Pavlová (Změna): Trestní oznámení na vedoucího stavebního úřadu v Liberci

Výstavba sídliště v okolí Masarykovy třídy v Liberci, která částečně zasahuje i do památkové zóny, zvedla vlnu emocí. Kritice podléhá zejména výška domů a počet bytů, který je v rozporu s projektem, který mělo k dispozici město v době, kdy pozemky prodávalo. Situaci ohledně výstavby i postupu příslušných orgánů se dlouhodobě věnuje zastupitelka za Změnu Ing. Marie Pavlová, která se rozhodla podat ve věci trestní oznámení, neboť je podle ní v této kauza flagrantně porušován zákon.

„Žádala jsem tajemníka MML i Krajský úřad, aby byly prověřeny postupy vedoucího stavebního úřadu ve věci výstavby Viladomů Dreams – Masarykova. Domnívám se, že SÚ pod vedením vedoucího odboru pana Bc. Šimka konal a dále vědomě koná v rozporu se Stavebním zákonem. Mám za to, že zneužívá svého postavení a umožňuje výše uvedenou výstavbu nerespektováním skutečnosti, že Stavební povolení z roku 2009, aniž by bylo na žádost objednatele stavby prodlouženo, pozbylo platnosti v roce 2011“, uvedla Marie Pavlová.

Staveniště bylo objednatelem zhotoviteli předáno až 24. 4. 2017, takže to, co se na Masarykově třídě staví, je nepovolená stavba, která navíc vůbec nerespektuje původní stavební povolení. Původní záměr výstavby byl na 87 bytů, za bývalého vedení se jejich počet zvednul na zhruba 126 a rozhodnutím stavebního úřadu, aniž by o tom byli informování zastupitelé, bylo umožněno stavět dokonce téměř 161 bytů, přičemž podstatných změn doznaly i rozměry a vizáž budov.

„Aby zakryl své nezákonné jednání, používá pan Šimek nepravdivá tvrzení. Dokonce se, dle mého mínění, dopustil i zcela zřejmého podvodu tím, že mi na moji žádost o poskytnutí informací poslal 2. 11. 2017 jakési torzo stavebního deníku, kde se snaží legalizovat svoji činnost nepravdivými údaji. Uchýlil se i k tomu, že začal tvrdit, že se jedná o zpolitizovanou kauzu,“ říká Marie Pavlová.

Zákon byl dle Ing. Pavlové porušen mimo jiné i tím, že Stavební úřad dne 9. 2. 2017 zahájil řízení o změně stavby před jejím dokončením, aniž by stavba byla zahájena v období od 19. 10. 2009 do 19. 10. 2011. V tomto případě opomenul obeslat MML odbor životního prostředí i oddělení státní památkové péče k vyjádření.

„Trestní oznámení podávám poprvé v životě, ale jsem přesvědčena, že nemohu jinak. Vadí mi, že stavební úřad pod vedením Bc. Šimka nevěří všem stejným metrem. Sama jsem byla svědkem šikanózního postupu stavebního úřadu v případech některých jednotlivců, kdy stavební úřad postupoval zcela neadekvátně tvrdě. Naopak v jiných případech, ať už jde o černé stavby nebo aktuální kauzu, stavební úřad přivírá obě oči. Většinou jde o případy, které se týkají zájmů místních vlivných osob nebo firem.“ vysvětluje Marie Pavlová.

Marie Pavlová byla ve sporu se stavebním úřadem již před lety, kdy bojovala proti umístění provozu hliníkárny v liberecké Krajinské ulici. Ve svém úsilí byla nakonec úspěšná, hlinikárna se z města vystěhovala do opuštěných továrních budov v Hrádku nad Nisou, kde si starosta již vymínil technologie chránící životní prostředí. Již tehdy ale do značné míry suplovala činnost, kterou měl zajistit právě stavební úřad.

„Kolegyně Pavlová se kauze věnuje více než rok, vím, že trestní oznámení pečlivě zvažovala, přece jen by mělo jít o výjimečnou záležitost. Ovšem jednání vedoucího stavebního úřadu i jeho zástupce, je dlouhodobě terčem kritiky nejen naší kolegyně. V tomto případě, jak se říká, už přetekl pověstný pohár trpělivosti. Kdyby nic jiného, je to vzkaz, že žádný z úředníků, státem placených zaměstnanců, si nemůže dělat, co chce a musí být připraven se ze svých postupů zodpovídat.“ uzavírá Jan Korytář, kolega Marie Pavlové ze Změny pro Liberec.

