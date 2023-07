Okamura (SPD): Státní rozpočet je postaven na nereálných příjmech a výdajích

reklama

Vážené dámy a pánové, máme tady před sebou návrhy Fialovy vlády na nejrozsáhlejší plošné zvýšení daní v novodobých dějinách České republiky. Vláda všem českým občanům zdraží životy a všem firmám prodraží podnikání.

Za hnutí SPD říkám jasně, že s těmito návrhy nesouhlasíme a budeme proti tomu bojovat všemi silami. A samozřejmě potom po otevření rozpravy k tomuto konkrétnímu bodu podáme jménem SPD návrh na zamítnutí, takže se o našem návrhu bude hlasovat.

Fialova vládní pětikoalice hasí požár ve formě současného vládou špatně sestaveného státního rozpočtu, a proto hodlá zastavit katastrofální stav vývoje státního rozpočtu na letošní rok pětikoalicí schváleným schodkem -295 miliard korun. Ten byl ale za první pololetí již z 97 % vyčerpán i po červnovém započítání jednorázového příjmu z Evropské unie a záloh na dani z příjmů právnických osob. Když to zjednoduším a shrnu, vláda posílá Ukrajincům nebo na zbytečně předražené zahraniční zakázky stovky miliard, ale pro české občany peníze nemá a ani jim je nedá.

Hnutí SPD od samého začátku tvrdí, že letošní státní rozpočet je nereálný a je postaven na nereálných příjmech a výdajích. Vláda Petra Fialy z ODS nyní předkládá do Sněmovny na 732 stranách nejrozsáhlejší plošné zvýšení daní v novodobých dějinách naší republiky, které má dopad do 60 zákonných norem. Navíc současná ODS, tedy nejsilnější vládní strana, obelhala voliče slibem, že nikdy žádné daně nezvýší. Takže na jedné straně vláda nepřiměřeně podporuje Ukrajinu, a na druhé straně vládní pětikoalice občanům naordinuje úsporný balíček.

Předložený návrh navíc vůbec nenavrhuje smysluplné škrty ve výdajích. Vláda navrhuje například zvýšit daň z přidané hodnoty u většiny druhů zboží a služeb, to znamená, plošně zdražíte životy všem občanům České republiky. Dále vláda navrhuje zvýšit daň z příjmu fyzických osob, navrhujete také zvýšit daň z příjmu právnických osob, chcete zvýšit daň z nemovitosti, zvyšujete spotřební daně, chcete zvýšit důchodové pojištění a také nemocenské pojištění včetně zvýšení odvodů sociálního pojištění živnostníků.

Takže Fialova vláda jde proti všem! Fialova vláda jde proti všem občanům České republiky. Jediným, kterým pomáhá, jsou americké zbrojní firmy a Ukrajinci.

Hnutí SPD s těmito návrhy nesouhlasí a učiníme z opozice vše pro to, aby tento soubor veskrze škodlivých opatření nebyl v předložené podobě schválen, včetně toho, že k němu předložíme řadu pozměňovacích návrhů. V tuto chvíli máme ke konsolidačnímu balíčku připraveno cirka dvacet pozměňovacích návrhů.

Podle analýzy, kterou vypracoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, průměrnou českou domácnost připraví vládní balíček ročně o 7 614 korun. Skutečnost bude o něco horší, protože analýza nepočítá se zvýšením daní firem a z hazardu, odvody u práce na dohodu, zrušením zaměstnaneckých benefitů a slevy na studenta. To všechno Fialova vláda ruší.

To znamená, Fialova vláda si totálně došlápne, totálně potrestá všechny slušné a pracující lidi v České republice. Naopak, Fialova vláda nechává dále zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Tady jenom připomenu, že hnutí SPD vloni na jaře tady předložilo už podruhé, (my?) jsme to předložili i v minulém volebním období, předložili jsme návrh zákona na ukončení zneužívání dávek, sociálních dávek, takzvanými nepřizpůsobivými, navrhujeme tam přibližně sedmdesát změn. Ten zákon jsme připravili, dva roky konzultovali s odborníky a Fialova vládní pětikoalice nám tento náš návrh zákona tady vloni na jaře odmítla.

To znamená, Fialova vládní pětikoalice nadále podporuje zneužívání sociálních dávek takzvanými nepřizpůsobivými, to jim vyhovuje, to vláda chce, to vláda podporuje, ale okrade, doslova okrade o peníze všechny slušné lidi. To znamená, ano, rušíte zaměstnanecké benefity, rušíte slevy na studenta, rušíte v podstatě zvýhodnění odečtů na pracujícího manžela a manželku a tak dále. Vy plošně trestáte úplně všechny, zvyšujete plošně DPH, to znamená, skutečně zdražíte životy úplně všem.

A ekonomové proto celkový odhad škod ještě zvyšují. Například ekonom Libor Dušek avizoval, že vládní balíček bude průměrného Čecha stát patnáct tisíc ročně, přes sedm tisíc z toho odvede státu na daních a o zbytek přijde na škrtech úlev a odpočtu. Takže vy ve finále vlastně vezmete, okradete všechny slušné občany v průměru o patnáct tisíc korun ročně čistého. To je neuvěřitelné úplně, to už je obrovská částka. To je obrovská částka.

A vláda se navíc ještě lživě chlubí, že pozitivní zprávou pro občany je prý snížení DPH u potravin z 15 na 12 %. No, tak opomněli jste dodat, že například kojeneckou vodu naopak zdražujete, ta byla v 10 %, což je tedy úplně, musím říct... řekl bych, že je to úplně ke zvracení, lidé mi takto píšou... že zaříznete pracující rodiny s dětmi i tím, že jim zdražíte kojeneckou vodu, to je úplně neuvěřitelná záležitost.

Ale pojďme se bavit o potravinách. O nějakém snížení cen si ale v praxi občané mohou samozřejmě nechat jenom zdát, jelikož potraviny kvůli nekompetentní Fialově vládě neustále zdražují. Řešením by bylo snížení DPH u základní potravin na nulu. To ale Fialova vláda nechce udělat, takže budou naši občané kvůli vládě i nadále jezdit nakupovat potraviny levně do Polska. Takže místo, aby vláda vytvořila podmínky pro to, aby občané peníze, které generují v rámci České republiky, aby utráceli zpátky do systému tady u nás v České republice, tak vy ještě podkopáváte ekonomiku tím, že nutíte občany, aby utráceli jinde, kde mají například potraviny levnější, protože vy nejste schopni udělat ta opatření, o kterých tady SPD už dlouho mluví.

Od roku 2025 na základě návrhu vlády například vzroste ze současných 19 % na 21 % daň z příjmu právnických osob. Státu, respektive Fialově vládě, to vynese 22 miliard korun. A pokud obchodním společnostem zvýšíte daně, tak je samozřejmě přenesou do nákladů. Jinými slovy, nic se nezlevní a zvýšenou daň, oněch 22 miliard, zaplatí zákazníci, tedy občané. To si myslím, že víme tady úplně všichni.

Vláda argumentuje, že jinde jsou daně vyšší. To je hodně zoufalý, hloupý a hlavně bezzubý argument. Jinde jsou daně vyšší a jinde jsou zase daně nižší. V desítkách jiných úspěšných zemí, jako jsou například USA nebo Japonsko, například DPH neexistuje, je tam takzvaná daň z obratu, kterou platí koncový zákazník, a pohybuje se do 10 %. Výhoda je jasná - neexistují žádné daňové odpočty, takže méně byrokracie, méně kontrol, nula podvodů, takže zákazník platí méně a současně na tom šetří jak firmy, tak i stát.

Ale jistě namítnete, že mít komplikovanou, absurdní DPH nám nařizuje Brusel. Ano, mít drahý a komplikovaný systém ve všem nám opravdu nařizuje Brusel, tedy Evropská unie. Tak na to pamatujte, až budete chtít opravdu šetřit. A začněme tím, že vystoupíme z Evropské unie, ušetříme na Green Dealu, na energiích, na daních, na odvodech Bruselu, na bruselské byrokracii i na imigrantech, které nám s vaším přispěním Brusel nutí. Ale k tomu se ještě v rámci svého vystoupení dostanu.

Každopádně si zopakujme, že vládní balíček, to znamená, to, co tady navrhuje Fialova vláda, každého občana České republiky připraví ročně více o více než patnáct tisíc korun. To je potřeba neustále opakovat. Fialova vládní pětikoalice - ODS, TOP 09, STAN, Piráti a KDU-ČSL - připraví každého občana v České republice o patnáct tisíc korun ročně. A to je opravdu velká částka.

A my se ptejme - co se s těmi penězi, o které nás všechny vláda obere, stane? Sníží se státní deficit? Nikoliv. Tyto a další naše - opakuji, naše peníze - vláda hodí do chřtánu amerických zbrojních firem, protože plánuje navyšovat zbrojní nákupy, hodí je ukrajinskému režimu a ukrajinským ekonomickým migrantům. A samozřejmě také ideologickým neziskovkám, které propagují válku, cenzuru a další omezování občanských svobod a zbytku už tak neexistující demokracie. A to ve jménu vaší jediné pravdy a ve jménu války, která je absolutně zbytečná, protože válku s Ruskem nelze vyhrát, ví to každý, protože Rusové neustoupí a v nejhorším případě použijí jaderné zbraně, a to pak znamená, že poražení budeme všichni.

Z peněz, které Fialova vláda sebere našim občanům chcete financovat válku, kterou v lepším případě nevyhrajete, v horším případě přivodíte jadernou apokalypsu. V čím zájmu? V zájmu občanů České republiky? Ne. V zájmu amerických zbrojních firem a amerických válečných jestřábů, kteří se nechtějí smířit s faktem, že americká nadvláda světu skončila a většina zemí planety se od Američanů odvrátila. I v tomto ohledu úplně vládě ujíždí vlak. A vláda nás uvádí postupně do obrovských ekonomických problémů, stejně jako se do nich dostává celá Evropská unie.

Když se podíváme na pohyby na světové scéně, podívejme se na sdružení BRICS, podívejme se na Šanghajskou úmluvu. V podstatě dneska už se domlouvají proti tomu bloku, který reprezentují Spojené státy, Evropská unie, domlouvají se všechny nejlidnatější země světa. Dneska už půlka, dokonce půlka obyvatel světa, to znamená Čína, Indie, Rusko a další obrovské země, dokonce Írán a další země... se dávají společně do velkých mezinárodních sdružení a začínají spolupracovat - a spojuje je jedna jediná věc, kterou tady katalyzuje i tady předsedkyně Sněmovny paní Pekarová Adamová, premiér Fiala a podobně - spojuje je nenávist k západnímu světu, nenávist ke Spojeným státům americkým.

Takže buďto vezmeme jako fakt, že to takto je a budeme dál se tvářit, že tomu takhle není, a dostáváme se v podstatě na okraj - i ekonomicky i politicky - nebo je potřeba jednat a je potřeba jednat tak, aby byl ve světě mír a aby byla prosperita, aby Česká republika byla prosperující, bezpečnou zemí. Já, když to vidím v zahraničních médiích a sleduji každý večer státní televizi, sleduji japonské zprávy, tak v podstatě, když se podívám na to jednání v Šanghaji, tak v podstatě země, které už se tam domlouvají na společné ekonomické spolupráci, ale i bezpečnostní, už reprezentují polovinu obyvatel zeměkoule dokonce - polovinu obyvatel zeměkoule - a my se dostáváme úplně mimo, my se dostáváme úplně mimo, Evropská unie a Amerika.

A ty země mají suroviny a jak říkám, spojuje je společná nenávist vůči západnímu světu, kterou právě eskalují lidé jako předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová a premiér Fiala a ministr vnitra Vít Rakušan. Je to hloupá politika, já si myslím, že bychom měli jednat opravdu tak, abychom směřovali Českou republiku k prosperitě a k bezpečí a nikoliv k nějaké eskalaci napětí.

To znamená, toto je prostě situace, která je ve světě, a já musím tady v tomto smyslu konstatovat, že Fialova vláda vůbec neví, která bije... a není to jenom o ministru zahraničí Lipavském z Pirátů, který samozřejmě... s ním nikdo ani nejedná, toho nikdo nebere vážně - ale vláda by měla tyhle geopolitické pohyby ve světě reflektovat tak, abychom nějakým způsobem to směřovalo k prosperitě a k politice, která bude v zájmu České republiky. To znamená, nelézt nikomu do zadku, nebýt servilní, ale je potřeba vidět tyhle pohyby.

To znamená Evropská unie samozřejmě oslabuje. Já vzpomínám, jak desítky let byly v prvních, v žebříčku třech zemí, nejvyspělejších ekonomických zemí, byla jedna evropská země, bylo tam vždycky USA, Japonsko a Německo. Německo už samozřejmě dávno vypadlo, už není v prvních třech zemí žádná evropská země. Evropská unie je zadlužená až po uši, jak víte. Teď v Madridu minulý týden, když si Španělé přebírali předsednictví v Radě Evropy, tak tam předsedkyně Evropské komise von der Leyenová řekla, že chce navýšit o další stamiliardy, o stamiliardy chce navýšit peníze, které mají členské státy EU posílat do Evropské unie, protože Evropská unie to není evropská, ona je to dluhová unie, to je dluhová unie, do které nás žene tady předsedkyně Sněmovny paní Pekarová Adamová, žene nás do ní ministr vnitra Vít Rakušan, Piráti, lidovci a premiér Petr Fiala.

Evropská unie je úplně bez peněz. Už ani dluhopisy nestačí. Nemá žádné peníze. Proto tlačí členské státy, aby do této bezedné studny lily další a další stamiliardy a poklonkují prostě hloupí politici v čele s těmito politiky, s kterými jednám. Česká republika je zadlužená až po uši. Půjčujete si u Evropské rozvojové banky, půjčujete si úvěry se splatností dokonce na desítky let, úvěry se splatností rok 2057 a takovéhle nějaké roky, prostě úplně neuvěřitelné, co Fialova vláda tady předvádí. Prostě zadlužujete nás čím dál více. Evropská unie je také zadlužená až po uši. Nikdo nemá vůbec žádné peníze a vy ještě pokračujete v téhleté politice, zničení České republiky. Totálního zničení České republiky.

A já se spíš - i naši voliči se ptají. Kdo vám co za to slíbil? To samozřejmě uvidíme časem. Uvidíme časem, kdo co slíbil těmhletěm vládním politikům, že takhle zaprodáváte Českou republiku, že jednáte takhle neuvěřitelně, vlastizrádně. To už se jinak ani v podstatě nazvat nedá. A takové ty vaše hloupé řečičky, které tady reprezentuje hlavně předsedkyně Sněmovny paní Pekarová Adamová, že ten, kdo nesouhlasí s politickou Fialovy vlády, že je proruský nebo proputinovský, nechte si ty lži už. Už nechte tyhlety zoufalé výkřiky. Včera jsme viděli průzkum agentury, kterou vládní politici rádi citují, je to Centrum pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. A nadpolovina občanů České republiky nemá důvěru v Evropskou unii. Takže sundejte už tu vlajku Evropské unie, paní Pekarová Adamová, kterou jste tady dala. Ta tady minulé volební období nebyla. My tady nechceme tu vlajku Evropské unie, která tady je. Většina občanů České republiky nedůvěřuje Evropské unii! Přestaňte tady z toho dělat nějakou Evropskou unii! My tady chceme dvě české vlajky, aby tady byly. Co tady předvádíte. (Předsedkyně: A vy mě oslovujte předsednictvím, (prostřednictvím) pane předsedo, dle jednacího řádu.)

Já jsem myslel, že se vyjádříte, ale to byste musela na mikrofon samozřejmě z jednacího řádu, jestli sundáte tu vlajku Evropské unie. Já vás o to chci požádat. Sundejte odtud vlajku Evropské unie, kterou jste sem dala po vašem nástupu. Většina občanů České republiky nedůvěřuje Evropské unii. Nechte téhleté komedie už tady. Přestaňte tady manipulovat jako podle toho, co vy tady předvádíte. A ta trapnost s tím tričkem, co jste tady předvedla minulý týden, tomu už se vám smějí zase všichni.

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová Ještě jednou. Dodržujte jednací řád, oslovujte prostřednictvím předsedající. Chápu, je to zvláštní, protože oslovujete přímo mě a zrovna jsem předsedající. A vy víte moc dobře, že nemohu reagovat, tak vás jednom upozorňuji, že nemohu reagovat z tohoto místa na vaše vyjádření.

Poslanec Tomio Okamura: No, já myslím, že by stačilo, kdybyste vstala a sundala tu vlajku Evropské unie a nemusíte ani reagovat. (Pobavení a smích v sále.) Takže tohleto je můj prostě názor. Já ho tady říkám na rovinu. A všichni vidíme ten průzkum CVVM, proběhlo to i mainstreamem a dochází na moje slova. Většina lidí nevěří Evropské unii. A já si myslím, že na tom má velkou vinu mimochodem i vaše politika, ale my jsme za to vlastně rádi. Protože přesně to, co předvádíte vy, tak já myslím, že občané to přesně vidí. A já s těmi občany souhlasím. Já souhlasím s většinou občanů České republiky, kteří nedůvěřují Evropské unii. A hnutí SPD tady jako jediná strana v Parlamentu požaduje vyhlášení referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie. A já samozřejmě v takovém referendu, pakliže byste ho povolili, ale vy ho nechcete povolit, nechce ho povolit ani hnutí ANO, ani vládní pětikoalice. Nikdo z vás nechce referendum o vystoupení z EU. Já budu hlasovat pro vystoupení České republiky z Evropské unie.

A upřímně. Tamhletu ukrajinskou vlajku byste měli také sundat už z té Sněmovny. Já myslím, že tady vůbec nemá co dělat. My jsme Česká republika. Česká republika. Mají tady vlát české vlajky a ne ukrajinská vlajka a vlajka Evropské unie. Vy jste ukrajinská vláda, vy nejste česká vláda. Takže já bych jenom chtěl říci, že vy tady prostě říkáte, že nejsou peníze. Jsou. Stát má přece rekordní příjmy. Samozřejmě vláda dodnes transparentně a pravdivě nevykázala, kolik peněz nás stojí ukrajinská migrace a podpora ukrajinského režimu. Víme, že to je asi kolem sto miliard korun. Víme, že jste na zbraně na Ukrajinu už dali přes 40 miliard - to říkal premiér Fiala letos na jaře. A Ukrajincům dáváte další desítky miliard.

Podpora - je to všechno podpora, která šla na úkor českých důchodců, na úkor českého zdravotnictví, na úkor českých rodin a českých dětí. A teď chcete všechno dělat na dluh a ještě teď chcete zvýšit daně všem občanům České republiky. Dnes už víme, že na většině území Ukrajiny válka životy lidí v podstatě nijak neovlivňuje. A že si Ukrajinci, kteří sem před válkou údajně prchli, jezdí masivně domů na dovolenou. Nebo tam vozili skoupená ojetá auta z celé Evropy, aby pak odjinud v uvozovkách prchli zpět k nám pro další auta. Je to tak. České dráhy a Student Agency navýšily spoje teď v létě na Ukrajinu, protože ti lidé, kteří k nám v uvozovkách prchli, tak tam jezdí na dovolenou. To, že Ukrajinci jezdí do místa válečného konfliktu na dovolenou, je zřejmě první případ v dějinách, kdy tato absurdní situace kvůli Fialově vládě nastala. Válečná reportérka Markéta Kutilová, která od roku 2015 podnikala cesty do Sýrie i Iráku, před pár dny odjela na Ukrajinu. Z Kyjeva napsala reportáž o plné funkčnosti města.

Cituji: "Obchody přetékají zbožím, paliva dost". Stojí v jejím Facebookovém příspěvku. Kyjev je tak podle Kutilové plně funkční město. Dále cituji: "Kyjev je krásné, moderní, živoucí město zase. Funguje metro, Bolt, schopping centra, restaurace i Mekáče, prostě vše. Stejně tak fungují bez problému stovky měst na západě Ukrajiny". Konec citátu. A ke konci příspěvku připojila doporučení pro cestující na Ukrajinu autem. Že je lepší hranice překročit mimo víkend a v noci, lze se tak vyhnout kolonám. To je realita. Taková je situace. Válčí se na mnoha místech planety. A na mnohých místech planety jsou lidé v daleko větším ohrožení života, než drtivá většina Ukrajinců. Naše vláda si vybrala ale jen migranty z Ukrajiny a podporuje jejich přesídlení do České republiky. To je cesta do pekel. Masová ekonomická migrace nikdy nikde nic dobrého nepřinesla, vidíme to celé v západní Evropě.

Dnešní konflikty Ukrajinců s českými Romy, které už mají své mrtvé, jsou jen špičkou ledovce z pekla, které nás může čekat. Lhaní a cenzura ty problémy, které tu jsou, nikdy nevyřeší. Vážené dámy a pánové, vládní balíček lze rozebírat v detailech a rozeberou to v následující v rozpravě i naši poslanci. A vyjádří se konkrétně k těm věcem, co tam navrhujete, to znamená k tomu, jak v mnoha desítkách vašich návrhům podrobně okrádáte všechny občany České republiky a podrobně všem budete zdražovat jejich životy, abyste měli peníze na posílání do zahraničí. Samozřejmě všude v tom vašem vládním konsolidačním balíčku najdeme problémy. Nesystémovost a chyby v očekáváních. A mnoho ekonomů i mých kolegů poslanců to také pojmenovalo a ještě pojmenuje. Jenže to zásadní je skutečně v principu v tom, že na jedné straně vláda chybně bere a na straně druhé chybně dává. A říkejme si, jaký to má význam. Proč nešetří tam, kde nešetří. Tedy na sobě. Na byrokracii, na politických neziskovkách, na zbraních, na cizincích.

A šetříte na těch nejzranitelnějších, na důchodcích, na invalidech, na rodinách s dětmi. A sdíráte a ničíte také ty, kdo nás živí. Firmy, podnikatele, zemědělce. Tady bych jenom poznamenal, že Fialova vláda si letos odsouhlasila zvýšení platů politiků.

Ano, přesně, předsedkyně Sněmovny paní Pekarová Adamová, premiér Fiala, ministr vnitra Vít Rakušan, Pirát Ivan Bartoš, předseda lidovců pan Jurečka a další. Vy jste si tady prohlasovali zvýšení platů politiků od letošního roku. To je neuvěřitelné, ta vaše drzost! SPD hlasovalo proti. Já jsem tady dokonce navrhl i zamrazení platů politiků na celé volební období a vy jste hlasovali proti a tento můj návrh jste mi zamítli! Takže tady v této Sněmovně, kterou vede předsedkyně Sněmovny paní Pekarová Adamová z TOP 09, a vede ji tady vládní koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů, tak vy jste si zvýšili sami letos platy politiků a zároveň teď zvyšujete daně všem občanům, kteří vám na ty platy přispívají. To je neuvěřitelná drzost! To je neskutečné, co předvádí vaše vláda!

A řekněme si, jaký to má tedy význam. Poč Fialova vláda nešetří tam, kde nešetří? Vládní politici se předhání ve výrazech, jaký že je balíček opatření - konsolidační, úsporný, či dokonce flagrantně lžou, že je protiinflační. Ani jedno z toho však není pravda. Vládní balíček tím, že zdražuje život ve všech úrovních, v soukromé i podnikatelské sféře, je vysloveně proinflační. O úsporách už jsme mluvili. Tam, kde by se mělo, se nespoří. Ušetří se na potřebných lidech jen proto, aby vybrané peníze vláda mohla vyhodit jinde. Takže úspornost je protimluv.

Pochopitelně tahle zmatečná a škodlivá opatření nikdy nemohou veřejné finance konsolidovat a nikdo, ani vláda to ve skutečnosti ani nečeká. Současná vláda rezignovala na řešení inflace i na další obrovské zadlužování republiky, a to za potlesku svých politiků a některých médií. Místo toho dále a potichu navyšujete další výdaje státního rozpočtu. Je vysoce pravděpodobné, že deficit státního rozpočtu bude i v příštím roce ve stovkách miliard, nejméně ve výši 200 miliard korun. Nikdo se přece nepře o tom, že je třeba mít vyrovnaný rozpočet, že musíme šetřit, v tom jsme ve shodě, a lišíme se jen v tom, kde šetřit. Podle zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu - NKÚ stát vyhazuje za zbytečné projekty řádově stovky miliard korun. Plýtvá, kam se podíváte. Ministerstva jsou jak děravý cedník, kde milion, desetimilion nehraje roli. Miliony pro probruselské fanatiky nikdo neřeší, miliardy na naprosto zbytečné předražené americké stíhačky neřešíte.

Samozřejmě to, co nás také zajímá, a už jsme o tom mluvili na tiskové konferenci, že budeme chtít vědět, kolik stála ta návštěva ukrajinského prezidenta Zelenského v České republice, protože vládní koalice, vaše vláda, Fialova vláda mu dala k dispozici vládní letadlo, aby létal sem tam po Evropě. Přitom víme, že Ukrajina letadlo pro zahraniční létání má. Má! A vy jste dali z peněz daňových poplatníků ukrajinskému prezidentovi letadlo, aby si tady létal od Turecka, aby si létal tady sem tam z Bulharska a všude možně, a nás bude zajímat a zajímá nás a ptáme se vás na to, a jestli nedostaneme odpověď, tak to půjde písemnou interpelací, takže do 30 dnů nám musíte odpovědět, kolik stálo to letadlo, kolik stály ty náklady. A není to jenom o letadlu. Naši voliči pracují i u vojáků, pracují u policie a víme, že třeba mnozí z nich měli mít plánovanou dovolenou, a kvůli té návštěvě museli zůstat práci, museli být v práci, držet pohotovost a podobně, takže ty náklady jsou mnohem vyšší. Není to jenom o tom letadle. Ty náklady budou obrovské! A nás zajímá, kolik to stálo, ať si o tom bude každý občan myslet cokoliv. Necháme to vyhodnotit občany, tu informaci. To by nám mohla tady předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová říct, kolik to stálo, ta návštěva dohromady? Odhadujeme to na desítky milionů, samozřejmě. Pochopitelně. Vím, co stojí jeden charterový let, ostatně to si pamatuji ještě z podnikání v cestovním ruchu, kolik stojí jeden charterový let. To já vím přesně - přibližně ty částky, jelikož těch letů bylo několik a podobně, do toho ten personál a podobně, takže já vidím, že tady místopředsedkyně Sněmovny paní Kovářová ze STAN a paní Pekarová Adamová se smějí tomuto mému dotazu. Mně to k smíchu nepřipadá! Smějte se klidně dál. Já se smát tomu rozhodně nebudu! Mně to připadá jako vážný dotaz, jakým způsobem vy používáte veřejné peníze.

Takže vy se na straně jedné třesete na každou stokorunu, kterou má dostat nějaká babička, to tady teď navrhujete, okrást i o tu stokorunu posledního bezmocného člověka v České republice. To je ten váš návrh na ten váš v uvozovkách konsolidační balíček a zároveň je tady nejvyšším představitelkám vládní koalice k smíchu to, když se ptám na různé výdaje, které si myslím, že řada občanů vůbec ani nechce. To je vlastně úplně signifikantní na tu situaci, na tu vaši aroganci, na tu vaši přehlíživost, na to vaše opojení mocí. To je předsedkyně Sněmovny paní Pekarová Adamová. Tak to je!

A to je ten problém vašeho zdražovacího balíčku, který okrade občany, podnikatele i firmy o miliardy. Slovo okrade je na místě, protože ty peníze nepotřebujete ve prospěch této země, ale ve prospěch cizích zájmů, a na to vy nemáte právo! Nikdo nikdy vám k tomu mandát nedal. Takže SPD vašemu balíčku krádeží říká rozhodně ne!

A komu by připadalo, že tady příliš mluvím o paní předsedkyni Sněmovny, já si myslím, že vy jste nastavila ty vztahy a jednání po vašem nástupu do Sněmovny, vy jste si je nastavila vašimi arogantními a urážlivými výroky vůči víc než půl milionu voličů SPD...

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová Pane předsedo, už opakovaně vás upozorňuji, že nedodržujte jednací řád. Měl byste oslovovat své kolegy a kolegyně včetně mě prostřednictvím předsedajícího. Už vás na to upozorňuji během tohoto vašeho vystoupení potřetí, takže respektujte tady toto ustanovení jednacího řádu, laskavě!

Poslanec Tomio Okamura: Dobře. Dobře, ano a já vás znovu požádám, abyste sundala tu vlajku Evropské unie, vaším prostřednictvím, abyste ji sundala odtud, protože já se na ni nechci dívat, a většina občanů České republiky, jak říkám, Evropské unii nevěří a sundejte také tu ukrajinskou vlajku už konečně z té Poslanecké sněmovny a vůbec sundejte ty ukrajinské vlajky už z těch všech ministerstev, z těch úřadů, protože já myslím, že jako vaše vláda má důvěru pouze 20 % občanů České republiky. (Poslanec Hayato Okamura bouchá do lavice, někteří vládní poslanci se přidávají.) Tak jsem rád, že vládní poslanci poslouchají můj projev. Tak to je určitě dobře, ale obávám se a jsem si jistý, že je to, jako když hrách na zeď hází.

Pojďme tedy dál. Vážené dámy a pánové, takže máme tady před sebou dneska nejenom ten konsolidační, v uvozovkách konsolidační balíček, neboli jinými slovy okrádací balíček, ale máme tady před sebou také dneska druhý návrh a je to návrh vládní pětikoalice, kterým vláda prosazuje faktické okradení důchodců. Vláda navrhuje výrazné snížení řádných valorizací důchodů, úplné zrušení mimořádných valorizací důchodů a zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného starobního důchodu včetně snížení tohoto typu penzí. Hnutí SPD tyto vládní návrhy jednoznačně odmítá a samozřejmě i u tohoto návrhu podáme opět jménem SPD návrh na zamítnutí. O našem návrhu na zamítnutí už se hlasovalo v prvním čtení, SPD podalo návrh na zamítnutí tohoto okradení důchodců a teď budeme v druhém čtení, takže my opět podáme v rozpravě návrh na zamítnutí, takže se o našem návrhu bude hlasovat.

Zároveň předkládáme k této vládní novele deset vlastních pozměňovacích návrhů, kde požadujeme zachovat stávající podobu valorizací důchodů anebo jejich alternativní úpravu v podobě zvyšování důchodů všem jejich příjemcům vždy o stejnou finanční částku, což by bylo spravedlivé a pomohlo by to nízkopříjmovým důchodcům.

Co se týče předčasných důchodů, navrhujeme zachování současného nastavení podmínek včetně umožnění omezeného přivýdělku při jeho pobírání i pro zaměstnance na standardní pracovní poměr. Současně navrhujeme možnost odchodu do řádného starobního důchodu bez jakéhokoliv jeho krácení pro občany, kteří odváděli důchodové pojištění 45 a více let. Hnutí SPD brání a bude bránit sociální a ekonomické zájmy a práva všech současných i budoucích příjemců důchodů.

Všichni se tady shodují... A ještě, jak jsem tady slyšel nějaké to bouchání po pravé straně. Ano, je potřeba si říci, ano, bouchali vládní poslanci a kdo bouchal? Viděl jsem bouchat poslance KDU-ČSL.

A bylo to v souvislosti té, že já jsem říkal, že vláda má mít Českou republiku na prvním místě. A mluvil jsem o tom, že pro vládu je Ukrajina na prvním místě. Ano, takže lidovci jasně říkají: Ukrajina je na prvním místě, přijímání migrantů je na prvním místě a čeští občané jsou jim úplně ukradení. Ano, takto to je a je potřeba to dovysvětlit, protože já myslím, že tady diváci určitě - protože ty záběry nejsou za roh - tak je potřeba říct, která strana se tady takto vyjádřila, abych to tady dovysvětlil. Takže bouchejte dál a já to vždycky rád dovysvětlím. Když se neumíte chovat a neumíte, když tady někdo hovoří, tak aby tady k tomu dostal prostor. Ale tak bouchat si tady může, kdo chce, je tady demokracie samozřejmě, ale samozřejmě rád to vždycky - to je potřeba uvést do kontextu, aby všichni věděli, o co tady jde.

A když už jsem u těch lidovců, vlastně tím boucháním jste mi to připomněli, tak to je vlastně dobré, že jste se připomněli, protože mluvím o těch důchodech. A je potřeba zdůraznit, že kdo vede Ministerstvo práce a sociálních věcí, kdo má na starosti sociální věci a důchody - lidovci, předseda lidovců Marian Jurečka. Takže lidovci ano, ti připravili ve vládě to okradení důchodců. Je to tak? Je to tak. Takže děkuji, že jste se připomněli, protože to jsem tady v projevu sice už říkal dřív, ale teď jsem to ještě zdůraznil. Teď je potřeba zdůraznit: jsou to lidovci. KDU-ČSL. Ti připravili, tam napsali ten zákon na Ministerstvu práce a sociálních věcí. A to je ten zákon na okradení důchodců, který tady teď máme. Takže jestli si chcete ještě zabouchat, tak si zabouchejte zase při mém příštím vystoupení, znovu mi to připomeňte, já to znovu zopakuji, abych na to nezapomněl. Ale samozřejmě ten návrh je Fialovy vlády jako celku. Takže o to tady jde.

Všichni se shodujeme tady v tom, že je potřeba udělat důchodovou reformu. Zásadní rozdíl je ale v pohledu na provedení této reformy. Zatímco SPD chce důstojné podmínky pro současné i budoucí důchodce, tak jak jsem říkal, tak Fialova vláda je chce fakticky okrást. Cesta ale přece nemůže být v tom, že v čase, kdy se kvůli neschopné vládě rekordně zvyšují životní náklady, tak lidem peníze vláda sebere. Bavíme se tu o bezmocných lidech, o starých nemocných nebo dokonce invalidních spoluobčanech, kteří nemají, jak si vlastní silou zvýšit příjem. Řešení přitom není až tak nereálné. Jen je třeba problém s důchody řešit ve vícero rovinách. Nepomůžou jednoduché účetní triky, které předvádí zoufalá Fialova vláda, tedy na straně příjmů zvýšit daně, odvody, a na té druhé straně nevalorizovat důchody, udržovat úmyslně inflaci, drahé energie, vysoké výdaje státu jak na cizince, tak na vlastní správu. No a podrobněji se k tomuto vládnímu návrhu, tedy ohledně toho, že chcete okrást všechny důchodce, už podruhé v letošním roce, tak se vyjádřím v rozpravě, až bude otevřena rozprava k tomu konkrétnímu bodu.

Tady bych rád ještě jednou se tedy krátce zastavil u toho, že jsem řekl podruhé, že chcete už okrást důchodce. Ano, je to tak. Jenom připomenu, že v letošním roce v zimě jste tady navrhli a protlačili na sílu, my jako opozice, my jako SPD jsme tomu bránili všemi silami, ale je nás dvacet z dvě stě poslanců, tak jsme udělali, co jsme mohli, abychom to oddálili, tak vy jste si tady prosadili okradení tří milionů příjemců důchodů o slíbenou valorizaci, kterou měli dostat v červnu. To znamená, vy jste okradli všechny příjemce starobních, invalidních, vdovských a sirotčích důchodů v průměru o tisíc korun. A ono vám to ještě nestačí. Takže vy jste okradli důchodce. Jestli si na to pamatuji dobře, tak jste řekli, že vám chybí na tu zákonnou valorizaci 19 miliard korun. Takže přesně tady premiér Fiala, předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová a další říkali, že nemáte peníze, 19 miliard, na důchodce, proto jim musíte vzít slíbenou valorizaci v průměru tisíc korun měsíčně. Mezitím se ukázalo, že ty peníze máte a poslali jste desítky miliard na zbrojní zakázky a na Ukrajince. To je ta politika Fialovy vlády. No a pro SPD - my to máme naopak. Pro nás je Česká republika a český občan na prvním místě. A teď zase přicházíte s dalším okradením důchodců a nejenom důchodců, ale v tom vašem "konsolidačním" balíčku, jak jsem říkal, tak okradete v průměru, jak říkají ekonomové, každého občana o 15 tisíc korun měsíčně. To znamená, důchodcům jste vzali v průměru tisíc korun měsíčně na slíbené valorizaci, to máte 12 tisíc, teď v průměru 15 tisíc každý občan ročně, no tak, to opravdu, vy připravujete české občany o desítky tisíc korun ročně teď. O peníze, se kterými oni počítali, o peníze, na které mají legitimní nárok. No a my s tím samozřejmě zásadně nesouhlasíme.

Já jsem tedy nestačil zírat, co teď předvedl premiér Fiala z ODS při té návštěvě ukrajinského prezidenta Zelenského. Tady bych jenom připomněl, že když tady měl ukrajinský prezident Zelenskyj projev v Poslanecké sněmovně vloni, to byl ten video-projev, tak jediní poslanci SPD zůstali sedět a netleskali. Jediní z celé Sněmovny, poslanci SPD zůstali sedět a ukrajinskému prezidentovi Zelenskému netleskali. Je to tak. Já se k tomu hlásím. Teď si zrovna říkám v hlavě sám sobě, nemám oči dozadu (poslanec Okamura se otáčí na předsedající), ale paní Pekarová Adamová už zase chystá určitě, vaším prostřednictvím, proruský, proputinovský Okamura. Ty vaše zoufalé lži a výkřiky (řečník se pousmál). To je úplně neuvěřitelné, já už se tomu směju, tomu se směje celá republika. Nemáte jiný argument, vždycky si takhle něco vykřiknete. To znamená, pro vás ten, kdo je pročeský, tak je pro vás proputinovský a ukrajinský. (Před řečnický pultík se s vlajkou EU postavily poslankyně M. Jílková a J. Berkovcová.) Tak, teď jenom popíšu, že tady poslankyně, jejichž jména neznám tedy, ale jsou vládní, tak tady přede mnou vyvěsily vlajku Evropské unie. Já ji znám. Nemusíte vyvěšovat. Já ji znám, protože paní Pekarová už nám ji tady vyvěsila. (Mimo mikrofon jedna z poslankyň s vlajkou EU: vaším prostřednictvím.) Takže to je v pořádku. Tak, já bych byl rád, abyste tady kdyžtak dodržovali jednací řád, vážené dámy, protože poslanci mluví na mikrofon. Takže vy mě tady chcete poučovat s jednacím řádem a samy jste ho porušily hnedka v první větě. No nic, ale já k dámám jsem samozřejmě vždy galantní (ojedinělý smích v pravé části jednacího sálu), takže já samozřejmě to už nechám bez komentáře. Ano, politický střet, politické názory, to je v pořádku, politický souboj názorový. Ale do toho takto každý jdeme. Takže je to úplně výborné. (Poslanec Okamura se chystá mobilem fotit poslankyně s vlajkou EU.) Já ještě udělám to, že já si to tady blejsknu, protože tohleto je výborná reakce vládních politiků. (Poslanec Okamura fotí.) Tak.

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová Myslím, že byste měl spíše pokračovat ve svém projevu, pane předsedo.

Poslanec Tomio Okamura: No tak, já si myslím, že... (Předsedající: Pokračujte, prosím.) ...já myslím, že vy tady z toho děláte za vašeho vedení nějakou šarádu. Nemyslíte, paní předsedkyně, že byste měla kdyžtak zjednat pořádek jiným směrem, protože každý poslanec podle jednacího řádu má právo se v klidu vyjádřit.

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová To máte, ale já myslím, že tady klid je.

Poslanec Tomio Okamura: Dobře, takže já si tady budu také v klidu fotit tu vaši exhibici a to vaše divadýlko. A nastavujete opět pravidla pouze vy, paní předsedkyně. A já se jim pouze přizpůsobuji. Takže pojďme dále.

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová Tak příště opět oslovit podle jednacího řádu: prostřednictvím předsedající. Teď jste promluvil přímo ke mně, ano, vím, že oslovujete mě s velkou láskou a radostí velmi často, ale měl byste přitom dodržovat jednací řád.

Poslanec Tomio Okamura: Tak znovu bych chtěl jenom říci, že - takže a teď to tedy postavme do nějakých mantinelů, že my tady mluvíme o tom, že Fialova vláda chce okrást důchodce o slíbené důchody, i současné i budoucí, že plošně chcete zdražit lidem životy a vládní poslanci v reakci na to tady drží vlajku Evropské unie a předsedkyně Sněmovny, vaším prostřednictvím, tady řeší nějaké podružné věci. Takže to je přesně signifikantní k té vaší politice. Proto klidně stůjte dál, protože já jsem poměrně zkušený řečník, takže mně je to v podstatě úplně jedno, kdo tady stojí, kdo ne. Ale to je v pořádku.

Takže pojďme dál. Mně tedy skutečně zarazilo, když premiér Petr Fiala po návštěvě ukrajinského prezidenta Zelenského řekl, že zahraničně politickou prioritou vlády je Ukrajina. Já bych očekával, že zahraničně politickou prioritou vlády bude Česká republika, zájmy České republiky, bezpečnost, prosperita. A tady se skutečně jenom potvrdilo, že pro vládu Petra Fialy je Ukrajina na prvním místě. Jinak, dámy, (oslovuje obě poslankyně stojící před lavicemi s vlajkou EU) kamera je tam tím směrem, protože já se na vás stejně nedívám. (Smích a potlesk z pravé části sálu.) Takže...

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová Opět oslovujeme se prostřednictvím předsedající.

Poslanec Tomio Okamura: Problém je, že nevím, jak se tady dámy jmenují, protože jsem jejich aktivitu ve Sněmovně nezaznamenal, takže bych je rád oslovil, ale asi se potřebuje tady někdo z vládních poslanců zviditelnit na můj úkor, protože jinak si to vysvětlit nedokážu. Takže já bych je rád oslovil, ale nevím, nezaznamenal jsem jména těchto paní poslankyň.

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová Paní poslankyně Jílková, paní poslankyně Ochodnická, já vám poradím, pane předsedo.

Poslanec Tomio Okamura: Takže si to mám napsat, jo, abych si to zapamatoval? Ale tak jestli je to ta první viditelná aktivita tady dam v Poslanecké sněmovně za vládní koalici, tak dobrá, každý dělá politiku různým způsobem.

Tak ale teď pojďme dál, pojďme zasadit do kontextu ty vaše návrhy. Na to, že vládní koalice tedy chce zdražit lidem životy a okrást ty příjemce důchodců. A do toho všeho Fialova vláda vlastizrádně odsouhlasila nový Migrační pakt Evropské unie, který zavazuje Českou republiku buď přijímat nelegální africké a islámské migranty nebo platit výpalné 20 000 eur za každého odmítnutého migranta.

Hnutí SPD opakovaně vyzývá premiéra Fialu z ODS a ministra vnitra Rakušana (ze) STAN, aby se připojili k postojům Polska a Maďarska a blokovali tak zvaný Migrační pakt EU a povinné kvóty. Česká Fialova vláda ale Migrační pakt EU podporuje a odmítá se postavit na stranu Polska a Maďarska, které Migrační pakt EU odmítají.

Hnutí SPD odmítá jakékoliv kvóty na přerozdělování nelegálních imigrantů do České republiky i placení výpalného za ně. Vnitřní a vnější bezpečnost spolu se zajištěním spravedlnosti jsou základní a nezbytné funkce státu. Proto vyzýváme premiéra Fialu a ministra vnitra Rakušana, aby následovali postoje Polska a Maďarska. Premiér Fiala z ODS ale namísto toho, aby na evropském summitu podpořil naše polské a maďarské spojence v jejich oprávněném boji za právo veta členských států EU v otázkách migrace, žebral o peníze z Bruselu na podporu ukrajinské migrace do České republiky.

Podle hnutí SPD musíme mít jako suverénní stát výhradní právo rozhodovat o tom, kdo u nás bude žít a komu poskytneme pomoc. Prvním předpokladem pro to je obnova kontroly českých státních hranic. Hnutí SPD říká jasně, že jedinou možností, jak zastavit migraci do České republiky, je vystoupení z Evropské unie a vlastní migrační a azylová politika.

Státy EU, které přijímají nejvíce nelegálních migrantů, chtějí skrze nový Migrační pakt Evropské unie imigranty přesunout do východoevropských zemí, včetně České republiky. Výpalné Bruselu nás může stát desítky miliard ročně. Česká Fialova vláda na jednání Evropské rady, na rozdíl od Polska, Maďarska, které hlasovaly proti, a Slovenska, které se alespoň zdrželo, servilně přikyvuje a hlasovala pro, čímž ohrožuje bezpečnost a sociální smír v České republice. Hnutí SPD považuje dlouhodobě masovou migraci za zásadní bezpečnostní riziko České republiky.

V minulém týdnu padla kvůli neshodám ohledně azylové politiky vláda v Nizozemsku. Jádrem sporu byl nový program premiéra Rutteho, který měl omezit počet žadatelů o azyl v Nizozemsku. Progresivistické levicové vládní strany ho odmítly. Počet žadatelů o azyl v Nizozemsku meziročně stoupl o třetinu na 46 000, překročil kritickou mez a začíná v zemi působit vážné problémy. Podobně ve Francii, Belgii a tak dále. Je to důsledek dlouhodobé tolerance masové imigrace do EU, které jsou imigrací zasaženy nejvíce, Německo, Francie, Itálie a tak dále. A snaží se skrze nový Migrační pakt EU část migrantů přesunout do východoevropských zemí, včetně České republiky. Jediná možnost, jak se přijetí těchto převážně muslimských nepřizpůsobivých imigrantů vyhnout, je podle návrhu EU a podle toho, co odsouhlasila Fialova vláda, platit vysoké výpalné v přepočtu 500 000 korun ročně na každého takto odmítnutého migranta. To může pro český státní rozpočet znamenat až desítky miliard korun ročně.

Hnutí SPD rezolutně odmítá přistoupení České republiky k novému Migračnímu paktu EU. Pokud bude hnutí SPD ve vládě, tak od tohoto Migračního paktu EU odstoupíme, zároveň dlouhodobě požadujeme ochranu našich hranic a referendum o vystoupení z Evropské unie.

SPD prosazuje, aby Poslanecká sněmovna přijala usnesení v tomto znění: "Poslanecká sněmovna ukládá vládě, aby Sněmovna předložila návrh Ústavního zákona o referendu, ve kterém občané rozhodnou o schválení či neschválení Migračního paktu EU."

Vážení kolegové a kolegyně, jakkoliv se vám to nezdá, tahle země, Česká republika, patří občanům České republiky, popravdě patří našim předkům a našim potomkům, nejde ji prostě legálně rozdat.

Pokud chce Fialova vláda naši republiku obohacovat o tisíce, desetitisíce, statisíce migrantů odkudkoliv, v prvé řadě se zeptejte svých šéfů, tedy občanů, kterým tato země patří. V tuto chvíli postup české vlády odporuje základním principům demokracie. Nikdo z vás, vládních politiků, nedostal mandát k tomu, abyste naši zemi dali cizincům, ať už jsou odkudkoliv. Je ostuda, že vládní představitelé naší země se nedokázali postavit po bok Polska a Maďarska. Ano, vy Maďarsko nenávidíte, ale co Poláci? Ani Poláci nechtějí dát bianco šek na přijímání kohokoliv.

Je hloupé říkat - berte si vzor. Platí opak, buďme my sami vzorem. Buďme samostatným, suverénním státem, který se o své budoucnosti rozhoduje naprosto samostatně a vždy jen ku prospěchu svých občanů. O tom, kdo a jak bude u nás žít, musí vždy rozhodovat naši občané, nikoliv nějací cizinci v Bruselu, kteří tady s námi nebydlí a ani nehovoří naším jazykem. Hnutí SPD říká jasné NE nelegální migraci, říkáme NE nepřizpůsobivým migrantům, a NE islámu v České republice.

A tady bych dodal jednu důležitou věc. V poslední době slyšíme různé politiky, že mluví o tom, že jsou proti nelegální migraci. A tito politici zároveň podporují členství České republiky v Evropské unii. A plně podporují politiku Bruselu a jsou proti referendu o vystoupení České republiky z Evropské unie. Ale to je protimluv. Politika Evropské unie, jak vidíme za posledních deset let od roku 2015, se rovná migrace, rovná se migrace z afrických a islámských zemí. Takže říkat, že na jednu stranu někdo podporuje členství České republiky v Evropské unii a podporuje politiku Bruselu, na druhé straně říkat, že je proti migraci, to je protimluv, to je nesmysl, je to lež. Protože ani po deseti letech se nepodařilo malé České republice, kdyby to chtěla, jako že to dosavadní vlády ani tak nechtěly, nepodařilo se nikomu zvrátit tuto politiku Evropské unie. Říkala to tenkrát před lety ODS, říkala to někdy před deseti, patnácti lety ODS před volbami do Evropského parlamentu - chceme reformovat Evropskou unii. Takto ODS lživě tenkrát kandidovala do Evropského parlamentu s těmito hesly. Uplynulo deset, patnáct let. Říkal to tuším, pan Zahradil. Uplynulo deset, patnáct let. A jaký je výsledek těchto nereálných předvolebních slibů? Více nařízení, více regulací, cenzura a další omezování svobod v České republice a hlavně zadlužování České republiky a velká migrační vlna, kterou naopak sociální politika Evropské unie - tuto vlnu podporuje.

Takže samozřejmě když někdo říká, že je proti migraci a zároveň je pro členství v Evropské unii, je to protimluv, není to pravda, je to lež. Jediným řešením, jak zabránit příchodu těch nelegálních migrantů do České republiky a uchovat bezpečnost České republiky, je vystoupení České republiky z Evropské unie - ať se to někomu líbí, nebo ne - a vlastní migrační a azylová politika, vlastní ochrana státních hranic. Takže to říká samozřejmě jediné SPD. Říkáme to, jak to je, říkáme to popravdě, protože Evropská unie se rovná migrace a migrace rovná se Evropská unie.

Samozřejmě teď úplně na závěr bych už jenom s úsměvem zaglosoval. Za prvé se vrátím tady k poslankyním vládní koalice, aby už tady nemusely stát tak dlouho. (Poslankyně vládní koalice stále stojí před řečnickým pultem s vlajkou Evropské unie.) Je signifikantní a zcela příznačné, že stojí před lavicemi ODS a že poslancům ODS vůbec nevadí, že tímto způsobem je tady prezentována servilní politika vůči Bruselu a Evropské unii. Ano, to je současná ODS, liberální strana, která nemá žádné konzervativní hodnoty, strana, která plně podporuje politiku Bruselu a Evropské unie, strana, která je proti suverenitě a samostatnosti České republiky. Kdyby se takto někdo postavil před lavice SPD, tak ho zdvořile požádáme, aby se šel postavit před lavice jiné politické strany, ale ODS to nevadí.

Druhou věcí je - a to je skutečně velice příznačné, to jsem si tady musel poznamenat - že vládní poslanci nemají ihned při ruce českou vlajku, ale ihned mají při ruce vlajku Evropské unie. To už nezasluhuje další komentář.

Úplně na závěr řeknu ještě k tomu konsolidačnímu balíčku - v uvozovkách samozřejmě balíčku - kterým vy chcete zdražit životy všem občanům. Řeknu k tomu migračnímu paktu EU a řeknu k tomu, že chcete v podstatě okrást všechny budoucí i současné důchodce. SPD má ambici být příště ve vládě, chceme být součástí příští vlády, usilujeme o to být součástí příští vlády a všechna tato škodlivá nařízení a rozhodnutí Fialovy vlády zrušíme! Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

