Teď se všichni budou bát USA? „Ne.“ Akce Maduro jinýma očima

Trumpova akce ve Venezuele stále budí údiv, obdiv i pohoršení. Ale co si z ní „nepřátelé USA“ odnesou? Na to se zaměřil americký vojenský analytik Tyler Weaver. A je poněkud skeptický k tomu, že by dotyční byli nějak ohromeni. Připomíná, že venezuelští vojáci dostali rozkaz neútočit, i když kvůli blokádě vyhlášené Trumpem měli být de facto ve válce s USA. A také, že dohody a jednání mezi Trumpovou vládou a Madurovými nástupci jsou otevřeně diskutovány v západním tisku.
Dodává, že USA zasáhly také několik vojenských základen a kotvících lodí. Ani to mu nepřijde jako nějak ohromující vzhledem k tomu, že bombardování statických cílů zvládne každý, kdo má letectvo.
„Samotný letecký útok byl proveden soudržným hejnem vrtulníků letících několik set metrů nad zemí a jasně osvětlených světly města pod nimi a úplňkem nad nimi, přičemž se téměř nepokoušely využít terénní maskování nebo zmást obránce několika přístupovými cestami nebo falešnými vpády. I odhodlaná palba pěchoty by útok zmařila a ve skutečnosti zmařila neohrabaný pokus o hluboký útok vrtulníků mnohem silnějšími silami Apache v Karbale v roce 2003,“ podotkl pak k samotné operaci a dodal, že ojedinělou palbu z ručních zbraní a jeden odpal střely MANPADS od „vojáka, který nedostal ten správný rozkaz“ řešily vrtulníky palbou nenaváděnými střelami a kanónů, což taktéž není nic, čím by se mohly chlubit. Prý dokonce došlo k poškození jednoho stroje.
Spokojen je Weaver s tím, jak Delta operátoři postupovali, když se konečně dostali z vrtulníků. Tedy že rychle a efektivně neutralizovali odpor a zabezpečili Madura a jeho ženu. „To byla asi technicky nejlépe zvládnutá část operace,“ zhodnotil.
Všímá si také toho, že odlet vrtulníků čelil ještě menšímu odporu než přílet. „Protivzdušná obrana se nikdy neprobrala a nezačala s masivní palbou poté, co byla narušena. Venezuelské stíhačky nevzlétly, nad Caracas dorazily, až když útočná síla byla dávno pryč. Venezuelské ztráty byly lehké, dle zpráv zemřelo 80 lidí, většina civilistů.
„Což mě přivádí zpět k mé původní otázce – byl to skutečně majstrštyk a ukázka americké vojenské síly, jak to vláda prezentuje? Rozhodně ne. Ve skutečnosti to ukazuje, že americká armáda je stále zaseklá v éře války proti teroru. Byl to noční útok jako vystřižený z Afghánistánu, s plánem úniku přímo ze Sýrie a navrch připlácnutou neohrabanou snahou o potlačení protivzdušné obrany,“ hodnotí v závěru analytik celou operaci. A podotýká, že během války proti teroru se USA velice dobře naučily vykopnout dveře a zajistit cíl. Ale už ne dynamické cílení konvečních sil a vzdušné operace v prostředím nasyceném protivzdušnou obranou.
„Samozřejmě by se dalo argumentovat, že naše snaha o potlačení protivzdušné obrany byla ve skutečnosti velmi účinná, ale vzhledem k absenci i střelby z ručních zbraní a mimořádně opožděné reakci je zcela jasné, že se jednalo o mnohem víc, než jen o nějakou drobnou práci naváděnými střelami. Pokud byla tato operace skutečně provedena ‚naostro‘, venezuelská armáda je tak zbabělá a neschopná, že vedle ní vypadají baasističtí Arabové (jeden z mnoha neúspěšných režimů) jako vzor vojenské efektivity. Závěrem lze říci, že pokud by hlavní nepřátelské síly nebyly politicky neutralizovány, pravděpodobně by to skončilo fiaskem se značnými ztrátami na životech,“ hodnotil Weaver. S varováním: „Naši nepřátelé nejsou hloupí, jejich ozbrojené síly jsou plné vojenských profesionálů, z nichž mnozí mají mnohem více a relevantnějších bojových zkušeností než my, a v soukromí z toho vyvozují příslušné závěry.“
Amid the increasingly megalomaniacal chest-thumping coming out of the Trump Administration, one wonders what message our adversaries actually took from the Maduro raid. Would they have any reason to actually be intimidated by the show of force on display?— Armchair Warlord (@ArmchairW) January 6, 2026
Let's examine it.??… pic.twitter.com/d1rnOWf6iM
