Rajchl (PRO): Na hrubý pytel hrubá záplata

Logika tvrzení Danuše Nerudové, že pokud nebudeme spolupracovat na úpravách ETS2, tak ztratíme přístup k sociálnímu klimatickému fondu, je zcela na úrovni toho, že by vás někdo vydíral pohrůžkou, že pokud mu neodevzdáte celý svůj plat, tak on vám nevrátí deset procent z toho, co mu dáte.
Obvykle bývám k ženám galantní, ale pokud tato eurosoudružka neváhá nazvat o mnoho let staršího kolegu Ivana Davida vlastizrádcem a proruskou sebrankou, tak by měla unést to, že v mých očích není ničím jiným než prostoduchou bruselskou kolaborantkou.
Aneb na hrubý pytel hrubá záplata.
JUDr. Jindřich Rajchl
