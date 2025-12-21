Dostál (Stačilo!): Šíření lží a propagandy v zájmu chciválků na Novinkách

Média šíří lži, abychom se báli, platili a poslouchali. Dnešní dezinfo na Novinky.cz vyvrací samotná šéfka tajných služeb USA. O co jde?
Novinky píší, že podle "amerických zpravodajců" chce Putin nejen celou Ukrajinu, ale i "bývalé státy východního bloku". Odkazují na "šest osob blízkých tajným službám" (ale neuvádí ani jména, ani jak moc jsou těm tajným službám blízcí). Jediné konkrétní jméno, které citují, je člen Demokratické strany Mike Quigley (tedy opozice z Bidenovy partaje). Takže všehovšudy nic, žádný zdroj - ale titulek je napsaný tak, jako kdyby Novinky.cz měly přímý link na CIA a Pentagon.
Novinky.cz to ovšem prostě opsaly od agentury Reuters, tedy jsou originální asi jako akademická práce v Brně za Nerudové.
A právě do zprávy Reuters se tvrdě opřela Tulsi Gabbardová, SKUTEČNÁ šéfka amerických zpravodajců. Napálila je za "šíření lží a propagandy v zájmu chciválků...kteří tento falešný narativ šíří, aby podkopali mírové snahy prezidenta Trumpa, vyvolali hysterii a strach mezi lidmi a přiměli je podporovat eskalaci války... což je to, co EU a NATO chce, aby zatáhli USA do přímé války s Ruskem".
Pravdou je, že "tajné služby USA informovaly politiky, včetně citovaného Demokrata, že podle hodnocení tajných služeb USA se chce Rusko vyhnout větší válce s NATO...a že ruský výkon na bojišti nasvědčuje, že nemají nyní ani schopnost obsadit celou Ukrajinu, natož Evropu". Takto to je z oficiálních zdrojů vlády USA, kdo čte anglicky, ověří si sám.
Takže se nebojte. A jestli čtete Novinky.cz, tak nedejte na titulek a čtěte mezi řádky. Zkoušejí to na váš strach a peněženku s Ruskem, stejně jako to onehdy zkoušeli s lockdowny a Pfizer-vax, a ještě předtím s tím, že shoří planeta. A ještě HODNĚ předtím s peklem a prodejem odpustků, za časů Jana Husa. Propagandisti jsou furt stejní
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.