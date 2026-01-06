Mašek (ANO): Rakušanova arogantní představa, že občan je nesvéprávný blbec

A pozor, Vít Rakušan se nám rozepsal na síti X. Prý: „Zrušení stratcomu považuji za dobrovolné odzbrojení Česka tváří v tvář agresivnímu násilníkovi.“ No to je ale velké drama!
Tak moment. Jak teď jako budu vědět, co si mám myslet?
Kdo mi vysvětlí tu opravdovou realitu?
Kdo mi zítra správně označí, který názor je ještě povolený a který už je závadný?
Kdo mě upozorní barevnou cedulkou „pozor, dezinformace“ na něco, co se zrovna nehodí do vládního letáku týdne?
Ne, fakt to potřeba nebude. Obejdeme se bez Víta Rakušana a jeho pokusu o regulaci názorů a tiché umlčování nepohodlných hlasů.!?
A teď nám tenhle architekt domácího informačního dozoru vykládá, že bez stratcomu jsme nazí, bezbranní a zmatení jak stádo bez pastevce. To je poselství hlavního strážce jediné správné interpretace reality, který dnes varuje před tím, že stát zůstane bez ochrany.
Byli jste přitom zbyteční celou dobu, co jste fungovali.
Za připomínání státních svátků a výročí si už platíme Českou televizi.
Za moralizování o tom, co si máme myslet o světě, válce, viru nebo klimatu si fakt nemusím platit ještě jedno ministerské oddělení navíc.
Co mělo být dál?
Informační kartičky?
Denní dávka schváleného myšlení?
Tohle nebyla strategická komunikace.
To byl byrokratický paternalismus a arogantní představa, že občan je nesvéprávný blbec, kterému je třeba realitu překládat do jednoduchých hesel.
A kdo nesouhlasil, ten byl podezřelý, dezolát nebo rovnou hrozba státu.
Takže žádné dobrovolné odzbrojení, ale zbavení se jedné zbytečné berličky, jedné drahé instituce, která si hrála na ochránce pravdy, ale ve skutečnosti jen zneužívala strach k legitimizaci kontroly.
A jestli bez stratcomu stát nevěděl, jak mluvit s vlastními občany, tak to byl problém kompetence minulé vlády.
Nová vláda bude s občany otevřeně komunikovat, ostatně již začala.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.