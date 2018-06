Piráti: Dominantní roli ve vládě bude mít ANO, ČSSD bude hrát druhé housle

Upozorňují na Babišovy špatné manažerské schopnosti i kroky jeho první vlády, podporu KSČM výměnou za trafiky v dozorčích radách, zásahy prezidenta Miloše Zemana při nominaci ministrů, které byly na samé hranici ústavnosti i personální obsazení vlády.

Podle Pirátů se první vláda Andreje Babiše do naší historie zapsala jako ta nejdéle vládnoucí bez důvěry. Vláda, která neměla potřebný mandát pro zásadní rozhodnutí, se i přesto pouštěla do čistek státního aparátu i státních firem, a to od těch nejvyšších pozic. V souvislosti s tím tlačí ANO novelu služebního zákona, která neřeší depolitizaci státní správy, ba naopak zjednodušuje cestu v pokračování personálních obměn.

„Andrej Babiš nebyl schopen vytvořit vládu bez podpory KSČM ani získat podporu demokratických stran. To jasně svědčí o tom, že není dobrý manažer, jak neustále tvrdí. A tak tu budeme mít poprvé v moderní historii vládu, jejíž součástí bude i komunistická strana. A jak si chce premiér Babiš jejich hlasy získat? Ne jednáním o programu, ale přidělováním trafik v přímem přenosu. I proto jsme svědky toho, jak premiér vykostil pirátský nominační zákon. Naše podoba tohoto zákona handlování trafik za hlasy zkrátka neumožňuje,” upozornil předseda Pirátů Ivan Bartoš, podle kterého můžeme pozorovat stále sebevědomější rétoriku KSČM směrem k vládní koalici i médiím.

Česká pirátská strana Piráti

Internet je naše moře!

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Musím se pousmát, když si vzpomenu, že sociální demokraté chtěli pět ministrů a technicky mají tři - jednoho jim odmítl prezident jmenovat a jednoho jim vnutil. Důležité je proto nezapomínat, že vláda má ještě čtvrtou koaliční stranu - Miloše Zemana, který ukázal, jak kreativně lze Ústavu ČR pojmout. Z průběhu i výsledku koaličních vyjednávání je zřejmé, že ČSSD bude v této vládě hrát druhé housle, uvedl pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík a okomentoval také personální obsazení vlády: „Za zcela absurdní považuji nominaci ministryně Malé, která funkci dostala za loajalitu a nic jiného. Dále je tu Zemanův člověk kandidát prezidentovy politické strany Miroslav Toman. Pan Poche ve vládě sice nakonec není, což vítáme vzhledem k jeho minulosti typického trafikanta z pražských firem, který navíc z veřejných peněz skrytě financoval ČSSD, nicméně prezidentův postup je přinejmenším na hranici ústavnosti.”

Psali jsme: Piráti: Sněmovna smetla návrh proti hromadění odměn za výkon veřejných funkcí

Michálek (Piráti): Ani na jednu z otázek pan premiér neodpověděl

Piráti: Metropolitní plán startuje s nedostatečnou výškovou regulací

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV