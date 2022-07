Pastuchová (ANO): Takže pět let za těch dvacet let to nebude

reklama

Já děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Já děkuji panu předsedovi Výbornému, vaším prostřednictvím, že mi odpověděl, že vlastně chyba tam je, ale není to chyba Ministerstva práce a sociálních věcí, ale chyba Ministerstva vnitra. Takže máme tu pana ministra vnitra, takže já bych požádala pana ministra vnitra, vaším prostřednictvím, kdyby byl tak hodný, protože vy jste nám jí neukázal, my to nevíme, a proto kolega Brázdil navrhuje dát do druhého čtení, abychom to tedy mohli opravit. A vy jste vlastně, pane ministře Jurečko, já jsem vás prosila, jestli tady těm kolegům řeknete, že to v tom zákoně bude platit stejně, těch pět let.

A vy jste teď tady řekl jednu větu, možná jsem jí pochopila špatně. Že za deset let to bude rok. Takže za padesát let, vážení kolegové, to nevím, od kolika tam budeme pracovat, za padesát let dosáhneme těch pěti let. Takže tím jste tady odpověděl na to, že to připravujete úplně v jiné formě pro ty záchranáře, a těch pět let za těch dvacet let to nebude. Jestli jsem to pochopila špatně, tak mě prosím, opravte. Ale my máme v návrhu něco jiného a vy jste konkrétně... ti záchranáři tomu nerozumí, co vy připravujete, je legislativa nezajímá. Bude to tam? Řekněte ano, ne. Bude tam pět, až pět let za dvacet let, nebo ne?

Děkuji.

Mgr. Jana Pastuchová ANO 2011



poslankyně

