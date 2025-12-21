Vzpomínka na Davida Bohbota: Vykrmujete si aligátora, varoval Evropany

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Vzpomínám si na jednu z akcí, na kterou do Prahy přivezl bývalého šéfa Mosadu Dani Jatoma. Někteří novináři byli nemile překvapeni důslednou prohlídkou u vchodu do hotelu, ale to byl zkrátka David Bohbot – zkušenost mu velela nic nepodceňovat, zejména když má v sále emeritního šéfa tajné služby.
Velmi sledovanými se jeho expertizy staly v době, kdy stejné bezpečnostní otázky jako Izrael začaly kvůli migraci řešit i západoevropské země. Veterán izraelských sborů říkal věci na rovinu, což v době, kdy se po kavárnách vylepovaly růžové samolepky HateFree představovalo určitý druh odvahy.
„Evropané si vykrmují aligátora,“ řekl třeba v rozhovoru v roce 2019.
Postupně se stal jedním ze sledovaných expertů na světové dění, kterého jsme rádi oslovovali, pokud bylo potřeba vysvětlit spletité a ze střední Evropy často nechápané problémy blízkovýchodního regionu.
Zajímavé poznámky měl i k ukrajinské válce, i když jeho slova o Bidenově válce jej v očích některých definitivně přiřadily na stranu „dezolátů“. O podstatě konfliktu i o vyhlídkách Ukrajiny ale argumentoval vždy promyšleně.
V říjnu 2023 patřil k těm, kteří po útoku na Izrael dokázali dodávat skutečně podstatné informace a regionální kontext.
V srpnu 2024 v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz mimo jiné upozorňoval, že tehdejší americká administrativa Joea Bidena prodlužuje válku na Ukrajině, zatímco ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si začíná být vědom toho, že stane-li se prezidentem USA Donald Trump, což se nakonec také stalo, ukončí válku na Ukrajině prakticky za jakoukoli cenu. Bez ohledu na to, co to Ukrajinu bude stát.
Kriticky se vyjadřoval i na adresu dnes již bývalého premiéra Petra Fialy.
„Je zneklidňující, jak je premiér Fiala odtržený od reality. Viděli jsme to i na olympijských hrách ve Francii, kde mluvil proti tomu, aby se někteří ruští sportovci účastnili, i když už MOV rozhodl v jejich prospěch. Šílenství a otevřená nenávist vůči Rusku musí být zastavena. Rusko na nás nezaútočilo a jako politik a diplomat by měl premiér Fiala umět číst mapu a dnes se alespoň snažit zmírnit chyby, kterých se dopustil. Musí zlepšit vztahy s Ruskem,“ prohlásil v létě 2024.
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Anketa
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Do Česka se přestěhoval v druhé polovině devadesátých let, když po zkušenostech z izraelských ozbrojených sil několik let studoval a poté i pracoval v USA.
V roce 2021 založil Centrum pro výzkum terorismu, které dokázalo do Prahy vozit skutečně zajímavé experty. V letech 2020 a 2022 kandidoval jako nestraník za stranu Svobodní ve volbách do Senátu, od listopadu 2022 byl členem strany Trikolora.
Ještě v říjnu děkoval za hlasy pro Trikoloru v rámci kandidátky SPD ve veolbách do Poslanecké sněmovny.
„Drazí přátelé, rád bych z celého srdce poděkoval všem voličům Trikolory za podporu a důvěru, kterou jste nám dali ve volbách do Poslanecké sněmovny. Vaše hlasy jsou pro nás závazkem i povzbuzením pokračovat v obraně hodnot, na kterých stojí naše společnost – svobody, odpovědnosti a vlastenectví. Gratuluji předsedkyni Trikolory Zuzaně Majerové k dosaženému výsledku a děkuji celému týmu za obrovské nasazení a odhodlání, které vedlo k tomuto úspěchu,“ napsal 5. října.
V neděli zarmoucení členové rodiny na sociálních sítích informovali, že David Bohbot zemřel v jejich kruhu. O život prý bojoval do poslední chvíle.
„Dnes ráno v 6 nás opustil táta, manžel, rabín, kamarád. Odešel v pokoji, nebyl sám. Bojoval dlouho a silně, nikdy se nevzdal,“ objevilo se na Facebooku.
„David Bohbot byl nejen skvělý bezpečnostní expert či místopředseda pražské Trikolory, ale také rabín a statečný muž, který, když to jeho druhá vlast potřebovala, neváhal všeho nechat a se zbraní v ruce jí odešel pomáhat,“ zavzpomínali zástupci Trikolory.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.