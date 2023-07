Pastuchová (ANO): Vláda konsolidačním balíkem plive do tváře i svým vlastním voličům

reklama

Ve svém projevu ke konsolidačnímu balíčku jsem řekla, že vláda jím plive do tváře i svým vlastním voličům. Všem, kdo strany pětikoalice volili kvůli programu. Protože v něm například zvyšování daní fakt nebylo... No, to jsem si dovolila. Těch nenávistných komentářů. Ale víte co? Pro pravdu se člověk zlobí. Pro tu nepříjemnou obzvlášť.

Mgr. Jana Pastuchová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pekarová měla „příjemné odpoledne“ ve Varech. Ale už se do ní pustily Pastuchová (ANO): Projednejme sňatky stejnopohlavních párů ,,Pr*sárna.” I odvolání Pekarové. ANO má jasno Pastuchová (ANO): Předsedkyně sněmovny opozicí v podstatě opovrhuje

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.