Petráš (BOS): Slova, slova, nic než slova

Návštěva ministra zahraničí USA v ČR vyvolávala u některých lidí velká očekávání. Každá taková návštěva, pokud lidé mají věřit slovům politiků, musí být věrohodná svým obsahem. Výsledky jednání a publikace výsledků těchto jednání pro veřejnost, by měly korespondovat s tím, jak tyto státy dlouhodobě jednají, jaké hodnoty v reálu prosazují a jak slova korespondují s činy. Jak se tato očekávání naplnila? Co nám M. Pompeo vlastně při své návštěvě sdělil? Samozřejmě nemáme k dispozici výsledky jednání prováděná za "zavřenými dveřmi", ale ono úplně stačí to, co bylo řečeno veřejně. Pojďme se, z výše uvedených zásad, podívat na výsledky jednání M. Pompea v ČR.

M. Pompeo ve svých projevech často ukazoval na Rusko a Čínu, které považuje za hrozbu pro demokracii. Mimo jiné prohlásil: „Když zde vidíte režimy, jako je Čínská komunistická strana, tak oni vědí, že jejich přístup je nakonec zničí. Viděli jsme, co se stalo v Hongkongu s podnikateli.. ... Takže dnes jsem přijel, abych připomněl Čechům, že jsme stále připraveni vás podporovat a kdokoliv by vás měl nějakým způsobem negativně ovlivňovat, tak my jsme zde, abychom vám poskytli součinnost, podporu, protože my v USA z tohoto úzkého vztahu budeme vždycky těžit, který existuje již celé dekády.“

Takže tomu rozumím tak, že nás USA bude bránit proti "negativnímu ovlivňování" jak v oblasti politické, tak i obchodní. To je sice pěkné, ale nevím, kdo nás bude bránit proti vydírání a "negativnímu ovlivňování" ze strany USA. Jen připomenu, že ihned po tom, co náš Parlament začal jednat o zavedení "digitální daně", tak nás USA cestou svého velvyslance varovaly, že mohou vůči ČR uplatnit odvetná opatření. Uvedu ještě jeden případ ekonomického vydírání ze strany USA, který se dotýká i ČR. Jsou to již vyhlášené sankce USA proti firmám, které se podílejí na dostavbě plynovodu Nord Stream 2. Místo toho USA nabízí evropským zemím násobně dražší dovoz vlastního zkapalněného plynu.

No, uvedené příklady jsou asi jen dílčím vybočením z pravidel demokracie a nehledejme tam žádný nátlak ani "negativní ovlivňování".

Také další prohlášení M. Pompea se točilo okolo ekonomiky. Tentokrát mám na mysli dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. V tomto případu nás M. Pompeo varoval: "To, že by tam mohli mít významnější vliv Rusové, by možná podkopalo nezávislost České republiky," a uvedl, že Spojené státy by se na stavbě chtěly podílet. "Je to velká příležitost, jak zajistit lepší bezpečnost pro jadernou energetiku v Česku i celé střední Evropě".

BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA BOS



Pokud je mně známo, tak obě JE u nás postavené jsou po technologické stránce bezpečné a ani není ze strany Ruska podkopána naše nezávislost. Je také otázkou, zda by nebyla podkopána nezávislost ČR ze strany USA v případě dostavby JE Dukovany americko-kanadskou firmou Westinghouse. Zatím máme stávající JE plně pod svojí kontrolou a nikdo nás nevydírá. Jinou otázkou je, jak by se vzájemně doplňovaly dvě současně použité technologie (ruská a americká), co by to znamenalo pro bezpečnost provozu a jaké by to mělo vedlejší vícenáklady. A to již nehovořím o tom, že americko-kanadský Westinghouse byl ještě nedávno před krachem. Ale to jsou již otázky na odborníky a ne na politiky.

Takže ze strany M. Pompea se v případu dostavby JE Dukovany jedná o dezinformaci, diplomatický nátlak, či opět vybočení z férového jednání mezi spojenci?

A. Babiš a M. Pompeo se také zabývali nedávnými volbami v Bělorusku. Společně zpochybnili regulérnost těchto voleb a vyjádřili za šokující, jakým způsobem následné demonstrace běloruský režim potlačuje.M. Pompeo k tomuto tématu prohlásil: "Pozorovali jsme volby a máme velké obavy, že nebyly spravedlivé. Bělorusové žádají svobodu. Sledovali jsme protesty a apelovali jsme na to, aby byli civilisté a demonstranti před zásahy ozbrojených sil chráněni. V tom budeme pokračovat. Chceme, aby i oni měli svobodu."

Ministr zahraničí USA je od toho, aby řešil mezinárodní politiku a je tudíž neustále na cestách. To je asi příčinou toho, že nemá přehled o tom, co se v současné době děje v samotných Spojených státech. Bez ohledu na to, by moje babička prohlásila: "Zameť si napřed před vlastním prahem". Ale dnes je tato lidová moudrost zastaralá a jak je vidět, ani v mezinárodní politice již neplatí (pokud vůbec někdy v politice platila).

Pochopitelně stranou nemohly zůstat ani naše společné vojenské aktivity v zahraničí, ani naše vzájemná spolupráce v NATO. K tomuto tématu M. Pompeo mimo jiné řekl: "... vy jste také skvělí bezpečnostní partneři v Iráku, Sýrii, Afghánistánu. Pomáhali jste nám chránit demokracie po celém světě. To si ceníme. Náš prezident si toho cení a jsme rádi, že máme ve vás tohoto silného, důvěryhodného partnera,“.

Samozřejmě nejmenoval všechny společné aktivity na prosazování "demokracie Made in USA". Jen při této příležitosti bych podotkl, že se na nás USA a NATO s důvěrou obrátily bezprostředně po našem vstupu do NATO a samozřejmě jsme svým spojencům vyšli vstříc a poskytli jsme jim náš vzdušný prostor pro přelet spojeneckých letadel k bombardování Jugoslávie (samozřejmě humanitárního), i když to bylo v rozporu s Chartou OSN. ČR je skvělý spojenec, protože pomáhá USA i v jiných vojenských akcích, které jsou také v rozporu s Chartou OSN, ať už je to M. Pompeem zmíněná válka v Iráku (druhá válka), či konflikt v Afghánistánu a další. Tolik jen velmi stručně o naší zahraniční vojenské spolupráci.

Anketa Vážíte si Spojených států amerických coby klíčového spojence ČR? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 9269 lidí

V prosazování "demokracie Made in USA" hraje důležitou roli i aliance NATO. Proto je zřejmě trnem v oku takových států, jako je Rusko. K tomu M. Pompeo poznamenal: "Shodli jsme se, že Rusko se snaží zničit naše demokracie a rozbít naši západní alianci,".

Obávám se však, že i tentokrát se M. Pompeo střelil tak trochu do vlastní nohy. Já osobně vidím největší nebezpečí pro NATO v některých členech této organizace. Největším nebezpečím pro rozpad každé organizace je to, když členové této organizace nedodržují svá vlastní pravidla. Když jednotliví členové zneužívají společnou organizaci k prosazování svých vlastních egoistických zájmů. A je úplně jedno, zda to jsou zájmy ekonomické, finanční mocenské atd. A přesně to se v NATO již delší dobu děje.

Každý členský stát při vstupu do této organizace podepisuje přístupovou smlouvu. V ní se: "... smluvní strany zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost a zdržet se v mezinárodních vztazích hrozby silou, nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN" (čl. 1).

USA přístupovou smlouvu k NATO (Washingtonskou smlouvu) od jeho založení v roce 1949 porušilo mnohokrát. Jen nezákonných válek za tuto dobu vedly několik desítek. Ke zničení NATO, pane M. Pompeo vůbec nepotřebujeme Rusko. Na to si stačíme sami.

Vrátím se k otázce, kterou jsem položil na začátku své úvahy o návštěvě ministra zahraničních věcí USA M. Pompea v ČR. Co nám M. Pompeo sdělil?

Především jsem se opět přesvědčil o tom, že státy (mocnosti) nemají přátele, nebo spojence. Mají jen své zájmy. K jejich prosazování využívají (zneužívají) státy slabší, vydíratelné. Pan M. Pompeo nám znovu ukázal mnoho rozporů mezi slovy a skutečnými činy. Přivezl nám požadavky USA a přidal k tomu mnoho ideologických frází. Zkuste si sami zkonfrontovat slova M. Pompea s realitou politiky USA. Já jsem se zmínil jen o některých skutečnostech. V reálu bych na jejich popis potřeboval napsat celou knihu.

(převzato z Profilu)

