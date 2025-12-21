Rajchl (PRO): Na hrubý pytel hrubá záplata

22.12.2025 7:17 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na kulturu vyjadřování europoslankyně STAN Danuše Nerudové

Rajchl (PRO): Na hrubý pytel hrubá záplata
Foto: Repro: Facebook
Popisek: Jindřich Rajchl

Logika tvrzení Danuše Nerudové, že pokud nebudeme spolupracovat na úpravách ETS2, tak ztratíme přístup k sociálnímu klimatickému fondu, je zcela na úrovni toho, že by vás někdo vydíral pohrůžkou, že pokud mu neodevzdáte celý svůj plat, tak on vám nevrátí deset procent z toho, co mu dáte.

Obvykle bývám k ženám galantní, ale pokud tato eurosoudružka neváhá nazvat o mnoho let staršího kolegu Ivana Davida vlastizrádcem a proruskou sebrankou, tak by měla unést to, že v mých očích není ničím jiným než prostoduchou bruselskou kolaborantkou.

Aneb na hrubý pytel hrubá záplata.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Profil

Psali jsme:

Rajchl (PRO): My máme jen tři možnosti
Rajchl poprvé jako součást vlády a zcela bez brzd
Rajchl (PRO): Dáme kyjevsko-bruselské mafii pod stromeček dalších 90 miliard z našich daní?
Rajchl (PRO): Vojenské odvody pro hrdiny z Twitteru

