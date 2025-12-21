Scherfer (SOCDEM): Austrálie utahuje šrouby

Regulace sociálních sítí na ostro? Austrálie jako první zkouší radikální krok, zavedla od 10. prosince 2025 přísný zákaz. Děti mladší 16 let nesmí mít účty na sociálních sítích. Platformy, jako Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, YouTube, Reddit, Twitch či Kick, musí nové účty blokovat a stávající mazat.
Odpovědnost nese výhradně technologický sektor, dětem ani rodičům sankce nehrozí. Firmám však hrozí pokuty až 49,5 milionu australských dolarů. Stát požaduje „rozumné kroky“ k ověření věku, ale neurčuje konkrétní technologii. Meta už oznámila, že začne účty mladistvých rušit; omylem zasažení se mohou ověřit dokladem či video selfie.
Cílem je chránit děti před škodlivým obsahem. Studie ukazuje, že sociální média používá 96 procent dětí ve věku 10 až 15 let a většina z nich narazila na problematický obsah či nevhodný kontakt. Kritici ale varují, že zákaz může vést k izolaci nebo k obcházení pravidel přes falešné účty a VPN.
Podobné kroky zvažují i další země, Dánsko, Norsko, Francie či Španělsko. V Česku převládá skepse k plošným zákazům a důraz na vzdělávání a digitální gramotnost.
