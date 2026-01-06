Mašek (ANO): Rakušanova arogantní představa, že občan je nesvéprávný blbec

06.01.2026 11:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke zrušení stratcomu.

Mašek (ANO): Rakušanova arogantní představa, že občan je nesvéprávný blbec
Foto: anobudelip.cz
Popisek: Jiří Mašek (ANO)

A pozor, Vít Rakušan se nám rozepsal na síti X. Prý: „Zrušení stratcomu považuji za dobrovolné odzbrojení Česka tváří v tvář agresivnímu násilníkovi.“ No to je ale velké drama!

Tak moment. Jak teď jako budu vědět, co si mám myslet?

Kdo mi vysvětlí tu opravdovou realitu?

Kdo mi zítra správně označí, který názor je ještě povolený a který už je závadný?

Kdo mě upozorní barevnou cedulkou „pozor, dezinformace“ na něco, co se zrovna nehodí do vládního letáku týdne?

Ne, fakt to potřeba nebude. Obejdeme se bez Víta Rakušana a jeho pokusu o regulaci názorů a tiché umlčování nepohodlných hlasů.!?

A teď nám tenhle architekt domácího informačního dozoru vykládá, že bez stratcomu jsme nazí, bezbranní a zmatení jak stádo bez pastevce. To je poselství hlavního strážce jediné správné interpretace reality, který dnes varuje před tím, že stát zůstane bez ochrany.

Byli jste přitom zbyteční celou dobu, co jste fungovali.

Za připomínání státních svátků a výročí si už platíme Českou televizi.

Za moralizování o tom, co si máme myslet o světě, válce, viru nebo klimatu si fakt nemusím platit ještě jedno ministerské oddělení navíc.

Co mělo být dál?

Informační kartičky?

Denní dávka schváleného myšlení?

Tohle nebyla strategická komunikace.

To byl byrokratický paternalismus a arogantní představa, že občan je nesvéprávný blbec, kterému je třeba realitu překládat do jednoduchých hesel.

A kdo nesouhlasil, ten byl podezřelý, dezolát nebo rovnou hrozba státu.

Takže žádné dobrovolné odzbrojení, ale zbavení se jedné zbytečné berličky, jedné drahé instituce, která si hrála na ochránce pravdy, ale ve skutečnosti jen zneužívala strach k legitimizaci kontroly.

A jestli bez stratcomu stát nevěděl, jak mluvit s vlastními občany, tak to byl problém kompetence minulé vlády.

Nová vláda bude s občany otevřeně komunikovat, ostatně již začala.

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Mašek (ANO): Svět, ze kterého jde strach
Mašek (ANO): Jeden pózuje, druhý vyhrožuje
Mašek (ANO): Lidé nejsou padlí na hlavu. Vidí rozdíl mezi dravcem a slepicí
Mašek (ANO): Tak se nám úředníci urazili a začali vyhrožovat

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Mašek , Rakušan , ANO

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Byla rétorika bývalé vlády arogantní?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Michaela Šebelová byl položen dotaz

Když vám tak záleží na lidech a této zemi

Proč se tak bráníte spolupráci s Babišem, když by to zabránilo tomu, aby se spojil s SPD? A co si myslíte o Motoristech?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Diskuse obsahuje 17 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vondráček (Svobodní): Nastupující svobodnější vláda z Čechů hlupáky dělat nebude

18:02 Vondráček (Svobodní): Nastupující svobodnější vláda z Čechů hlupáky dělat nebude

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke státnímu rozpočtu bývalé vlády.