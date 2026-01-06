Důležitá schůzka. Trumpův muž a Merz

V úterý odpoledne proběhne schůzku lídrů koalice ochotných, do které dovedl Česko ještě jako premiér Petr Fiala (ODS). Jeho nástupce Andrej Babiš (ANO) se do Paříže také chystá. Pravděpodobně zde budou domluveny konkrétní bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Chystá se také jedna speciální schůzka.

Ve čtvrtek odpoledne v Paříži proběhne schůzka politiků koalice ochotných. V tuto chvíli se do hlavního města Francie sjíždějí nejen evropští politici. Přiletěl i kanadský premiér Mark Carney. Server deníku Le Monde upozornil, že v úterý ráno ho v Elysejském paláci přivítal Emmanuel Macron na pracovní snídani.

Odpoledne se kromě setkání koalice ochotných odehraje také schůzka Macrona s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Ruttem, poté s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou a později během dne s finským prezidentem Alexandrem Stubbem.

Server deníku Bild upozornil, že se v rámci jednání v Paříži chystá i speciální schůzka německého kancléře Friedricha Merze a amerického vyjednavače, podnikatele v realitách, Stevea Witkoffa.

„Podle zdrojů v Berlíně se jednání zaměří na pokračující podporu Ukrajiny a otázku dosažení příměří,“ napsal server nejčtenějšího německého listu, který se odkazoval také na informace agentury Reuters.

Kancléř Merz označil rokování za zcela zásadní ještě z jednoho důvodu. Ukrajina se podle něj nachází „na pokraji humanitární energetické krize“.

Na schůzku koalice ochotných se chystá i Andrej Babiš. „Jsem zvědav, jak to tam proběhne,“ oznámil na jednom ze svých videí. „A připravuju se na Slovensko ve čtvrtek,“ doplnil.

