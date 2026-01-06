Důležitá schůzka. Trumpův muž a Merz

Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Odpoledne se kromě setkání koalice ochotných odehraje také schůzka Macrona s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Ruttem, poté s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou a později během dne s finským prezidentem Alexandrem Stubbem.
Server deníku Bild upozornil, že se v rámci jednání v Paříži chystá i speciální schůzka německého kancléře Friedricha Merze a amerického vyjednavače, podnikatele v realitách, Stevea Witkoffa.
„Podle zdrojů v Berlíně se jednání zaměří na pokračující podporu Ukrajiny a otázku dosažení příměří,“ napsal server nejčtenějšího německého listu, který se odkazoval také na informace agentury Reuters.
Kancléř Merz označil rokování za zcela zásadní ještě z jednoho důvodu. Ukrajina se podle něj nachází „na pokraji humanitární energetické krize“.
Na schůzku koalice ochotných se chystá i Andrej Babiš. „Jsem zvědav, jak to tam proběhne,“ oznámil na jednom ze svých videí. „A připravuju se na Slovensko ve čtvrtek,“ doplnil.
