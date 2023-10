Pekarová Adamová (TOP 09): Doporučuji nevybírat jenom jednohubky, co se vám líbí

reklama

Děkuji za slovo. Tak my už jsme si zvykli na ten každodenní kyblík žluči, který se tady vylije nejenom z úst pana Okamury, ale i z úst pana Babiše. Ale já si dovolím prostřednictvím předsedající na ně reagovat.

Kolegové a kolegyně, jindy tady děláte úplně neuvěřitelný tyjátr, tak musím říct, že byste se mohli aspoň držet v tom smyslu, že necháte někoho promluvit, když chce reagovat na to, co tady zaznívá, A jsou to věci, které jsou nehorázné. Nerozumíme byznysu. Vy jste mu hodně dobře rozuměl, prostřednictvím předsedající, protože to je to jediné, co vás zajímalo i jako předsedu vlády, aby se vašemu byznysu dařilo.

A co se týče vašeho hodnocení ostatních, to ponechám asi bez komentáře. To si udělá obrázek každý sám, kdo je jak schopný nebo neschopný a podobné věci. Nicméně přijde mi, že se tady zapomíná na celou řadu věcí, které se tady staly, když Andrej Babiš premiérem byl. Kolik lidí zbytečně zemřelo na covid, to se vám nelíbí poslouchat. Je mi to jasné. (Poslanci ANO buší do lavic a křičí: Fuj!) Je mi to jasné. Můžete si mlátit do lavic sebevíc. Můžete je klidně i rozbít. Jsou to fakta, je to pravda, kterou nezastřete. Je to tak. Chápu, že se vám to nelíbí, protože se to už málo připomíná. A chápu, že by se vám líbilo, kdyby na to všichni zapomněli. Ale je tomu tak. Takže to jsou ty fakta, to jsou ty reálné úspěchy, které tady někteří se snaží teď nám předestírat, jako kdyby se skutečně děly.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



předsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jinak u pana Okamury mě nepřekvapuje, protože už tady mnohokrát ukázal, že nerozumí psanému textu, už je vidět, že nerozumí ani mluvenému slovu. Ale já jsem hovořila o věcech v tom rozhovoru dotčeném v celém kontextu. Určitě dobré je nevytrhávat slova z toho kontextu. Určitě jste i vy nerad, když vám to někdo dělá. Takže bych vás o to chtěla prostřednictvím předsedající požádat, protože jsem o vymazávání opozice...

Anketa Kdo ve vás vzbuzuje větší úctu? Židé 64% Arabové 9% Nevím / Je mi to jedno 27% hlasovalo: 8014 lidí

O vymazávání opozice opravdu vůbec nemluvila. To byste měl vědět. Víte, že jsou možné přijmout autonomní usnesení Sněmovny? Jako bývalý místopředseda Sněmovny při řízení schůzí jste se jimi musel ostatně také řídit. Takže to si snad ještě pamatujete. Takže doporučuji poslouchat vždycky to, co je řečeno, celé, a nikoliv si z toho vybírat jenom jako takhle jednohubky, co se vám líbí, ať už ty příměry můžou být pro někoho příliš příkré nebo příliš drsné, ale tak to z toho rozhovoru vyplynulo.

A co se týče vůbec situace na trhu s léčivy, s léky a z toho, jakým způsobem to pan ministr řeší, víte, já bych být někým, kdo je předsedou strany, která vyměňovala ministra zdravotnictví jako figurky na orloji, pomlčela, protože ten úřad byl v takovém rozkladu následně po těchto jednotlivých změnách, že dát to do pořádku, to trvalo skutečně celou řadu měsíců. To nebyla jednoduchá věc. A pan ministr tedy přišel do situace, kterou sám nezpůsobil.

A jak jsem říkala i v tom rozhovoru, ano, ano, řešil by to jakýkoliv jiný ministr, stejně jako to řeší ministři ve všech ostatních zemích Evropy. To znamená, neexistuje žádné kouzelné řešení, můžete se sebevíc snažit ho tady takto demonstrovat, že existuje, ale neexistuje. Není to tak, jak vy se snažíte lidem tady tvrdit. A on s tím naopak nejenom něco dělá, on o tom jenom nemluví jako vy, nemlátí prázdnou slámu.

Psali jsme: Pekarová Adamová (TOP 09): Praha se díky Krymské platformě stala světovým centrem parlamentní diplomacie Pekarová Adamová (TOP 09): Bezmála tři čtvrtě milionu půjde na psychologickou pomoc ukrajinským dětem Pekarová Adamová (TOP 09): Moldavsko má a bude mít naši plnou podporu v obraně před ruskou rozpínavostí Pekarová Adamová (TOP 09): Česká republika dnes aktivně hraje první diplomatickou ligu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama