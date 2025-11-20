Okamura (SPD): V Evropské unii znovu ožil nápad na šmírování občanů

20.11.2025 14:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k plošnému šmírování soukromé komunikace

Okamura (SPD): V Evropské unii znovu ožil nápad na šmírování občanů
Foto: Hans Štembera
Popisek: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura

V Evropské unii znovu ožil nápad na šmírování občanů. Postavme se proti diktátu Bruselu! Experti varují, že že plošné šmírování soukromé komunikace může být v Evropské unii prosazeno ne skrze odmítnutý Chat Control, ale přes „zadní vrátka“, a to už na začátku příštího roku. Během první půlky listopadu se evropské pracovní skupiny zabývaly návrhem hned dvakrát. SPD odmítá šmírování občanů a diktát Bruselu!

Nová verze návrhu byla předložena pracovní skupině Rady EU 12. listopadu. Datový vědec a vývojář umělé inteligence Vlad Yevlakhov na síti X uvedl, že návrh počítá s plošným omezením aplikací pro mladistvé pod 16 let. Podle něj by si tito uživatelé již nemohli nainstalovat běžné komunikační aplikace typu WhatsApp, Telegram, Snapchat, Facebook nebo hry obsahující chat, například Minecraft. Upozornily na to Novinky.

Yevlakhov upozorňuje také na povinné ověřování identity. „Pokud to projde, budete muset poskytnout svůj občanský průkaz nebo sken obličeje pro každý e-mailový a messenger účet, který máte,“ varoval. Podle něj si evropští politici „neuvědomují důsledky“ takového opatření, v praxi by to znamenalo konec anonymní komunikace na internetu.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle aktuálního harmonogramu by mohly být trialogy mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU zahájeny začátkem roku 2026 a finální hlasování plánováno na duben téhož roku.

Ostrou kritiku zveřejnil také nezávislý vývojář a digitální nomád Pieter Levels na síti X. Ten tvrdí, že návrh vrátil na stůl „ještě invazivnější podobu Chat Controlu“. Podle Levelse obsahuje návrh tři zásadní prvky: povinné plošné monitorování všech textových chatů, e-mailů a příspěvků na sociálních sítích, povinné propojení uživatelského účtu s občanským průkazem či pasem a minimální věk 16 let pro používání chatovacích i komunikačních aplikací.

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

1%
97%
2%
hlasovalo: 10737 lidí

Podobně ostrá kritika zaznívá od bývalého europoslance a odborníka na digitální práva Patricka Breyera. Ten označil postup za „politickou manipulaci“, protože původní návrh byl odmítnut několika státy kvůli obavám z plošného sledování.

Podle Breyera nový text sice formálně vypouští povinnost skenovat obsah zpráv, ale zavádí povinnost „zmírňování rizik“, která by ve výsledku mohla vést ke stejnému účinku. Poskytovatelé by podle něj mohli být nuceni zavádět nástroje pro automatické skenování textů, fotek i videí, a to i na zařízeních se šifrováním.

Právě snahu o protlačení v souvislosti se „zmírňováním rizik“ považují experti za „obcházení zadními vrátky“. Experti se shodují, že zavedením povinné identifikace by anonymní komunikace prakticky zmizela. To by podle nich mělo dopad nejen na běžné uživatele, ale i na novináře, whistleblowery nebo politické aktivisty, kteří anonymitu potřebují k ochraně zdrojů nebo osobní bezpečnosti.

Také plošný zákaz aplikací pro mladistvé považují odborníci za nerealistický. Podle nich by vedl spíše k obcházení pravidel a k digitální izolaci, nikoli k ochraně dětí.

Psali jsme:

Okamura (SPD): Nebudeme měnit programové prohlášení
Okamura (SPD): Britská veřejnoprávní BBC brutálně manipulovala
Okamura (SPD): EU chce přikázat firmám, aby používaly už jen elektroauta
Proč by se měl Okamura líbit v zahraničí? Vyoral proti „lepševikům“

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , internet , komunikace , Okamura , SPD

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vadilo by vám zavedení povinné identifikace na sítích?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Ondřej Kolář byl položen dotaz

Před volbami jste tvrdili něco jiného

Proč jste před volbami strašili tím, jak nás Babiš potáhne na východ, když teď sám říkáte, že by bylo naprosto proti zájmům Andreje Babiše odklánět se od západních struktur? Lhali jste tak nebo můžete mi to vysvětlit?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Okamura (SPD): V Evropské unii znovu ožil nápad na šmírování občanů

14:07 Okamura (SPD): V Evropské unii znovu ožil nápad na šmírování občanů

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k plošnému šmírování soukromé komunikace