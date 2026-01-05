Šrámková (Piráti): Nestačí lidem říkat, aby měli víc dětí. Musíme vytvářet podmínky

Dnešní mladí lidé rodičovství odkládají a často už nejde jen o „kdy“, ale i o „jestli vůbec“.
Rozhodování o dítěti je dnes mnohem víc ovlivněné nejistotou, tlakem na výkon, ekonomickou situací i tím, jak moc je společnost přátelská k rodičům.
Vnímám, že nestačí lidem říkat, aby měli víc dětí. Musíme vytvářet podmínky, ve kterých se dají děti reálně skloubit s prací i veřejným životem a to se nám dlouhodobě nedaří.
I proto se ve Sněmovně snažím o drobné, ale praktické změny.
Například s Piráty navrhujeme vznik dětské místnosti, aby rodiče, kteří pracují ve veřejných institucích, nebyli stavěni před volbu „dítě, nebo práce“.
Tohle je podle mě jeden z důvodů, proč porodnost klesá: rodičovství je u nás stále vnímáno jako komplikace, ne jako přirozená součást života. A pokud to nezměníme, budou mladí lidé dál zvažovat, jestli do takového prostředí chtějí děti přivést.
