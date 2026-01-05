Víc lidí z byznysu. To potřebuje politika podle kandidáta na předsedu ODS

06.01.2026 11:00 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Kandidát na předsedu ODS z Moravskoslezského kraje Radim Ivan se opět přihlásil o slovo. Poslal vzkaz nejen dovnitř ODS. Naznačil, jak by ODS měla Českou republiku proměnit.

Víc lidí z byznysu. To potřebuje politika podle kandidáta na předsedu ODS
Foto: Archiv Radima Ivana
Popisek: Radim Ivan

„Lidi z byznysu jsou v politice potřeba. Jakože opravdu potřeba,“ napsal Radim Ivan hned v úvodu svého komentáře na sociální síti X s dovětkem, že tito lidé z reálného života dobře vědí, co potřebují a co podnikatelům naopak škodí. Zdůraznil, že úkolem státu není podnikat nebo podnikání nějak řídit. Na prvním místě by měl podle Radima Ivana stát podnikatelům co nejméně překážet.

Pokud chce ODS ukázat, že je podnikatelskou stranou, měla by si podle Ivana dát do vedení lidi s podnikatelskou zkušeností.

„Všechny vládní strany se k podnikavým lidem otočily zády. Nejen ODS. Ta ale především přestala vnímat potřeby byznysu a kroky jako WFT nebo zvyšování záloh u OSVČ udělaly více škody než užitku. ODS se vzdálila svým přirozeným voličům natolik, že se dnes dívají jinam. Musíme je získat zpět. Musíme být znovu propodnikatelskou stranou. … A hlavně tím, že se znovu naučíme mluvit se všemi: se živnostníky, start-upy i tradičními průmyslníky. Jsme země podnikavých lidí. A musíme to znovu chtít dokázat. I programově,“ zdůraznil Ivan.

Zdůraznil, že se na této proměně snažil pracovat v rámci platformy Česko plus. Vedle podnikatelů musí ODS podle Radima Ivana pomáhat i studentům. Třeba tím, že zvýší limit nezdanitelných příjmů. A zaměstnancům snížit zdanění práce na 25 %. A důchodcům má ODS pomoct reálně si přilepšit k důchodu.

Snažil se také odpovědět na otázku, kde na to ODS má vzít.

„A kde na to vzít? Sebereme státu a dáme to lidem. Ne nárokově. Dáme jim to v podobě benefitů pro všechny skupiny, které se chtějí podílet na tom, aby Česko bylo podnikatelskou velmocí Evropy. Navíc tím roztočíme takovou byznys diskotéku, že na peníze budeme kupovat vidle. To je ta země pro 12 milionů podnikatelů. Pro 12 milionů podnikavých lidí. Protože podnikavost je ta nejlepší lidská vlastnost. Žene vás dopředu. A motivuje i lidi kolem vás. Takový přístup chci od ODS i od celé České republiky,“ shrnul svůj pohled na budoucnost ODS a budoucnost celého Česka Radim Ivan.

Psali jsme:

Ostrý útok na Radima Fialu od mladé hvězdy ODS
Kandidát na šéfa ODS Radim Ivan: Buď změna, nebo pomalý pád
Za 15 tisíc smíte říct pravdu o ODS. Kateřina Dostálová ji říká zdarma
Žádný antibabiš, podnikatel do čela. Mluvit se staršími. Radim Ivan strhává ODS

Článek obsahuje štítky

daně , ekonomika , ODS , podnikání , senioři , školství , Radim Ivan

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Zdá se vám recept Radima Ivana pro budoucnost Česka příhodný?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
