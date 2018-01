Petrík (Svobodní): Proč je pro mě prof. Drahoš nevolitelný

Prof. Drahoš postavil kampaň na slušnosti a důstojnosti. A pak hlavně na tom, že není Zeman. Slušnost ani důstojnost však nejsou nejdůležitější vlastnosti pro prezidenta. I slušný a důstojný prezident může podporovat ilegální imigraci, omezování státní suverenity a spolupracovat s lidmi jako je Schulz nebo Macron. A to, že není Zemanem, je úplně irelevantním argumentem. Zeman je těžko přijatelný eurofederalistický socialista! Z toho však žádným logickým způsobem nelze odvodit, že Drahoš je přijatelný!

Já chci prezidenta, který se postaví proti aktuálním hrozbám.

Podívejme se, jak se k jedné z těchto hrozeb staví prof. Drahoš. Dle jeho vyjádření: „Říkám jasné NE uprchlickým kvótám.“ A v následujícím odstavci: „Měli bychom si ujasnit, jak v otázkách migrace dál postupovat. Předpokládat, že nás se netýká a nemá týkat, je podobná hloupost jako kvóty.“

Co tím chce říct? Nechce ilegální migranty? Vůbec ne! Nechce kvóty, které se Brusel aktuálně tak jako tak snaží obejít. Co vlastně chce? Říká to dost jasně v prohlášení Vědci proti strachu a lhostejnosti.

„Vyzýváme vás, abyste ve věci přijímání uprchlíků zohledňovali skutečné potřeby a možnosti, ne vrtkavé nálady veřejného mínění. Všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení.“

A pokud by někdo měl námitky a chtěl argumentovat, prof. Drahoš má následující recept: „Svoboda slova patří k tomu nejcennějšímu, co máme. Užívejte ji zodpovědně a citlivě. Historie učí, že strach plodí nesvobodu. Svoboda slova, zneužitá ke lži a očerňování nevinných, zabíjí sebe samu.“ Sám Kojzar by to snad neformuloval lépe.

Je dobré si přečíst pozorně stránky prof. Drahoše i text http://www.vyzvavedcu.cz/. Jsou tam i další věci, jako například snaha prof. Drahoše patřit k jádru EU, nebo naivní tvrzení „my Unii spoluutváříme.“ Je tam patrná snaha o sociální inženýrství a socialistické představy o blahodárném vlivu válečného výzkumu na ekonomiku.

Prof. Drahoš nechce vyjádřit svůj názor na nelegální migraci, nelíbí se mu svoboda slova a chce nás držet v jádru EU. Proto je pro mě nepřijatelným kandidátem.

František Petrík,

člen Republikového výboru Svobodných

Převzato z profilu.

Ing. František Petrík Svobodní



