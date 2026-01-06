Teď se všichni budou bát USA? „Ne.“ Akce Maduro jinýma očima

06.01.2026 7:54 | Monitoring
autor: Karel Šebesta

Ukázka síly, operace beze ztrát, porušení mezinárodního práva. To vše zaznívá ohledně americké operace, která skončila zatčením venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Vojenský analytik Tyler Weaver se ovšem zaměřil na to, zda budou nepřátelé USA operací nějak ohromeni z vojenského hlediska. A dochází k tomu, že vůbec. Naopak, americká armáda je podle něho stále mentálně zaseklá ve válce proti teroristům.

Teď se všichni budou bát USA? „Ne.“ Akce Maduro jinýma očima
Foto: Repro X
Popisek: Americký útok v Caracasu

Trumpova akce ve Venezuele stále budí údiv, obdiv i pohoršení. Ale co si z ní „nepřátelé USA“ odnesou? Na to se zaměřil americký vojenský analytik Tyler Weaver. A je poněkud skeptický k tomu, že by dotyční byli nějak ohromeni. Připomíná, že venezuelští vojáci dostali rozkaz neútočit, i když kvůli blokádě vyhlášené Trumpem měli být de facto ve válce s USA. A také, že dohody a jednání mezi Trumpovou vládou a Madurovými nástupci jsou otevřeně diskutovány v západním tisku.

Americké síly ovšem nemohly spoléhat na to, že je dohoda ochrání. A musely potlačit venezuelskou protivzdušnou obranu. Jak si podle analytika vedly? Špatně. „Každý, kdo sleduje válku na Ukrajině, ví, že baterie protivzdušné obrany explodují velmi charakteristickým způsobem a velkolepý ohňostroj se obvykle objeví na videu; zdá se, že byla zasažena a zničena pouze jedna, a to daleko od Caracasu, na pobřeží. V Caracasu bylo spatřeno několik dalších spálených odpalovacích zařízení, ale zdá se, že se jednalo o nefunkční exempláře, které byly měsíce nečinné. Velké množství bomb a raket zřejmě zasáhlo prázdné svahy džungle kolem Caracasu, aniž by byly pozorovány sekundární výbuchy nebo požáry,“ popisuje analytik zásah.

Dodává, že USA zasáhly také několik vojenských základen a kotvících lodí. Ani to mu nepřijde jako nějak ohromující vzhledem k tomu, že bombardování statických cílů zvládne každý, kdo má letectvo.

„Samotný letecký útok byl proveden soudržným hejnem vrtulníků letících několik set metrů nad zemí a jasně osvětlených světly města pod nimi a úplňkem nad nimi, přičemž se téměř nepokoušely využít terénní maskování nebo zmást obránce několika přístupovými cestami nebo falešnými vpády. I odhodlaná palba pěchoty by útok zmařila a ve skutečnosti zmařila neohrabaný pokus o hluboký útok vrtulníků mnohem silnějšími silami Apache v Karbale v roce 2003,“ podotkl pak k samotné operaci a dodal, že ojedinělou palbu z ručních zbraní a jeden odpal střely MANPADS od „vojáka, který nedostal ten správný rozkaz“ řešily vrtulníky palbou nenaváděnými střelami a kanónů, což taktéž není nic, čím by se mohly chlubit. Prý dokonce došlo k poškození jednoho stroje.

Spokojen je Weaver s tím, jak Delta operátoři postupovali, když se konečně dostali z vrtulníků. Tedy že rychle a efektivně neutralizovali odpor a zabezpečili Madura a jeho ženu. „To byla asi technicky nejlépe zvládnutá část operace,“ zhodnotil.

Všímá si také toho, že odlet vrtulníků čelil ještě menšímu odporu než přílet. „Protivzdušná obrana se nikdy neprobrala a nezačala s masivní palbou poté, co byla narušena. Venezuelské stíhačky nevzlétly, nad Caracas dorazily, až když útočná síla byla dávno pryč. Venezuelské ztráty byly lehké, dle zpráv zemřelo 80 lidí, většina civilistů.

„Což mě přivádí zpět k mé původní otázce – byl to skutečně majstrštyk a ukázka americké vojenské síly, jak to vláda prezentuje? Rozhodně ne. Ve skutečnosti to ukazuje, že americká armáda je stále zaseklá v éře války proti teroru. Byl to noční útok jako vystřižený z Afghánistánu, s plánem úniku přímo ze Sýrie a navrch připlácnutou neohrabanou snahou o potlačení protivzdušné obrany,“ hodnotí v závěru analytik celou operaci. A podotýká, že během války proti teroru se USA velice dobře naučily vykopnout dveře a zajistit cíl. Ale už ne dynamické cílení konvečních sil a vzdušné operace v prostředím nasyceném protivzdušnou obranou.

„Samozřejmě by se dalo argumentovat, že naše snaha o potlačení protivzdušné obrany byla ve skutečnosti velmi účinná, ale vzhledem k absenci i střelby z ručních zbraní a mimořádně opožděné reakci je zcela jasné, že se jednalo o mnohem víc, než jen o nějakou drobnou práci naváděnými střelami. Pokud byla tato operace skutečně provedena ‚naostro‘, venezuelská armáda je tak zbabělá a neschopná, že vedle ní vypadají baasističtí Arabové (jeden z mnoha neúspěšných režimů) jako vzor vojenské efektivity. Závěrem lze říci, že pokud by hlavní nepřátelské síly nebyly politicky neutralizovány, pravděpodobně by to skončilo fiaskem se značnými ztrátami na životech,“ hodnotil Weaver. S varováním: „Naši nepřátelé nejsou hloupí, jejich ozbrojené síly jsou plné vojenských profesionálů, z nichž mnozí mají mnohem více a relevantnějších bojových zkušeností než my, a v soukromí z toho vyvozují příslušné závěry.“

