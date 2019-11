Olšáková (Kandidátka mladých): Sociální byty v lipinské škole nebudou

Projekt sociálního bydlení by si vyžádal náklady ve výši 14 milionů korun a Integrovaný regionální operační program by přispěl dotací ve výši 5 milionů korun. Zastupitelé se vzhledem k podmínkám rozhodli tuto dotační podporu nepřijmout.

Historická budova bývalé školy v Lipině se prozatím rekonstrukce nedočká. Město Valašské Klobouky od projektu na vybudování čtyř sociálních bytů odstoupilo, a to kvůli vysoké finanční spoluúčasti města a dvacetileté době udržitelnosti. Projekt sociálního bydlení by si vyžádal náklady ve výši 14 milionů korun a Integrovaný regionální operační program by přispěl dotací ve výši 5 milionů korun. Zastupitelé se vzhledem k podmínkám rozhodli tuto dotační podporu nepřijmout.

„Město záměr sociálního bydlení připravovalo od roku 2017, kdy byly ovšem tehdejší výzvou vyhlášeny podmínky zcela jiné. Doba udržitelnosti projektu byla stanovena na 5 let. V nové výzvě operačního programu z roku 2018 se už ovšem jednalo o udržitelnost na 20 let. Znamenalo by to, že po tuto dobu by měly být byty určeny výhradně pro danou cílovou skupinu,“ vysvětlila starostka Eliška Olšáková. „Zastupitelé zvážili i výraznou spoluúčast města a za těchto podmínek se shodli na tom, že od projektu odstoupíme,“ dodala.

Nyní se tedy budou pro lipinskou školu hledat nové možnosti využití a případné dotační podpory. „V úvahu by mohla přijít mimo jiné regenerace brownfields na nepodnikatelské využití, sociální dílna, provozovna pro řemeslné služby či zbudování startovacích bytů soukromým investorem,“ uvedla starostka.

