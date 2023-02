Okamura (SPD): Strašíte válkou pořád dokola, lidi už se bojí

reklama

Vážené dámy a pánové, takže já za SPD bych chtěl navrhnout mimořádný bod na program dnešní schůze Sněmovny s názvem Fialova vláda chce okrást všechny příjemce důchodů o část jejich penzí. A nyní bych to zdůvodnil.

Je to samozřejmě hanebnost, proti které budeme tvrdě bojovat. SPD bude dělat ve Sněmovně v této souvislosti obstrukce. Podáme ústavní stížnost a i kdybychom měli nocovat ve Sněmovně několik dní, tak tomu budeme bránit. Vláda Petra Fialy z ODS chce silově prosadit retroaktivní a hrubě asociální snížení valorizace důchodů. Anketa Je v pořádku, že vláda zvýší důchody méně, než ukládá zákon? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 5596 lidí

Tady bych dál rád ještě uvedl to porovnání, protože Fialova vláda aktuálně vynaložila na Ukrajince 28,5 miliardy korun, a zároveň říká, že cca 30 miliard korun chybí pro naše příjemce, pro důchodce, pro české vdovy, sirotky, pro invalidní spoluobčany, pro starobní důchodce. Takže ano. Fialova vláda a pětikoalice si vybrala Ukrajince a hodila samozřejmě úplně naše potřebné občany přes palubu. A my říkáme, že je to špatně za SPD. Je to špatně. Už je toho dost. A musím říci, že to není jenom tento důvod, ale zároveň připomenu toho našeho, respektive ne našeho, protože to není náš premiér, Petr Fiala, to není premiér SPD, ale jakým způsobem Českou republiku vede tento prolhaný lhář, premiér Petr Fiala, který lživě hlásal, loni v listopadu lživě hlásal veřejně, cituji: "Tato vláda důchodový věk nezvýší." Citát premiéra Petra Fialy. A také hlásal, cituji: "Valorizace není ohrožena. Na valorizaci penzí je nastaven mechanismus podle zákona." Konec citátu premiéra České republiky Petra Fialy z ODS, prolhaného lháře. (Ojedinělý potlesk v levé části jednacího sálu.) A dnes Fialova vláda, respektive včera, rozhodla o snížení valorizací penzí v rozporu s platným zákonem a zároveň navrhuje zvýšení důchodového věku na 68 let. Takže České republice vládne lhář v přímém přenosu, který lže milionům lidí a je to premiér zvolený koalicí ODS, TOP 09, Pirátů, STAN a KDU-ČSL. A nikomu z těchto stran to nevadí. Žádnému z těch 108 poslanců za tuto vládní pětikoalici nevadí, že lže jejich premiér v přímém přenosu. Tak proč to říkal? Proč to veřejně ještě před třemi měsíci říká? Proč lže? Proč obelhal miliony lidí? Vdovy, sirotky, zdravotně postižené spoluobčany, seniory? Lže jim do očí, s úsměvem. Já jsem to viděl ta videa. To je neuvěřitelné, co tady vládne za bandu (smích v levé části jednacího sálu.) A hnutí SPD samozřejmě zákon legalizující okradení našich důchodců rozhodně nepodpoří. A uděláme vše pro to, aby nevstoupil v platnost. Toto vládou navrhované opatření je kromě jeho asociálnosti dle našeho názoru i na hranici ústavnosti či možná dokonce i za ní. Protože důchodcům vznikl nárok na valorizaci v zákonem předpokládané podobě jednoznačně předtím, než by byla vládou navrhovaná úprava schválena. A teď se pojďme podívat v rámci toho mnou navrhovaného bodu, jaké jsou tedy priority Fialovy vlády, protože ona ne, že nepracuje. Ona pracuje, ale jiným směrem. Takže Fialova vládní pětikoalice, ministryně obrany Černochová, ministryně války a jí dosazený náčelník Generálního štábu Řehka tady hovoří o výběrové mobilizaci a v podstatě mně už píše tak obrovské množství lidí, kteří se bojí zatažení České republiky do války. Ano, Fialova vláda nás chce zatáhnout do války, chce, abychom byli součástí války. To je pro nás úplně nepřijatelné, lidé se bojí. A opravdu vy napínáte strunu toho strachu a toho strašení úplně na maximum. My nechceme být ve válce. To není naše válka. Ať premiér Fiala přestane lhát. Opět lhal veřejně v médiích vloni, když řekl, a všichni jsme to slyšeli v televizi, že Česká republika je ve válce. A v tomto smyslu postupuje i ministryně obrany Jana Černochová z ODS.

A to je jedna z priorit vlády Petra Fialy - zatáhnout nás do války a strašit lidi, aby se báli. A další priorita, to tady ostatně máme teď na programu schůze, dnešní schůze. Zítra chcete ovládnout politicky Českou televizi a Český rozhlas, dosadit tam svoje radní, v podstatě už jenom vaše radní. Takže místo, abyste zlepšovali životy občanům, vy snížíte důchody, chcete zvyšovat občanům daně, chcete nás tady poštvat do války, strašíte válkou pořád dokola, lidi už se bojí.

Dále tady protlačujete na program korespondenční volbu, protože vám klesly preference už na dvacet procent, myslím, důvěra vlády. No, bylo to něco přes dvacet procent na základě toho průzkumu, co jsme viděli naposledy v mainstreamových médiích. Takže místo, abyste začali pracovat pro občany, tak chcete ohnout volební zákon tak, aby bylo možné manipulovat, aby to bylo v rozporu s ústavou, protože ústava říká jasně, že volby mají být tajné, což u korespondenční volby nelze zaručit, logicky. No a to jsou vaše priority, to jsou priority Fialovy vlády pro občany.

Takže já znova říkám a já myslím, že už je dost i té ukrajinizace české společnosti. Nám už masově píší... no, už nám píší minimálně půl roku občané a opravdu masově, předpokládám, že jsou to do značné míry voliči SPD, ale já myslím, že jsou to i voliči jiných stran, kteří už toho mají plné zuby, jakým způsobem vy jste to tady zahltili Ukrajinci - u lékařů, ano, chování neadekvátní vůči ženám, takových podnětů mám poměrně hodně, (že?) oni se neumí chovat ani vůči ženám, mají jiné manýry - a ta situace ve společnosti už eskaluje a nespokojenost opravdu stoupá, ta struna se napíná čím dál víc.

Ono opravdu už to začíná být všechno za hranou, to jednání vlády Petra Fialy. My samozřejmě jako SPD budeme teď organizovat další demonstraci provládní... protivládní demonstraci samozřejmě - protivládní demonstraci - budeme pokračovat v politickém tlaku, protože vy opravdu tady miliony lidí uvádíte do úplně bezvýchodných životních situací. Matky samoživitelky nám píšou, nemají peníze, už neví, jak se mají živit slušným způsobem, protože nemají peníze ani na svoje děti, a vy tady vyhazujete peníze úplně někam, kde to českým občanům absolutně v ničem nepomáhá.

Takže já bych chtěl zopakovat, že ten první bod této schůze, který by chtěl navrhnout jako mimořádný bod, je bod s názvem Fialova vláda chce okrást všechny příjemce důchodů o část svých penzí. Jako druhý bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny bych chtěl navrhnout bod s názvem Fialova vláda sprostě podvedla voliče a připravuje zvýšení daní. A nyní ho zdůvodním.

Ministerstvo financí uvedlo, že v průběhu jara budou představeny konkrétní parametry takzvaného konsolidačního balíčku v oblasti státního rozpočtu s cílem snížit jeho deficit o sedmdesát miliard. A už také zástupci Fialovy vlády hovoří, co má být obsahem - pravděpodobně. Půjde zejména o zvýšení nejrůznějších daní, ministři mluví, že chcete zvyšovat daň z příjmu fyzických osob, to znamená všem pracujícím lidem, chcete zvyšovat daň z nemovitostí, to například říkal, tyto dvě, věci ministr a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka v rozhovoru pro Novinky.

Dále chcete plošně zvyšovat DPH, tu nejnižší sazbu deset procent. Takže chcete zvýšit kojenecké potřeby, chcete zvýšit vodné a stočné, chcete točené pivo zdražit, chcete zdražit stravování a tak podobně, knihy. Dále chcete zvyšovat pojistné odvody živnostníků, takže chcete zlikvidovat tady živnostníky v České republice. Dále chcete zrušit státní podporu stavebního spoření, to znamená, dneska je situace taková - k tomu se ještě dostanu - že bydlení pro občany už je prakticky nedostupné, pro pracující občany, i vzhledem k výši sazeb u hypoték, ale vy ještě chcete zničit občany více a zvýšit jim daň z nemovitosti, a chcete také výrazně snížit podporu penzijního spoření.

Když se krátce zastavím u té daně z nemovitosti. No, musím říct, že zvýšení daně z nemovitosti bude mít samozřejmě ještě mnohem horší dopady, než lze vůbec nějakým laickým pohledem předpokládat, že například na venkově je to problém venkova, tam řada starších občanů, kteří jsou v důchodovém věku, bydlí ve svých rodinných domcích a nemovitostech, už teď nemůžou finančně vyjít, vy jim teď snížíte důchody, to znamená, chcete je teď okrást o ty peníze, které měli dostat na základě zákona při té červnové valorizaci, a teď ještě jim chcete zvýšit daň z nemovitostí u rodinných domků nebo u bytů, kde ti senioři bydlí.

To znamená, vy úplně dostáváte z obou stran do klinče nízkopříjmové a sociálně ohrožené skupiny občanů, včetně seniorů, a dostáváte je do úplně bezvýchodné situace.

To je pro SPD samozřejmě úplně nepřijatelné a z hlediska SPD jde ze strany vládních stran navíc také o podvod na voliče, protože jste slibovali, že nebudete zvyšovat daně.

A ve všech těchto případech se jedná o zásadní změny oproti programovému prohlášení vlády, na jehož základě vláda obdržela důvěru Sněmovny, samozřejmě důvěru poslanců vládní pětikoalice, protože my jsme pro tuto vládu nikdy nehlasovali, pro její důvěru, to je, myslím, úplně zřejmé a ukázalo se, že jsme udělali velmi dobře, že jsme to přesně věděli, co tahle vláda bude předvádět - Piráti a spol.

Jenom pro připomenutí - struktura státního rozpočtu nemá absolutně žádný vztah ke konfliktu na Ukrajině, na který vláda tyto kroky svaluje. Už nechte těch lží, už přestaňte lhát. Tady lže vždycky v médiích premiér Fiala, vždycky říká - Ukrajina, přitom všichni víme - a jsou to čísla evropského statistického úřadu Eurostat - že jedinou zemí, které stouplo zadlužení v třetím čtvrtletí loňského roku - to jsou ta poslední čísla - v celé Evropské unii, je Česká republika. To znamená, vy jste nejhorší vláda ze všech, nejvíce nekompetentní a vůbec nevíte, která bije.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

To znamená, kdyby byla důvodem Ukrajina, tak ten dluh se zvyšuje i v jiných zemích, jenže Česká republika je jediná, kde se zvýšilo zadlužení vůči HDP. To znamená, vy jste nejhorší, tak už to přestaňte svádět na Ukrajinu, protože ta s tím nemá nic společného, ostatně... občané už tomu ani nevěří, předpokládám, jak tak sleduji diskusi na sociálních sítích. Takže vy to svalujete na něco, co vůbec s tím nemá nic společného. Systémové změny, které by vedly k dlouhodobému odstranění rozpočtového deficitu, jsou přece úplně jinde - a my už jsme to říkali, je potřeba například snížit objem zbytné státní byrokracie, ale to vy prostě neděláte, vy naopak jste zřídili nový úřad za miliardu s více než dvěma sty zaměstnanci, aby měli Piráti nějaké politické trafiky.

Dále samozřejmě je potřeba, aby byla přijata skutečná důchodová reforma formou podpory pracujících rodin a porodnosti v pracujících rodinách a nikoli pouze zvyšování daní a odvodů pro naše občany, zaměstnance, živnostníky, zaměstnavatele - což samozřejmě hnutí SPD odmítá. Proto si myslíme, že by vláda měla předstoupit před Sněmovnu a požádat znovu o důvěru, protože vaše návrhy jsou v rozporu s vaším programovým prohlášením a v rozporu s tím, co jste slibovali občanům. Takže jako druhý bod a to jen tak mimochodem ještě dodám jednu perličku, že vláda Petra Fialy z ODS hodlá porušit i další body ze svého vlastního programového prohlášení, i předvolební sliby vládních stran, protože vláda chce například ustoupit také od záměru snížit o dva procentní body odvody sociálního pojištění pro zaměstnavatele.

Toto snížení by přitom mohlo vést k žádoucímu zmírnění zdanění práce i ke zvýšení rozsahu zaměstnanosti na standardní pracovní smlouvy, a tím i ke zvýšení objemu výběru důchodového pojištění. Takže ono toho porušování z vaší strany, k porušování vůči voličům, kteří vám dali hlasy, je samozřejmě řada a je vidět, že řada vašich původních voličů už to taky vidí. Jako druhý bod, mimořádný, na tuto schůzi navrhuji bod Fialova vláda sprostě podvedla voliče a připravuje zvýšení daní.

Jako třetí bod, mimořádný bod na tuto schůzi bych chtěl navrhnout bod s názvem Fialova vláda podpořila likvidaci automobilismu nařízenou z Bruselu. A teď bych to zdůvodnil.

Samozřejmě kvůli tomu, co tady podpořila Fialova vláda a podpořila to v Evropské unii, tak auta budou jen pro nejbohatší. Evropský parlament v minulém týdnu definitivně schválil novou normu o nulových emisích, která mimo jiné obsahuje zákaz prodeje nových automobilů se spalovacími motory v členských státech EU po roce 2035. Toto opatření společně s připravovanou emisní normou Euro 7 od roku 2025 bude mít zničující dopady zejména na automobilový průmysl, který je páteří české ekonomiky a tvoří přibližně 10 % českého HDP. Bude to mít velmi negativní vliv také na hospodářskou prosperitu a na zaměstnanost, což znamená zánik statisíců navazujících pracovních míst, a na životní úroveň našich občanů.

Tuto pro Českou republiku likvidační normu podpořili v předchozích hlasováních na jednání Rady Evropské unie v době českého předsednictví, v době toho českého neúspěšného předsednictví, i zástupci současné Fialovy vlády, například když tam o tom hlasovala a byla tam vyslána o tom hlasovat ministryně životního prostředí Anna Hubáčková z KDU-ČSL. A nyní to podpořili i vládní europoslanci zvolení za Piráty a TOP 09. Europoslanci zvolení za SPD hlasovali samozřejmě proti.

Tímto Fialovou vládou prosazeným opatřením dojde i k drastickému zdražení osobních automobilů, které se tak stanou luxusem pro úzkou nejbohatší vrstvu společnosti. A pro většinu občanů se stanou finančně nedostupnými. Fialova vláda udělala z dostupnosti aut luxus. Mimochodem na základě tohohletoho, co jste prohlasovali, co jste si prosadili, samozřejmě proti vůli SPD, tak malá osobní auta mají zdražit o nějakých možná 60 až 100 000 korun se říká a dražší auta mají zdražit o statisíce. Už teď dochází ke zdražení aut. Právě kvůli tomu Green Dealu a podobně. Norma o zákazu prodeje aut se spalovacími motory je součástí programu Green Deal EU, který schválil i tehdejší premiér Babiš za hnutí ANO a podporuje jej i premiér Fiala z ODS a celá jeho vláda. Samozřejmě tyto kroky SPD odmítá.

Takže já jako třetí bod, mimořádný bod této schůze navrhuji: Fialova vláda podpořila likvidaci automobilů nařízenou z Bruselu. A je to skutečně problém, protože jedna věc je Praha, což Pražané taky jezdí třeba na chaty a potřebují se pohybovat auty. Ale podívejte se na venkovské regiony. To mají jezdit, jako když se stane něco v noci, třeba nějaký zdravotní problém babičce, dědečkovi, tak mají jezdit na kole? Nebo mají čekat na nějakou sdílenou dopravu? Prostě lidi potřebují auta, potřebují jet do práce ráno, potřebují jet o ty tři vesnice vedle nebo do blízkého města do práce, rodiče od rodin a podobně. A vy v podstatě úplně likvidujete životní úroveň v České republice.

Jako čtvrtý mimořádný bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny bych chtěl navrhnout bod s názvem Astronomické zdražování kvůli Fialově vládě pokračuje. A já bych k tomu dodal tedy zdůvodnění.

Je skutečně ostudou Fialovy vlády, že v Polsku, Rakousku i Německu jsou potraviny levnější. A je samozřejmě výsměch všem občanům, co tady předvádí nově zvolený prezident Petr Pavel, kterého přistihli občané, jak teď o víkendu nakupoval v Polsku, protože je to tam levnější. To znamená prezidentský kandidát, prezident podporovaný Fialovou vládní pětikoalicí, sám nakupuje v Polsku, kde je to levnější. Tak on se svojí výsluhou v desetitisících korun jako generál, plus dostane prezidentský plat, takže statisíce měsíčně, tak ještě si jede nakupovat do Polska, protože je to levnější a je sám podpořen Fialovou vládou, která tady způsobuje to zdražování. Tady vidíte, jak pije vodu a káže víno. (Poslanec Nacher: Obráceně.) To je neuvěřitelné. Teda pije víno a káže vodu, pardon. Pije víno a káže vodu. To je neuvěřitelné, kdo je tady, kdo tady bude prezidentem České republiky. To je teda opravdu vlastenecké chování.

To by mohl taky ještě Petr Pavel poradit občanům, kteří nežijí v příhraničních regionech, kde on má nějakou chatu, co jsme se dočetli v médiích, jak oni si tady mají levně nakoupit kvůli Fialově vládě, občané, co bydlí ve středních Čechách, občané, co bydlí desítky kilometrů od polské, německé a rakouské hranice. Mohl by to tedy pan prezident poradit občanům, co mají dělat oni, kteří navíc ještě nemají tyhlety desetitisícové výsluhy jako on má generála, nevozí je tam ochranka a podobně, na ty nákupy do Polska. To je opravdu úplně směšné, kam jsme se to s Fialovou vládou a s jí podporovanými kandidáty vůbec dostali, do jaké situace.

A mimochodem, občané mi hnedka naposílali z polských sociálních sítí obrázky, jak se už Poláci vysmívají Petru Pavlovi a České republice, jak tam prostě kolují vtipy, jak si nakupuje levně v Polsku český prezident, který je navíc ještě podpořený Fialovou vládou, která tady to zdražování neřeší a ještě ho způsobila. To je opravdu neuvěřitelná situace. Je to ostuda. Člověk se musí stydět za tenhleten přístup. To je prostě úplně bezprecedentní ostudná situace, co tady předvádíte.

Ale zpátky k tomu mému navrženému bodu, ale o něm hovořím, že astronomické zdražování kvůli Fialově vládě pokračuje. Mimochodem ještě se vrátím k tomu Petru Pavlovi, takže místo aby teda on zaapeloval na své přátele, kteří ho podpořili ve volbách, to znamená Fialovu vládní pětikoalici, aby si vás pozval na kobereček a řekl vám, ať konečně řešíte to zdražování, když tady máme dražší potraviny než v Polsku, v Rakousku i v Německu, tak si jde ještě nakoupit do Polska levně. Tak to jsme to opravdu dopracovali s kandidátem Fialovy vládní pětikoalice.

Růst inflace výrazně zrychlil. Meziročně jde dle aktuálních lednových údajů o 17,5 %. Meziměsíční inflace stoupla o 6 %. V meziročním růstu cen základních životních nákladů je situace ale mnohem horší. Ceny elektřiny vzrostly o 36,4 %, ceny zemního plynu o 87 %, ceny tepla a teplé vody o 44,7 %. Astronomicky zdražily i potraviny. Cena mouky stoupla o 44,2 %, cena vepřového masa o 36,8 %, cena polotučného mléka o 39,5 %, cena cukru o 84,7 %, cena vajec dokonce o 85 %. To je výsledek Fialovy vlády. Doslova katastrofální je meziměsíční nárůst ceny elektřiny, a to o 140 %. Toto lednové zrychlení nemá v Evropě obdoby, to je potřeba zdůraznit, to porovnání s Evropou. Meziměsíční růst cen o 6 % je jednoznačně nejvyšší ze všech evropských zemí. A já znovu říkám: měli byste podat demisi.

Kromě Slovenska nikde jinde už totiž meziměsíční růst inflace nepřesáhl jedno procento. V mnoha zemích dokonce ceny klesly. Všechny tyto skutečnosti potvrzují, že enormní růst inflace v České republice nemá vnější příčiny, jak lže opakovaně premiér Petr Fiala a ministři Fialovy vlády. Ale hlavním viníkem je vláda Petra Fialy z ODS a její neschopnost proti růstu cen regulačními nástroji čelit. Je neuvěřitelnou ostudou této vlády, že ve všech sousedních státech jsou již potraviny levnější než u nás, a to včetně Polska, anebo Německa a Rakouska, kde ale navíc jsou trojnásobné příjmy. Přitom za SPD jsme nabízeli řešení vládě již dávno. Jde zejména o zajištění přímého prodeje u nás vyrobené levné elektřiny bez zprostředkování burzou českým občanům a firmám, krátkodobě pak o výrazné snížení takzvaných cenových stropů na elektřinu a plyn a o přechodné snížení daně z přidané hodnoty u základních potravin a léků na nulu. Fialova vláda ale tyto návrhy SPD ignoruje a sama žádné řešení nenabízí. Proto by měla skončit.

A tady bych znovu zdůraznil, že místo abyste řešili drahé potraviny - a my už vás tady k tomu vybízíme rok v podstatě, rok vás k tomu vybízíme, poprvé jsem o tom tady mluvil před rokem v zimě, už více než před rokem v zimě, kdy Poláci snížili DPH na nulu u vybraných základních potravin - a vy jste neudělali vůbec nic. Máme nejdražší potraviny ve střední Evropě, konkrétně chci říct dražší než v Polsku, Rakousku i Německu.

A co je vaší prioritou, už jsem tady o tom hovořil. Místo abyste pomohli lidem, tak jim snížíte důchody, máme nejdražší potraviny, horentní ceny energií, přitom jsme vývozcem levné energie, u nás vyrobené levné energie. Ale vy tady máte na programu schůze zítra, že chcete ovládnout politicky Českou televizi, aby vysílali jenom provládní názory. Chcete snížit důchody, to máte na programu příští týden, my proti tomu budeme samozřejmě bojovat, už jsem o tom hovořil, podáme ústavní stížnost, budeme obstruovat. A chcete prosadit korespondenční volbu, abyste mohli - aby bylo možno manipulovat volby, protože sháníte někde nějaké další voliče. Takže to je samozřejmě pro nás úplně nepřijatelné.

A poslední bod, mimořádný bod, na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny bych chtěl navrhnout bod s názvem Kvůli Fialově vládě se vlastní bydlení pro pracující s průměrnými příjmy stává nemožné. Takže to je ten název, a nyní bych to zdůvodnil. Vláda situaci ještě zhorší zvýšením daně z nemovitosti. Průměrná sazba hypotečních úvěrů v České republice vzrostla během února na 6,37 % a je tak nejvyšší za posledních 20 let. Uvádí to analýza Hypoindex společnosti Fincentrum. Pro příklad: Měsíční splátka hypotečního úvěru ve výši 3,5 milionu korun s dobou splatnosti 25 let vzrostla už na 23 342 korun, přičemž jen za poslední rok se tato částka zvýšila zhruba na (o?) 3 850 korun, což je pro tisíce plátců hypoték už prakticky likvidační. Je také evidentní, že vysoké úrokové sazby markantně snížily dostupnost hypotečních úvěrů pro široké vrstvy občanů a rodin. Získání hypotéky pro pracující s průměrnými příjmy je prakticky nemožné. Jde o další debakl a selhání vlády Petra Fialy z ODS, která se oblasti bydlení, již má v kompetenci ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš z Pirátů, vůbec nevěnuje. Takže samozřejmě selhání celé vlády, ale v prvé řadě selhání Pirátů, protože Ministerstvo pro místní rozvoj - to vede předseda Pirátů Ivan Bartoš, ministr, neudělal nic! Nic! No ne nic, on tu situaci nechal zhoršit. To je neuvěřitelné. Piráti přišli do vlády a ukázalo se, jací jsou diletanti a že vlastně nemají řešení. Naopak se Ivan Bartoš z Pirátů a vláda Petra Fialy chystají situaci ještě zhoršit plánovaným zvýšením daně z nemovitosti, což pro naše občany dále zvýší náklady na bydlení vlastnické i nájemní. Navíc zvýšení této daně má být příjmem státního rozpočtu a nikoli samospráv.

Hnutí SPD má na řešení této neudržitelné situace jasné recepty, zastropování sazeb hypotečních úvěrů, zavedení výhodných půjček na bydlení pro pracující rodiny a nebo masivní státní podpora nové bytové výstavby na úrovni měst a obcí včetně podpory družstevního bydlení. Pokud se tyto změny neuskuteční, tak se mladé rodiny, ale i všeobecně pracující rodiny a všeobecně i občané České republiky vlastního bydlení nikdy nedočkají, a to je samozřejmě pro SBD nepřijatelné.

Vláda Petra Fialy a ministr Ivan Bartoš tyto návrhy SPD odmítají, ale zároveň nic pozitivního nenavrhují, takže zase občané jenom ztrácejí čas s touto vládou, protože potřebují bydlení, stojí je to horentní peníze, ale vláda žádné řešení nenavrhuje. Takže jako ten pátý mimořádný bod dnešní schůze Sněmovny navrhuji bod s názvem Kvůli Fialově vládě se vlastní bydlení pro pracující s průměrnými příjmy stává nemožné. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad SPD.)

