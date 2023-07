Peštová (ANO): Vy děláte všechno dobře, že? Jenom my si dovolujeme tady něco říkat

reklama

Já děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych tady chtěla zareagovat na svého předřečníka. O tom farizejství jsem mluvila já, ne paní Mračková Vildumetzová, a řekla jsem to ve smyslu, že se opíráte o jednací řád a ve své podstatě jste z něj udělali trhací kalendář. Mluvím také klidným, monotónním hlasem, pane poslanče, prostřednictvím paní předsedající, jako vy. Já jsem se pouze chtěla zeptat, vy jste vystoupil se stanoviskem klubu. Nebo s přednostním právem. V každém případě, my jsme tady byli poučeni panem poslancem Jakobem, prostřednictvím paní předsedající, že se máme držet tématu, že třetí čtení je k čemu? K tomu, abychom vystupovali k danému tématu, to znamená, k pozměňovacím návrhům, které byly načteny. Takže nám tady dal takový krásný exkurz. A ve své podstatě z toho - bedlivě jsem poslouchala to, co jste říkal, plně souhlasím s tím, kdyby se tedy koalice aspoň podle toho řídila tím, co jste řekl, ale nic jsem tam nezaznamenala. Nic jsem nezaznamenala, co by se týkalo vaší údajné daňové reformy, nic jsem nezaznamenala, že byste tam obhajoval pozměňovací návrhy nebo měl nějaký svůj názor k nějakému pozměňovacímu návrhu. Pouze jsem zaznamenala krásný proslov, kdy jste nám ve své podstatě vyčinil. Vás jste vynechali - nebo vás jste vynechal, myslím tím vládnoucí koalici, protože vy děláte všechno dobře. Jenom my si dovolujeme tady něco říkat. Takže pokud nás pan poslanec Jakob chce tady poučovat, tím pádem bychom se měli toho držet všichni. Děkuji.

