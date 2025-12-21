Scherfer (SOCDEM): Austrálie utahuje šrouby

22.12.2025 6:23 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k australskému zákazu účtů na sociálních sítích pro děti do 16 let

Scherfer (SOCDEM): Austrálie utahuje šrouby
Foto: Archiv RS
Popisek: Radek Scherfer

Regulace sociálních sítí na ostro? Austrálie jako první zkouší radikální krok, zavedla od 10. prosince 2025 přísný zákaz. Děti mladší 16 let nesmí mít účty na sociálních sítích. Platformy, jako Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, YouTube, Reddit, Twitch či Kick, musí nové účty blokovat a stávající mazat.

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

94%
4%
2%
hlasovalo: 6408 lidí

Odpovědnost nese výhradně technologický sektor, dětem ani rodičům sankce nehrozí. Firmám však hrozí pokuty až 49,5 milionu australských dolarů. Stát požaduje „rozumné kroky“ k ověření věku, ale neurčuje konkrétní technologii. Meta už oznámila, že začne účty mladistvých rušit; omylem zasažení se mohou ověřit dokladem či video selfie.

Cílem je chránit děti před škodlivým obsahem. Studie ukazuje, že sociální média používá 96 procent dětí ve věku 10 až 15 let a většina z nich narazila na problematický obsah či nevhodný kontakt. Kritici ale varují, že zákaz může vést k izolaci nebo k obcházení pravidel přes falešné účty a VPN.

Podobné kroky zvažují i další země, Dánsko, Norsko, Francie či Španělsko. V Česku převládá skepse k plošným zákazům a důraz na vzdělávání a digitální gramotnost.

Psali jsme:

Scherfer (SOCDEM): Jen úplný hlupák nikdy nezmění názor
Scherfer (SOCDEM): Bez velkých slov a zbytečných gest, jen s květinou
Scherfer (SOCDEM): Darované bitcoiny, ukradená důvěra
Scherfer (SOCDEM): Krušnohorská tragikomedie či ekologická schizofrenie

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Austrálie , děti , mládež , sociální sítě , Scherfer , SOCDEM

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jste pro zákaz účtů na sociálních sítích dětí a mládeže?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Tomio Okamura byl položen dotaz

EU

Kritizujete EU neustále, oprávněně, ale proč jste slevili z vašeho požadavku na referendum o vystoupení? Nebo bude? A můžete jinak, když budete ve vládě zabránit tomu, aby nám EU zdražovala život?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Velmi častou masturbací se muži chrání před rakovinou prostatyVelmi častou masturbací se muži chrání před rakovinou prostaty Zdánlivě zdravé ovesné vločky se mohou pěkně vymstítZdánlivě zdravé ovesné vločky se mohou pěkně vymstít

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Rajchl (PRO): Na hrubý pytel hrubá záplata

7:17 Rajchl (PRO): Na hrubý pytel hrubá záplata

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na kulturu vyjadřování europoslankyně STAN Danuše Nerud…