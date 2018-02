Otys (TOP 09): Politici a olympiáda - Kiska skáče jako Čech

Obrázek slovenského prezidenta Andreje Kisky fandícího nejen slovenským, ale i českým sportovcům oblétl přinejmenším „svět“ od Aše po Košice.Je v tom kousek pěkné symboliky: blízkost obou zemí, zájem (jednoho) prezidenta o neformální, ale o to důležitější reprezentaci země ve světě. Důležitou i v tom, že je prostě lidská. A lidskost se ve světě globálních elit hodnotí a nosí.Na kolik to přijde? Pár dní “prezidentského času” se všemi náklady jistě ne více než pár set tisíc korun ze státního rozpočtu (v případě slovenského tedy spíše desítky tisíc EUR). Celkem vzato - drobné.

Doma na zadku

Co proti tomu slyšíme od našich dvou nejvyšších státních činitelů? Sedět na zadku, makat, dělat si domácí úkoly.Taky přímo cítíte ty negativní vlny, které se opět od Andreje Babiše i Miloše Zemana nesou českým prostorem?Jsem přesvědčen, že přítomnost prezidenta či alespoň premiéra a někoho z ministrů (přinejmenším sportu, byť v demisi) na olympiádě může být přínosná v tom, že ti, co rozhodují o českém sportu, alespoň trochu něco tuší. Mají ponětí, kam a proč peníze plynou a jak se mohou nejlépe zužitkovat. Vedou neformální rozhovory se sportovci, trenéry a funkcionáři.

Kontakty na sněhu

Dovedu si také představit, že se „na okraji“ olympiády dá setkat, ať už formálně či neformálně, s jiným vysokým politikem a debatovat nejen o zahraniční spolupráci, ale třeba i o tom, jak ke sportu a jeho strategickému řízení přistupují jinde.My s našimi problémy ve financování českého sportu bychom měli naslouchat a učit se od zkušenějších dvojnásob.Nic se jistě nesmí přehánět a politikum, které z olympiády dělá aktuálně Severní Korea, více než zavání jasným využitím her pro geopolitické strategické hry.Jsem ale přesvědčen, že účast českého ministra školství nebo třeba zahraničí by ničemu neuškodila, naopak mnohému prospěla. O premiérovi nemluvě – ať je jakýkoliv a ať je třeba v demisi. Předpokládám, že cestovní pas mu orgány činné v trestním řízení ještě nesebraly...Že do Koreje neletěl Miloš Zeman, je pochopitelné s ohledem na jeho fyzickou kondici i na kulisy, v nichž se pohybuje. Olympiáda není ani v Rusku, ani v Číně. A do Pchjongjangu neletěl ani soukromý boeing Petra Kellnera.Alespoň, že ten Kiska skáče jako Čech. Hop, hop, hop.

LUKÁŠ OTYS

PŘEDSEDA TOP 09 V KARLOVARSKÉM KRAJI

