Ministryně Mrázová: Zákon, který měl zavést pirátskou státní realitní kancelář, změníme

06.01.2026 9:06 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k podpoře bydlení.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Zuzana Mrázová, ministryně pro místní rozvoj

Máme za sebou první jednání vlády v tomto roce.  Pro mě na něm byl jeden klíčový bod a to změny zákona o podpoře bydlení. Zákon, který měl zavést pirátskou státní realitní kancelář, se musí změnit a my na tom budeme pracovat. Celý zákon musíme zjednodušit a zajistit bez zvýšených nároků na státní rozpočet a veřejné rozpočty.

Kvůli napojení zákona na Národní plán obnovy nemůžeme posouvat účinnost, ale rozhodně budeme pracovat na tom, abychom do té doby ještě zvládli celý zákon změnit. Jednáme s Ministerstvem průmyslu a obchodu a jsme ve spojení i s Evropskou komisí a uděláme vše pro to, abychom neohrozili platby z Národního plány obnovy.

Mgr. Zuzana Mrázová

  • ANO 2011
  • ministryně pro místní rozvoj
Mgr. Michaela Šebelová byl položen dotaz

Když vám tak záleží na lidech a této zemi

Proč se tak bráníte spolupráci s Babišem, když by to zabránilo tomu, aby se spojil s SPD? A co si myslíte o Motoristech?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

