Ministryně Mrázová: Zákon, který měl zavést pirátskou státní realitní kancelář, změníme

Máme za sebou první jednání vlády v tomto roce. Pro mě na něm byl jeden klíčový bod a to změny zákona o podpoře bydlení. Zákon, který měl zavést pirátskou státní realitní kancelář, se musí změnit a my na tom budeme pracovat. Celý zákon musíme zjednodušit a zajistit bez zvýšených nároků na státní rozpočet a veřejné rozpočty.
Kvůli napojení zákona na Národní plán obnovy nemůžeme posouvat účinnost, ale rozhodně budeme pracovat na tom, abychom do té doby ještě zvládli celý zákon změnit. Jednáme s Ministerstvem průmyslu a obchodu a jsme ve spojení i s Evropskou komisí a uděláme vše pro to, abychom neohrozili platby z Národního plány obnovy.
Mgr. Zuzana Mrázová
