí, protože vy se bojíte, vy nemáte žádné řešení. Takže vy zamítnete tyto důležité body. Vy nechcete řešit ani zdražování potravin, vy totiž nechcete řešit ani zdražování energií, žádné řešení nemáte a konkrétní návrhy SPD odmítáte. Takže občané jsou úplně už zoufalí z těch složenek, z těch předražených energií a potravin. Takže vy nechcete řešit energetickou krizi, vám je úplně jedno chudnutí občanů v České republice. To jsou body, které my tady už několik měsíců navrhujeme. A co se týče těch nepřizpůsobivých migrantů, které proti vůli občanů nastěhováváte všude jinde než tam, kde jsou starostové například za hnutí STAN, tak to je už neuvěřitelná drzost.

Děkuji za pozornost. (Slabý potlesk z levé části jednacího sálu.)

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Okamura (SPD): Stoupli jsme ve volebních preferencích na 14,3 % Okamura (SPD): Ať přestane Fialova “ukrajinská” vláda ničit naše občany a firmy Jako u blbečků na dvorečku. Spolupachatelé z Fialovy vlády nic nedělají a někdo si na tom mastí kapsu. Okamura naznačil více Okamura (SPD): Soukromé vlastnictví je nedotknutelné a chráněné Ústavou ČR

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama