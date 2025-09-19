Piráti: Miliardy korun každý rok mizí v korupční stoce

20.09.2025 12:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke korupci a bydlení.

Piráti: Miliardy korun každý rok mizí v korupční stoce
Foto: Česká pirátská strana
Popisek: Česká pirátská strana, logo

Češi mají právem obavy kvůli bydlení, přepáleným cenám a nejistotě. Miliardy korun každý rok mizí v korupční stoce. A jsou to obyčejné rodiny, kdo to nakonec zaplatí.

To chceme změnit. Za Piráty máme plán jak konečně udělat bydlení skutečně dostupné a ušetřit rodinám desítky tisíc ročně.

A začneme na tom pracovat ihned po volbách. V prvních 100 pracovních dnech vlády vyčleníme 20 miliard korun ročně navíc na výstavbu bytů a schválíme zákon o řešení urgentní situace v bydlení.

Současně přijmeme balíček daňových úlev pro rodiny a běžné občany.

Kompletní plán na 100 dnů po volbách najdete na našem webu (link v komentářích).

Pojďme v říjnu u voleb společně nakopnout změnu.

autor: PV

