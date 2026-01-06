ČEZ: Dukovany a Temelín přešly na plný zimní režim

06.01.2026 10:52 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

České jaderné elektrárny Dukovany a Temelín reagují na výrazný pokles venkovních teplot a přecházejí na plný zimní režim. Operátoři upravili nastavení chladicích věží a dalších zařízení tak, aby provoz byl co nejefektivnější. Chladnější počasí elektrárnám prospívá – díky nižší teplotě vody v terciárním (nejaderném) okruhu se výkon bloků zvyšuje o jednotky megawattů.

ČEZ: Dukovany a Temelín přešly na plný zimní režim
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Zimní režim chladicích věží

Změny jsou nejvíce patrné u chladicích systémů, zejména chladicích věží. Ty nyní využívají tzv. zimní clonu – první ze tří zimních režimů, který se uplatňuje při teplotách kolem nuly. Voda je rozlévána po odvodu, čímž se brání vstupu studeného vzduchu do věže a omezuje riziko námrazy. Pokud teploty klesnou ještě více, mohou operátoři snížit rozstřik vody uvnitř věže, nebo dokonce jednu věž úplně odpojit.

„Cílem je vždy optimalizovat provoz – dosáhnout ideální teploty vody a tím minimalizovat vlastní spotřebu elektřiny a zároveň zabránit námrazám. K dispozici máme několik režimů, které aktivně používáme,“ vysvětluje ředitel dukovanské elektrárny Roman Havlín.

Aktuální stav výroby v Dukovanech

V Dukovanech nyní na 100 % fungují bloky 2, 3 a 4. První blok se nachází v pravidelné odstávce pro výměnu paliva. Elektrárna tak dodává do sítě stabilní výkon přes 1536 MWe. Každý z provozovaných bloků má nominální výkon 512 MWe, ale díky chladnějšímu počasí se výkon může zvýšit o několik megawattů. V rámci odstávky prvního bloku probíhá nejen výměna paliva, ale také kontrola tlakové nádoby reaktoru, revize parogenerátorů a modernizace části elektrozařízení.

Chladnější voda = vyšší výkon

Optimální teplota chladicí vody, která koluje mezi věžemi a kondenzátory v nejaderné části elektrárny, má přímý vliv na výrobu. Kondenzátor ochlazuje páru z turbíny a mění ji zpět na vodu, čímž vytváří silnější podtlak. Díky tomu turbosoustrojí dosahuje vyššího výkonu. „Vyšší efekt pozorujeme obvykle v Temelíně. Tady máme současný nominální výkon 1086 MWe na každém bloku, v zimě dosahujeme i více než 1100 MWe. V Dukovanech je efekt nižší, ale i tady nižších teplot samozřejmě využíváme,“ doplňuje člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Skupiny ČEZ Bohdan Zronek.

Velmi nízké vnější teploty ale zároveň kladou vyšší nároky na personál i zařízení. „Samozřejmě se soustředíme na bezpečnost a komfort pracovníků, zvlášť těch, kteří se pohybují venku,“ uzavírá Roman Havlín.

Psali jsme:

ČEZ: V autoparku ČEZ už je téměř 600 bezemisních vozů
ČEZ: Jaderná elektrárna Dukovany loni vyrobila 14,68 TWh bezemisní elektřiny
ČEZ: Temelín loni vyrobil nejvíce elektřiny v historii
ČEZ: Jaderné elektrárny dosáhly historického milníku 32,066 TWh

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČEZ , TZ

Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Vážený pane premiére

prezident Trupm přiznal, že Venezuelu nenapadl kvůli drogám, ale kvůli ropě se snaží svrhnout režim. Jadernou elektrárnu od agresivního Ruska mít nemůžeme, ale stíhačky F-35 od agresivních Spojených států chcete kupovat. Jak mi to vysvětlíte? Petr Kryl

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Věk, kdy klesá ženská plodnost i šance na zdravé dítěVěk, kdy klesá ženská plodnost i šance na zdravé dítě Pozor na bušení srdce v menopauzePozor na bušení srdce v menopauze

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zoo Liberec: Rok 2025 v záchranné stanici Archa patřil k nejnáročnějším v historii

16:26 Zoo Liberec: Rok 2025 v záchranné stanici Archa patřil k nejnáročnějším v historii

Uplynulý rok byl pro záchrannou stanici Archa v Liberci mimořádně náročný. Stanice během roku 2025 p…