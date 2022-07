Okamura (SPD): Přestaňte s návrhy, které mají jenom zabetonovat vaše korýtka

reklama

Vážené dámy a pánové,

vláda Petra Fialy po půl roce, po více než půl roce konečně přišla do Sněmovny s nějakým jejich návrhem na pomoc občanům před zdražováním energií, ale opět zcela nedostatečně. A už teď říkám občanům České republiky, že sami uvidíte během relativně krátké doby, že vám vláda Petra Fialy nepomůže vyřešit vaše zdražování energií, protože prostě není kompetentní, aby to vyřešila. Tato slova si zapamatujme a uvidíte to během několika měsíců, že to prostě nezafunguje. A uvidíte to třeba i příští rok. A já se budu věnovat i tomu proč.

Vláda, vládní energetický balíček je totiž nedostatečný, jelikož neodstraňuje skutečné příčiny zdražování energií. Naopak hnutí SPD nabízí skutečnou pomoc občanům a budu se tomu samozřejmě podrobněji věnovat a představím to.

Je opravdu neuvěřitelné, že tak důležitý zákon, to znamená, který by měl řešit a záměrně říkám by měl, protože to ve skutečnosti neřeší ten vládní návrh, který by měl řešit zdražování energií a z toho vycházející zdražování bydlení, potravin a všeho dalšího v České republice. Vláda dnes přinesla na hospodářský výbor ve Sněmovně až na začátek toho projednávání, proto ani po více než půl roce neměli nic připraveno v předstihu. A dokonce už teď, v tuto chvíli tam máme pět vládních pozměňovacích návrhů, které jsou délkou textu delší než ten zákon samotný. To znamená je to paskvil na paskvil, vláda je v absolutním zmatku a v podstatě vůbec už levá ruka neví, co dělá pravá a už se do toho zamotali sami do svých návrhů. Bohužel trpět a už trpí kvůli vaší vládě, a všichni to vidí na složenkách za energie, které chodí každý měsíc, ale i na cenách potravin, trpí všichni občané České republiky.

Takže máte více než půlroční zpoždění i ve srovnání s okolními zeměmi. A ani po dnešku, a to bych chtěl zdůraznit jako další věc hned na úvod, se občané České republiky nedozví, kolik peněz jakým způsobem vlastně občanům pomůžete. To znamená, vy máte většinu ve Sněmovně už od loňského října, máme červenec a ani teď, v tuto chvíli nejste schopni občanům říct, jestli a kolik, a kolik vlastně je podpoříte, aby už si to teď mohli naplánovat, aby si to teď už mohli trošku spočítat.

Lidé chtějí třeba s dětmi chtějí někam třeba na tábor, k vodě a podobně, ale stejně jim tu informaci nejste schopni teď dát, takže uvádíte další a další občany do dalších a dalších problémů.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poslanci SPD tento vládní energetický balíček podpoří, protože jakákoliv pomoc občanům v době sociální a ekonomické krize a astronomického zdražování všech základních životních nákladů je potřebná a dobrá. Ale vládní řešení v podobě pouhého zavádění nové v podstatě jednorázové sociální dávky je zcela nedostatečné a neodpovídající vážnosti situace. A hlavně neodstraňuje skutečné příčiny vysokých cen energií. Navíc tak zvaný příspěvek na úhradu nákladů na elektřinu a plyn, což je hlavní bod vládního návrhu, jak jsem již říkal, není nijak finančně konkretizován, a to přesto, že tato vládní koalice Petra Fialy už je u vlády tři čtvrtě roku, stejně jste to nedokázali vůbec dopracovat. A má být upraven až následným nařízením vlády.

Samozřejmě tady bychom byli rádi a pan ministr už to tady řekl ve svém vystoupení, abyste to konkretizovali co nejrychleji, co nejrychleji je potřeba to konkretizovat, když už máte tedy půl roku zpoždění. Protože všichni občané České republiky s tím mají finanční problémy s tou vaší vládní nekompetentností a nečinností, takže znovu říkám, čím dříve tím lépe, nejlépe okamžitě.

Na rozdíl od nekompetentní Fialovy vlády má SPD komplexní plán na systémové snížení cen energií. Za prvé jasně říkáme, že je potřeba odstoupit od katastrofální Zelené dohody EU tzv. Green Deal. Dále je potřeba, aby Česká republika vystoupila ze spekulativního systému obchodování s emisními povolenkami Evropské unie. Dále je potřeba, aby čeští producenti elektrické energie prodávali elektřinu vyrobenou u nás nejdříve levně českým spotřebitelům za přijatelné ceny a na komoditní burzu v německém Lipsku v rámci Evropské unie ať dodávají pouze její přebytky. Dále říkáme, nakupujeme zemní plyn přímo od producentů, tak jako to dělá Rakousko, Slovensko. Ano, oni nakupují od Ruska, ale dělá to tak demokratické Rakousko, dělá to tak demokratické Maďarsko. Dělají to i Němci, od kterých potom předražený plyn tady Česká republika v podstatě přednakupuje. A my říkáme, nakupujeme to přímo. Obnovme v této souvislosti národního importéra plynu, privatizace Transgasu, vláda ČSSD za podporu ODS.

Anketa Líbí se vám výstava zničené techniky Ozbrojených sil Ruské federace na pražské Letné? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 5677 lidí

Dále říkáme: Zrušme solární daň a veškeré dotace, které zdražují elektrickou energii pro spotřebitele. Ano, tady konečně po půlroce volání jsme konečně tedy vláda není to ani v tom zákoně jako takovém, ale v rámci pozměňovacího návrhu, to nevím, tak já nevím, vám to dochází až postupně nebo já nevím, že na tom ministerstvu vám ani nedošlo a teď tedy to tady rychle jste našolíchali do pozměňovacího návrhu, tak se tady ruší, že se nebudou platit ty tak zvané pouze ty poplatky za obnovitelné zdroje. Ale to až na základě půlročního tlaku ze strany SPD. Dále říkáme, snižte DPH u energií po vzoru jiných států.

Prostě my máme řadu konkrétních návrhů řešení, která skutečně by systémově tu situaci řešila. A ještě se vrátím k tomu, až tady někdo bude říkat, že to nejde jo, to já znám tyhlety vaše řeči, nejde, nejde, protože Evropská unie - no to byste, to jenom nastavujete zrcadlo v téhle neuvěřitelně tristní situaci, že se musí vůbec Česká republika ptát cizinců v cizině tisíce kilometrů daleko, kteří u nás ani nežijí, zdali vůbec můžeme pomáhat českým občanům. To je přece úplně fatální situace, do které jste nás, tyhle vaše vlády dovedli.

No, co se týče toho, kolik to vlastně má být finančně, kolika penězi vlastně pomůžete, to je to, co zajímá občany - no tak prosakují nějaké dílčí informace. Teď to tady pan ministr řekl. Patnáct tisíc. Ale všimněte si, já jsem to viděl i v televizi už vícekrát, teď pana ministra - ale nikdy neřeknete, jestli 15 000 jednorázově, nebo měsíčně. To děláte schválně, aby si lidi mysleli, že to třeba bude víc? Protože podle toho, co my slyšíme, tak to má být 15 000 v podstatě jednorázově. Ano, pan ministr kývá, takže to říkejte na rovinu! Já jsem to slyšel, jak v televizi jako od pana ministra Síkely, tak od jiných zástupců vlády, tak dneska, já myslím, že to říkáte schválně, když řeknete 15 000, aby si lidi mysleli, že to může být až 15 000 měsíčně. Není to tak! Teď je potřeba, aby to slyšeli i novináři a média. To znamená ve finále to bude 1 000 korun měsíčně? Patnáct set měsíčně? Ale vždyť ty zálohy na ty energie a podobně se zdražují násobně! To znamená, ta vámi avizovaná pomoc reálně vlastně vůbec tu palčivou situaci českých domácností s tím zdražováním neřeší, takže to si tady, řekněme, o čem tady mluvíme a jak to je. Takže říkejte, že to je 15 000 přibližně za sezónu třeba. Nebo dokonce za rok? Ale to vy sami ani nevíte, že jo, jak sami víme i z těch jednání na hospodářského výboru i z dosavadní komunikace i s vystoupení pana ministra Síkely z hnutí STAN.

Takže to je taky potřeba si tohleto říct, aby se to tady nekamuflovalo, že jakoby něco děláte a že opravdu nabízíte nějakou zásadní pomoc. Nenabízíte. Nejenom, že neřešíte systémově ten problém, ale i tu jednorázovou v podstatě sociální dávku, i ta je zcela nedostatečná. Samozřejmě to nedává odpověď na tu otázku, co když peníze dojdou, tak co budete dělat dál tedy. Protože český rozpočet je v totálním deficitu a vy říkáte, že na to jste schopni jednorázově dát dobře tisíc, patnáct se, dva tisíce možná domácnosti, říkáte 27 miliard, do toho nějaké tři miliardy na to centrální topení - do toho jsme vás taky konečně natlačili společně s médii a SPD to kritizovalo. Protože v úvodním návrhu, jak jste to diskutovali, jste úplně zapomněli na čtyři miliony občanů, kteří bydlí v panelových domech a mají centrální vytápění. Tak jsem rád, že jste to tam konečně na základě tlaku SPD a i další opoziční strany jste to tam tedy dali. Já vůbec nechápu, jak vás to nemohlo napadnout, když se to týká čtyř milionů lidí, že vám to vypadlo z těch původních úvah. To je neuvěřitelné. No a zase tady padá návrh 15 000 za sezónu, 16 000 za sezónu, no, tak to máme, rozpočítejme, tak to pomůžete té domácnosti tisíc korun měsíčně. Ale ty zálohy ti dodavatelé energií chtějí na občanech platit každý měsíc, ty zvýšené zálohy. Takže v podstatě je to jak plivnutí do moře ve finále.

No a to ani nehovořím o tom, když vám dojdou peníze, no, tak co tedy budete dál? Protože to vaše řešení, ten váš zákon nenabízí systémové řešení. Takže další jenom sociální dávka? Proto my tady navrhujeme ta řešení SPD a já je ještě shrnu.

Hnutí SPD navrhuje konkrétní řešení v podobě deseti bodů a už jsme je představili před několika měsíci a znovu to tady zopakuju, protože postupně už i jednotlivé země a už to slyším, že začíná diskuse, že tyto body se začínají přebírat. Abyste si je potom nepřivlastnili, že jste s tím snad přišli vy. Protože ta situace s tou energií, s tím, jak se bude zdražovat i dál, tak prostě musí rozumnou vládu donutit více dříve či později k tomu, aby skutečně zasáhli systémově a už se vykašlali na nějakou ideologii. Já představím těch deset návrhů a už jsem je představoval za tyto měsíce několikrát v televizi.

Návrhy SPD. Za prvé, odstoupení od Green Dealu Evropské unie. Za druhé, odstoupení od systému emisních povolenek EU, který zdražuje energie a suroviny. Za třetí, prodej levné české elektřiny napřímo českým občanů a firmám a přes evropskou nebo unijní spíš energetickou burzu pouze prodej přebytků. Tomu se říká tzv. sociální tarif. My navrhujeme vytvořit tzv. sociální tarif a já myslím, že by to bylo zcela na místě. A neříkejte mi, že to nejde, protože si tady dáme i konkrétní nějaké příklady, no jde to, kdybyste hájili zájmy České republiky a nikoliv Evropské unie, Bruselu nebo Berlína nebo Ukrajiny. Anebo spekulantů hájíte zájmy, německých spekulantů, a to je potíž.

Za čtvrté návrh SPD, máme to desatero, obnovení národního importéra plynu a nákup levného plynu přímo od producentů, nikoliv přes německé překupníky, jako je tomu v současnosti. O tom, že je to určité dědictví privatizace, toho rozkradení České republiky neuváženě, privatizace strategické české infrastruktury do rukou zahraničních majitelů, tak o tom už jsem tady hovořil, o té privatizaci Transgasu. Samozřejmě v kontrastu s tím se podívejme na Maďarsko. Innogy. Řada občanů České republiky ani neví, že v Innogy, spolumajitelem Innogy je maďarský stát.

Takhle se chová vlastenecká vláda! Ještě vydělávají i na okolních zemích, protože Maďarům je jasné, Orbánovi, že strategickou infrastrukturu ten stát si musí držet. Ropa. Rafinérie. K tomu se dostanu ještě.

Bod číslo pět, co navrhuje SPD - obnovení národního zpracovatele ropy. Unipetrol - Poláci. Ty dosavadní vlády nás úplně... to tady nechaly rozkrást. Bůh ví, kdo za to co měl, i třeba z jejich politiků. To nevíme, byť mnohé trestní kauzy už proběhly a samozřejmě už se to šetřilo a mnoho se došetřilo taky. Ale to jsou přesně ty věci, co navrhujeme.

Za šesté - zrušení solární daně a veškerých dotací, které zdražují elektrickou energii pro spotřebitele. No tak tady jsem rád, že po těch několika měsících, co na to tlačíme a v médiích jsme to opakovaně prezentovali, tak konečně aspoň vláda po obrovském tlaku opozice, aspoň tady se to nějakým způsobem malinko posouvá, ale je to pár stovek měsíčně. (Reakce zpravodaje.) Pane kolego, pane předsedo výboru Adamče, no, vy řeknete jenom z toho pár set, ale to zdražování je násobné, jak víme. Takže je to dobře, že jste takhle vyslyšeli ten náš apel, ale je to stále nedostatečné, proto tady říkám ten soubor návrhů.

Za sedmé - zajištění potravinové bezpečnosti a podpora českých zemědělců a potravinářů. Ano, to má taky spojitost s tímhletím problémem, protože zdražování energií se samozřejmě promítá i do zdražování potravin, ale i stavebního materiálu, prostě všeho, všeho, co je. A vy vůbec třeba neřešíte i tenhleten aspekt, že se zdražují potraviny a že to má všechno souvislosti, všechno se vším. Ale teď bych mohl dlouze komentovat ty souvislosti, ale teď se budu věnovat těm energiím a návrhům SPD.

Za osmé - přechodné snížení DPH u energií, pohonných hmot, základních potravin a léků a snížení ceny těchto komodit. Ano, to je takzvaný úsporný tarif, ale vy jste to pojali po svém, ten takzvaný úsporný tarif. Vy jste to pojali jednorázovou v podstatě sociální dávkou, ale já si myslím, že mnohem účinnější by bylo to řešení, které tady navrhujeme my a které přesně takto provádí i v okolních zemích typu Polsko, ale i v západních zemích. Já se k tomu ještě dostanu. Tam jdou tou cestou toho snižování DPH. Takže to je ten takzvaný úsporný tarif. Jo, ale je to úsporný tarif o jiném obsahu, než jste teď přišli vy. Ten skutečně, aby to skutečně pomohlo lidem, navrhujeme.

Za deváté - snížení neúčelných výdajů státu. Tak o tom bychom tady mohli hovořit dlouze.

A za desáté - určitě bezesporu by bylo také na místě srovnání podmínek tuzemských a zahraničních firem působících v České republice, zavedení sektorové daně například pro nadnárodní internetové giganty - Google, Facebook a tak dále - které v České republice generují obrovské zisky bez zdanění v České republice. A taky by bylo dobré zavést zdanění vyvádění nezdaněných dividend z České republiky nadnárodními korporacemi. Ale tento návrh jsme dali v minulém volebním období a tenkrát Babišova vláda nám to odepsala: ale to je proti Evropské unii. No, tak to je teda super. Můžeme mít až 75 miliard v rozpočtu, a protože Evropská unie si to nepřeje a jak předešlá Babišova vláda, tak současná Filová vláda hájí zájmy nadnárodních korporací místo českých zájmů, tak ve finále peníze nejsou. A ještě tady slyšíme od ministra Jurečky, od vlády slyšíme, že chtějí zvyšovat českým občanům daně. A pro SPD nepřijatelné a jsme zásadně proti tomu, aby se zvyšovaly daně českým občanům a českým firmám. Proto SPD nikdy hlas nezvedne, protože rezervy můžeme hledat jinde. A to jsem tady teď řekl, může se zdanit vyvádění nezdaněných dividend nadnárodním korporacím, to je až 75 miliard. My už jsme ostatně tady navrhli letos, aby se ponížily platby do Evropské unie o 30 miliard. Sněmovna o tom hlasovala. Zamítli jste nám to. Takže tady 100 miliard je hnedka, hnedka může být na stole. Ale vy to prostě nechcete udělat, protože jste, dá se říct, doslova zaprodaní cizím zájmům a není pro vás český občan a Česká republika na prvním místě, jako je to u SPD.

Ano, takže to je těch deset návrhů SPD, které kdybychom zrealizovali, tak jsem přesvědčen o tom a jsme přesvědčeni o tom, a je to i po konzultaci s odborníky při pohledu na zahraniční země, že by to bylo řešení dlouhodobější a hlavně by to bylo řešení udržitelnější než jednorázová sociální dávka, kde v podstatě to nemá žádné systémové pokračování.

Samozřejmě ta možnost vyhlásit stav energetické nouze, no tak potom my jsme, to je určitě vhodný návrh, ale opět je to opožděné a budu to následně komentovat. Maďarsko včera vyhlásilo zákaz vývozu energie právě proto, že vyhlásili ten stav energetické nouze. A slyšíme dobře - zákaz vývozu energie. To znamená, mimochodem opatření začne platit od srpna a má zemi připravit na nadcházející zimu. No a co dělá totálně neschopná Evropské unii a Německu zaprodaná česká vláda Petra Fialy? Takže my tady máme elektrickou energii, které máme dostatek, a místo, abychom nejprve tedy naplnili potřeby českých občanů a českých firem - a my vyrábíme elektrickou energii z uhelných elektráren, mám tady v poznámkách 15 haléřů za kilowatthodinu, pardon, z jádra 15 haléřů, z uhelných elektráren tuším 25 haléřů - ale na evropské, na té unijní komoditní burze se nám to zdražuje až na 8 korun za kilowatthodinu. Tak kde to jsme? Kde to jsme?

Takže tady právě já bych byl rád, že jestli tady budete mít možnost vyhlásit stav energické nouze, my to podpoříme, tak ale aby se s tím taky pracovalo skutečně v plném rozsahu. Maďarsko, znovu říkám, vyhlásilo zákaz vývozu energie. A navíc maďarská vláda Viktora Orbána rozhodla, že zvýší na nejvyšší možnou úroveň domácí produkci hnědého uhlí, které zásobuje sice zastaralou, ale funkční elektrárnu Mátra. A její plánované uzavření bude zrušeno. Ale tady prostě česká vláda Petra Fialy poklonkuje pořád Green Dealu Evropské unie. A dokonce jste tady schválili a nechali jste schválit zákaz spalovacích motorů od roku 2035, čímž prostě uvrhnete řadu našich nízkopříjmových občanů do problémů, že si třeba nebudou moci pořídit auto. A to ani nemluvím o té otázce, kdyby se všechna česká auta v současné době vyměnila za elektrická, tak všichni víme, že nemáme kapacitu na dobíjení. Tak jak to chcete řešit? To je prostě jeden problém za druhým, který se tady absolutně neřeší.

Takže vy jste ještě podrazili tímhletím hlasováním, tuším z minulého týdne, jste podrazili opravdu občany České republiky, a to nemluvím o tom ekonomickém dopadu, kdy náš průmysl je závislý na automobilovém průmyslu. A to nemluvím jenom o ekonomice, mluvím i o ztrátě pracovních míst. Jak to máte promyšlené tohleto? Já už jsem se na to ptal před pár měsíci a z vlády mi nikdo neodpověděl, jak to tedy bude. A už je to rok 2035, to znamená, je tam nějaký náběh, takže je to v podstatě za humny, když to řeknu kolem a kolem. Takže vůbec se to neřeší a vůbec na tyto otázky není odpověď.

Mimochodem, když se vrátím k tomu Maďarsku, tak zákaz vývozu zdrojů energie se týká i palivového dříví. Maďarsko k tomu přistupuje opravdu z gruntu. Ale tady vůbec nějakou diskusi nebo nějaké návrhy ze strany vlády na toto téma neslyšíme. To, co slyšíme, je, že premiér Petr Fiala a jeho vládní politici pořád lidem lžou, že to prý nejde změnit a že Evropská unie... No tak podívejte se na Maďarsko, že to jde. A nebavme se tady, kolik to tam stojí teď a kolik teď. To jsou všechno pohyblivé věci. Teď se bavím o nějakém systému, o nějakém razantním systémovém řešení. Takže bych nerad tady potom slyšel argumenty v případné reakci: Podívejte se, jak jim vyskočily ceny a jak to tam toto... Tak problémy máme teď všichni v Evropě. To se shodneme. To tady nikdo neříká, že oni je nemají, nebo někdo je má a někdo nemá a že tady dávám špatné příklady. To takhle není. Já dávám správné příklady. Ale hovořím o tom systému řešení versus vaše jednorázová sociální dávka, kterou my samozřejmě podpoříme, znova říkám, že aspoň nějaké peníze jsou lepší než nic.

Ale kdybyste měli přistoupit k realizaci těchto systémových návrhů SPD, které jsem tady jmenoval, v tom našem desateru, tak já vím, že by se to nelíbilo Německu a Bruselu, jejichž zájmy hájí vláda Petra Fialy, zájmy Bruselu, Berlína, Washingtonu, Ukrajiny. Ale my nehájíme zájmy ani Moskvy ani Bruselu ani Washingtonu. Mě zajímá udržet dobrou životní úroveň českých občanů. A v krizi opravdu je potřeba myslet v prvé řadě na české občany. Naopak já jsem byl ten, kdo říkal v minulém volebním období, bylo to SPD, říkali jsme to tady s Radimem Fialou opakovaně, s naším místopředsedou, že nemáme být závislí na Rusku. My jsme naopak odmítali závislost na Rusku. My jsme říkali, budujme energetickou soběstačnost, diverzifikujme! A vzpomínám si dobře, jak se tady zástupci současné vládní pětikoalice, kteří byli minulé volební období stejně jako my v opozici, jak se vám tady vysmívali, že SPD říká něco, co není potřeba, že Evropská unie, že Evropská komise se postará. Nepostará se! Vždyť to všichni vidíte! Ve finále se musíme postarat... Při výběru peněz, to se stará, jo, vybírat peníze. Ale v krizi, ať jsme to viděli u dodávek materiálu, u covidu zkraje té krize, anebo to vidíme teď, tak se stejně každý musíme postarat sami o sebe.

A k čemu je vám partner i v osobním lidském životě, který když je to haha hyhy, tak je všechno krásný, ale když onemocníte nebo máte problém, tak se k vám otočí zády a nebude vám tou lžičkou strkat to jídlo do té pusy v té nemocnici, protože už ho to nebude bavit? K čemu to je takovýhle vztahy? Takže o tom právě to je a to je to, co tady v té krizi vidíme - k čemu je partner, který v krizi nedokáže rychle pomoci - protože ani nemůže pomoci, protože na to nemá, prostě Evropská unie nemá na to ani schopnosti ani kapacity ani vůli ani jí o to nejde.

Pojďme ale dál. No, když už jsem mluvil o těch prioritách vlády Petr Fialy, protože peníze jsou jenom jedny, tak opravdu je úplně neuvěřitelné, jak vláda Petra Fialy za našimi zády kývla v těchto dnech na celou unijní půjčku na obnovu Ukrajiny ve výši 9 miliard eur, na kterou si ale státy EU včetně České republiky musí půjčit formou vydání dluhopisů zaručených členskými státy EU. A vzpomeňte, že jsem se tady v plénu na tohleto ptal už před dvěma měsíci. Premiér nereagoval, mlčel, zatajoval to lidem. Vládní poslanci taky mlčeli, zatajovali tenhleten neuvěřitelný podraz na občany České republiky. Takže my si půjčujeme na půjčku Ukrajině, které již nechce nikdo půjčit, protože podle Evropské účetního dvora, což je poradní orgán EU, patří Ukrajina mezi nejvíce zkorumpované země na světě. 9 miliard eur! Společné dluhopisy EU, a to už před dvěma roky, přece už do roku 2057, to nás tedy zadlužil zase Andrej Babiš ve své vládě - už teď splácíme obrovskou půjčku z dluhopisů, kde se zase bylo potřeba zaručit za Itálii, Španělsko, kterým už nikdo nechtěl půjčit. Takže to je dluh na dluh, to je dluhová unie. A vy nás tady úplně vrháte do dalších a dalších dluhů, všechny občany České republiky, a pak logicky nejsou peníze na pomoc českým občanům v krizi. No logicky. Nejhorší na tom je, že vy tenhleten dluh z těch dluhopisů, to jsem zvědavý, nejsem - teď to nemám účetně úplně nastudováno, ale to bude totiž jeden deficit jako státu a pak ještě dluhopisy EU. To znamená dluh na dluh a bude to vypadat, že ten dluh je ještě nižší, než je ve skutečnosti, prostě je to úplně už strašný, strašný, kam tu Českou republiku vedete.

No a chci říct, že z těch peněz z těch společných dluhopisů, na které vy jste kývli, vláda Petra Fialy, na tu obnovu krajiny, tak z těchto peněz bude první miliarda vyplacena Ukrajině již do konce července. No to je... Co to má znamenat? Takže peníze na pomoc českým občanům nejsou se zdražováním, ale na Ukrajinu vydáváte doslova miliardy. A Evropská komise počítá s půjčkami Ukrajině splatnými za 25 let. Takže bezedná zkorumpovaná jáma - a to tady říká Evropský účetní dvůr, poradní orgán EU, a dokonce přidává větu ještě k té Ukrajině, že dosavadní miliardy, které byly napumpovány do Ukrajiny ještě před tím konfliktem, že nevedly ke zvýšení životní úrovně na Ukrajině právě z důvodu té nehorázné a nebetyčné korupce na Ukrajině. Je to šílený, co vy děláte - na úkor českých občanů.

A téma vyplavalo na povrch teď, protože vláda Petra Fialy nám tady pořád tají a nechce odpovídat na tohleto, protože jediné Německo, které je největším garantem této formy dluhopisů, je najednou proti a nechce to odsouhlasit, i když s tím předběžně souhlasilo. A já za SPD říkám - a budu se vracet hnedka k těm energiím, že hnutí SPD je zásadně proti posílání peněz na obnovu Ukrajiny, na které si navíc ještě musí Česká republika půjčit. Vláda Petra Fialy dělá doslova vlastizrádnou politiku, místo aby premiér Fiala pomohl českým občanům se zdražováním energií, potravin, bydlení a pohonných hmot, tak vláda pomáhá Ukrajincům a ještě kvůli tomu zadlužuje naši republiku! Je to jeden z mnoha důvodů, nejenom ten obrovský skandál kolem organizovaného zločinu ve vládních stranách, ale i toto je další důvod, proč by vláda Petra Fialy měla okamžitě skončit, protože miliony českých občanů se už kvůli vám dostává do obrovských finančních problémů a bude to jenom horší, právě při pohledu už na tento energetický balíček je to víceméně jasné. Buď budete dělat všechno jenom s tím, že budou narůstat obrovské dluhy a budete se donekonečna vymlouvat na všechno možný, kdo to způsobil, ale na to už lidi neslyší. A vrátím se k tomu, že už na to lidi neslyší, mám tady statistiku. Neslyší na to už, na tohleto vaše oblbování. Prostě vy jste ve vládě, vy za to můžete, vy máte plnou odpovědnost, vy se tam držíte jak klíšťata, takže za všechno můžete vy, za veškeré finanční problémy českých občanů můžou pouze jedni jediní lidé, a to je vláda České republiky a vláda koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN. Není tady nikdo jiný, kdo je viníkem těch problémů v České republice. A jestli to neumíte řešit, tak odstupte. K tomu vás tady vyzýváme opakovaně.

Pojďme ale dál. Jak říkám, tak Fialova vláda neřeší prohlubující se energickou krizi v České republice. A teď se chci dostat k těm příkladům, jak to dělají třeba vlády v Evropě, ostatní vlády v Evropě, jak svým občanům pomáhají. Takže se pojďme podívat třeba na pohonné hmoty. Naše občany, pracující rodiny, podnikatele a firmy drtí neustále rostoucí ceny pohonných hmot. A zatímco vlády v sousedních státech i po celé Evropě přijímají systémová plošná opatření, která zmírňují dopady vysokých cen benzínu a nafty na jejich občany, vládu Petra Fialy z ODS tento stav evidentně netrápí a nechává i nadále naše občany a firmy na holičkách. Vláda zavedla pouze směšné krátkodobé snížení spotřební daně u pohonných hmot s účinností od 1. června do 30. září, ale jen o pouhých 1,50 Kč na litr. A vzpomeňte, jak už jsme v té době tady říkali, my v SPD, že to vůbec lidi neucítí, že lidi vůbec neucítí tuhletu slevu. No, měli jsme pravdu samozřejmě. Lidi vůbec nevidí tu slevu 1,50 Kč. Protože samozřejmě to je, to je tak směšný. Já jsem říkal, že tímhletím lidi neoblbnete. A samozřejmě lidi jsou chytří, občané ví, co a jak, takže samozřejmě stačilo natankovat párkrát a už viděli, že je to úplnej nesmysl, co tady prosadil, co tady předvedl premiér Petr Fiala z ODS s touhletou koaliční vládou. A vy jste se tady vymlouvali - no jo, ale Evropská unie nám, Evropská komise nám nedovolí spotřební daň snížit víc než o 1,50 - 2 Kč na litr. Já jsem vám ale říkal, abyste nelhali. Jaká spotřební daň? Vždyť 50 % ceny pohonných hmot cca dělá kombinace spotřební daně a DPH. A na DPH jste ani nesáhli. Zase se snažíte dělat z lidí hlupáky. Přitom my jsme mluvili o DPH. A já nechápu, proč takhle oblbujete lidi. A proč - já to teďka budu říkat - v evropských zemích právě snižovali DPH, nikoliv tu spotřební daň, protože na to DPH mohli samozřejmě tu slevu dát vyšší. Pan poslanec Adamec říká - taky dopadli. No tak jestli teda Německo dopadá nějak hůře než my životní úrovní, životní úrovní... (Poslanec Adamec cosi poznamenává mimo mikrofon.) No tak počkejte, podívejme se na to komplexně zase, jo, podívejme se na to komplexně, vy si vždycky vytrhnete jeden segment. Ale podívejme se na životní úroveň tam a onde a kde jsme za třicet let mohli být. A za třicet let byly nejčastěji u vlády ODS, ČSSD a KDU-ČSL, takže teďka nevytrhávejte tady a teď věc, která se týká pár dní, když za třicet... Tenkrát, já si pamatuju, mně bylo, když byla Sametová revoluce, sedmnáct a vzpomínáme všichni na tu větu - teďka nevím, jestli to řekl tenkrát premiér Václav Klaus - a řekl větu, že za dvacet let budeme jako v Rakousku - teď nevím, kdo to přesně řekl, ale bylo to v devadesátých letech a že za dvacet let budeme jako v Rakousku. A všichni jsme se na to těšili, ale nedopadlo to, protože se to mezitím rozkradlo, ty vlády nechaly rozkrást tu republiku.

Takže jenom k tomu Německu. Německo před časem snížilo energetickou daň u benzínu v přepočtu o 7 Kč na litr, u nafty o 3,50 na litr. Polsko již na jaře snížilo daň z přidané hodnoty u motorových paliv z 23 % na 8 %. Maďarsko již v listopadu loňského roku zastropovalo ceny pohonných hmot v přepočtu na maximálně 32 Kč za litr. No až někdo bude tady argumentovat nějakým Maďarskem. Heleďte já si myslím, že naši občané by opravdu uvítali, i kdyby to byl limit 100 litrů na našeho občana, kdyby si mohli natankovat levně. Takže takové ty výkřiky - a byl tam limit a fronty u pumpy... Heleďte já si myslím, že oproti tomu, že vy jste neudělali nic, tak vždycky je to stále ještě nějaká lepší varianta v tu danou chvíli. Belgie od března zrušila platby daně z přidané hodnoty u pohonných hmot. U pohonných hmot. Itálie od března snížila daň z přidané hodnoty u pohonných hmot v přepočtu o 6 Kč na litr. Francie od dubna na čtyři měsíce snížila daň přidané hodnoty u pohonných hmot přepočtu o 4 Kč na litr. A takto bych mohl pokračovat. Takže prostě já jsem tady chtěl říct, abychom nezabředávali do nějaké polemiky, která není důležitá z mého pohledu, protože ty evropské státy přesně přistupovaly k tomu snížení DPH, protože tam to snížení je prostě razantnější. O tom jsem chtěl tady hovořit.

A Fialova vláda celou dobu odmítá zavést ta plošná opatření. No a teď tedy konečně poté, co jste půl roku ve vládě... déle než půl roku ve vládě... nebo půl roku, tak teprve s něčím přicházíte, ale jak říkám, opět zcela nedostatečně. A to ani nemluvím o tom, že kvůli inflaci a zvýšeným cenám se zvyšuje i výběr DPH, takže vám do toho rozpočtu přistály peníze navíc v řádu desítek miliard, a tady si myslím, že by bylo férové v rámci toho komplexního balíčku, o kterém já tady ale hovořím, a který vy ale nenavrhujete, aby se vrátily určitou formou občanům ty peníze jako kompenzace.

A místo toho vy prostě vydáváte miliardy, jak víme, na obnovu Ukrajiny. Ano, tak vám občané oprávněně přezdívají, že jste ukrajinská vláda a že Petr Fiala ukrajinský premiér. To mají tedy radost na Ukrajině, že mají takového premiéra. Ale my tady z toho radost určitě nemáme a říkám - my, protože teď plynule přejdu k tomu průzkumu. Je to průzkum, několik dní starý průzkum z minulého týdne. Je to průzkum renomované agentury STEM, která je často z citována v médiích.

Podle 84 % občanů vláda Petra Fialy zcela nedostatečně brání nárůstu chudoby. Navíc 65 % občanů se obává propadu své životní úrovně a chudoby. Takže až tady někdo v reakci na moje vystoupení bude říkat, že to řešíte a pomáháte, heleďte, to mi tady můžete říkat stokrát, ale i z toho průzkumu agentury STEM, který byl prezentován i v médiích, jasně vyplývá, co si o vaší nečinnosti myslí občané České republiky.

Takže není potřeba, abyste tady útočili na mě, jak bývá zvykem některých vládních poslanců, zoufalé útoky, které nemají hlavu a patu, ale odpovídejte občanům. Odpovězte na ten průzkum, že ano? Občané jasně cítí, že vláda nenavrhuje řešení, 84 % občanů. Pouze 16 % občanů si myslí, že to navrhujete dostatečně. No, tak to je dost tristní vysvědčení po půlroce fungování vlády a hlavně v rámci energetické krize, o které už víme minimálně od loňského podzimu, to znamená, po celou dobu, co vy máte většinu ve Sněmovně.

No, a když tedy v tomu průzkumu budu pokračovat, tak z toho průzkumu vyplývá, že osm z deseti lidí již musí kvůli vysokým cenám energií a paliv omezovat své potřeby. Tam jste to dotáhli. Už osm z deseti lidí musí kvůli vám a kvůli nečinnosti vaší vlády omezovat své potřeby. To je šílené. A já znovu říkám, tady může být odpovědí už jenom demise, jenom odchod, protože když vidím, co jste vyplodili za půl roku, tento energetický - vy tomu říkáte daňový balíček - tak to lidem prostě nepomůže z té chudoby. Nepomůžete. Bohužel je to tak a vidíme to.

No a hrozba chudoby a nutnost omezovat své základní životní potřeby vyplývá z toho průzkumu aktuálního, nejcitelněji dopadá na seniory a na občany na 60 let, z nichž - z té skupiny na 60 let - už dokonce 89 % říká, že se již musí značně uskromňovat. A z toho průzkumu agentury STEM dále vyplývá, že polovina dotazovaných občanů, polovina dotazovaných občanů uvedla, že nevychází už se současnými příjmy. Je to ostudná vizitka katastrofálního působení vlády Petra Fialy, která absolutně neřeší tíživou situaci, tíživou sociální a ekonomickou situaci českých občanů a rodin, a za svou prioritu v rámci předsednictví EU označujete finanční pomoc Ukrajině a Ukrajincům. To je opravdu neuvěřitelné.

Když jsem viděl ty priority České republiky v rámci předsednictví Evropské unii v Radě EU, já jsem nevěřil svým očím, že vy jste z těch pěti priorit - jedna, dva, tři, čtyři, pět - na první místo jako prioritu jedna dali obnovu Ukrajiny. To znamená, pro vás není Česká republika na první místě. No a teď tady někdo říká - no jo, ale to musí být priority za celou EU. Ale tak proč jste tedy celou dobu lhali, ale já jsem na to upozorňoval, že jako Česká republika budete mít šanci něco prosadit? Takže zase jenom pískáte, jak vám v Bruselu diktují a nejste schopni prosadit vůbec nic.

A to je úplně neuvěřitelné, priority vlády Petra Fialy. Prý obnova Ukrajiny na prvním místě - teď, v obrovské finanční a sociální krizi v České republice. To nemá smysl tohleto. Ta vaše vláda fakt nemá smysl. Žádný smysl nemá pro občany České republiky. To je zcela zřejmé. Takže já bych šel dál. No, ale zase, pojďme to dát do toho kontrastu. Takže podpořili jste, že se má dát devět miliard eur Ukrajině jako obnovu Ukrajiny, ano? To tady podporujete na jednu stranu a na druhou stranu máme tady, už půl roku SPD se tady snaží zablokovat zákon, kdy berete 14 miliard korun zdravotním pojišťovnám. A což samozřejmě hrozí zhoršení dostupnosti zdravotní péče pro české občany a zároveň hrozí i zhoršení pracovních a platových podmínek našich zdravotníků.

Takže českým občanům berete a zhoršujete jejich životní podmínky a přesouváte na Ukrajinu. A to je (není) nic proti Ukrajině, ale je to jenom o prioritě toho, ano, vždyť v každé zemi i na Ukrajině, všude žije spousta dobrých lidí a pracovitých lidí, to je v pořádku, ale já mluvím o těch prioritách, ano? Takže nikdo nic nemá jako že by snad Ukrajinec byl špatný nebo ten byl špatný, Američan nebo někdo, to ne, to o tomto není. Je to o těch prioritách. Všude žijí dobří lidé, na celém světě určitě, ale... já jsem procestoval řadu zemí, soukromě samozřejmě, za své peníze a viděl jsem to ještě, přestupem do politiky ale teď už na to nemám čas.

Takže chci jenom říci, že to jsou ty priority. Takže 14 miliard korun berete zdravotním pojišťovnám a ohrožujete dostupnost zdravotní péče pro české občany. To se nám podařilo zablokovat, tento váš návrh v pátek, ale vy jste si ho zase přesunuli na příští týden ve středu, už jsme ho tady obstruovali, ten návrh, protože SPD prostě nechce dovolit zhoršení dostupnosti zdravotní péče pro naše občany a nechceme dovolit zhoršení platových a pracovních podmínek našich zdravotníků, a vy na jednu stranu nejste schopni v ničem pomoct českým občanům, zásadně, a ještě zadlužujete Českou republiku a posíláte naše peníze jako prioritu na Ukrajinu.

Co se týče tedy toho mého vystoupení, tak v podstatě jsem shrnul ten náš pohled. Tady bych snad ještě jenom krátce oglosovat ještě to, co je tady dneska, protože to svítí na tabuli. Takže vy místo, abyste jako prioritu řešili pomoc občanům České republiky, tak jak jako bod dneska tady dáváte, ještě to tady vidíme dneska a vidíme tady vaše priority, dáváte tady, že Fialova vláda se změnou zákona, pokoušíte se tady dokončit politické vládnutí České televize a Českého rozhlasu. No, to je... opravdu, já nestačím zírat. Takže korespondenční volby na pořad schůze se tady snažíte tlačit, které umožňují, protože vám klesá důvěra občanů, a tak se snažíte aspoň umožnit manipulace a podvody ve volbách, protože už by se některé strany, respektive většina vládních stran podle posledního průzkumu agentury SANEP, tak většina vládních stran už je pod 5 %, ano?

Takže lidovci tam mají 3 %, STAN, ten měl už pod 5 % no, tak po tom organizovaném zločinu se už ani nedivím, ano... a pak jsou tam... TOP 09 se tam osciluje 3 % v tom průzkumu, takže samozřejmě vy se teď snažíte si upravit volební zákon tak, abyste si zvýšili naději na to, že se tady udržíte. Ale to jsou ty priority vaše. A teď tady máme mít dneska na programu, přestože tady máme řešit pomoc občanům se zdražováním energií, což ten váš energetický balíček ovšem nenabízí v dostatečné míře, tak tady ještě navrhujete, že chcete změnu ve způsobu volby kontrolních rad České televize, Českého rozhlasu, abyste to změnili tak, aby to ztratilo legitimitu, ta rada, a aby to ztratilo tu zásadní, to základní zadání vlastně, které má být, aby to zastupovalo všechny hlavní názorové proudy.

A to je ta definice, která tam je, aby ta rada zastupovala všechny hlavní názorové proudy v české společnosti, což Senát nesplňuje tak, jak navrhujete, aby to taky volil Senát, protože senátory volí 10 % občanů, no, tak tu největší legitimitu má logicky pouze Poslanecká sněmovna - nejvyšší volební účast, samozřejmě, ta má nejvyšší volební účast, a samozřejmě tady je to tím pádem logicky ten hlavní průřez těmi názory ve společnosti.

Ale vy se to zase snažíte ohnout tak, aby vám... zpolitizovat a ovládnout (politici?) celou Českou televizi, Český rozhlas a aby vám šla i tato média pokud možno na ruku. Takže to jsou vaše priority, s těmi také samozřejmě nesouhlasíme, protože my říkáme, abyste pomohli lidem s jejich problémy.

Takže přestaňte tady s těmihle vašimi pořád návrhy, které mají jenom zabetonovat vaše korýtka, viz teď ten služební zákon, co jsme tady měli, kdy vy si tam dokonce dáváte neomezený počet politických náměstků na ministerstva a rušíte odborné náměstky, abyste si - váš ministr mohl dát klidně deset náměstků, pět deset náměstků z řad vašich politických kamarádů a trafikantů za 100-150 tisíc měsíčně, abyste vysáli tu veřejnou kasu co nejvíc!

Takže to jsou vaše návrhy, co vy tady předvádíte, a versus to jsou tady návrhy SPD a opozice, kdy my na vás tlačíme, pomáhejte lidem. Od toho je vláda. Ale to přece není vaše myšlenka, pomáhat lidem. Vždyť to tady říkala předsedkyně Sněmovny paní Pekarová Adamová, že vláda tady není pro lidi a že si mají lidi pomoci sami. Tak to se pak nedivím, že k tomu přistupujete tímto způsobem!

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Okamura (SPD): Vy za to můžete, že se miliony lidí dostávají do neřešitelné ekonomické situace Okamura (SPD): Chceme lidem pomoct v době, kdy vláda neřeší zdražování Okamura (SPD): Vy jste fakt jak z Marsu Okamura (SPD): Policie se zabývá dalším z trestných činů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama