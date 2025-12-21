Vzpomínka na Davida Bohbota: Vykrmujete si aligátora, varoval Evropany

21.12.2025 18:45 | Zprávy
autor: Jakub Vosáhlo

Českým veřejným prostorem proletěla smutná zpráva. Těsně před Vánoci zemřel bezpečnostní expert David Bohbot, který v minulosti představoval své názory i čtenářům ParlamentníchListů.cz. Sdílel své bezpečnostní zkušenosti z Izraele i pohled na ukrajinskou válku.

Vzpomínka na Davida Bohbota: Vykrmujete si aligátora, varoval Evropany
Foto: archiv Davida Bohbota
Popisek: David Bohbot

Bezpečnostní expert narozený v Izraeli David Bohbot byl české veřejnosti znám např. jako lektor sebeobrany, konkrétně umění krav maga. Poskytoval také rozhovory médiím na téma bezpečnosti. Opakovaně promlouval také ke čtenářům serveru ParlamentníListy.cz.

Vzpomínám si na jednu z akcí, na kterou do Prahy přivezl bývalého šéfa Mosadu Dani Jatoma. Někteří novináři byli nemile překvapeni důslednou prohlídkou u vchodu do hotelu, ale to byl zkrátka David Bohbot – zkušenost mu velela nic nepodceňovat, zejména když má v sále emeritního šéfa tajné služby.

Velmi sledovanými se jeho expertizy staly v době, kdy stejné bezpečnostní otázky jako Izrael začaly kvůli migraci řešit i západoevropské země. Veterán izraelských sborů říkal věci na rovinu, což v době, kdy se po kavárnách vylepovaly růžové samolepky HateFree představovalo určitý druh odvahy. 

„Evropané si vykrmují aligátora,“ řekl třeba v rozhovoru v roce 2019.

Postupně se stal jedním ze sledovaných expertů na světové dění, kterého jsme rádi oslovovali, pokud bylo potřeba vysvětlit spletité a ze střední Evropy často nechápané problémy blízkovýchodního regionu. 

Zajímavé poznámky měl i k ukrajinské válce, i když jeho slova o Bidenově válce jej v očích některých definitivně přiřadily na stranu „dezolátů“. O podstatě konfliktu i o vyhlídkách Ukrajiny ale argumentoval vždy promyšleně. 

V říjnu 2023 patřil k těm, kteří po útoku na Izrael dokázali dodávat skutečně podstatné informace a regionální kontext.

V srpnu 2024 v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz mimo jiné upozorňoval, že tehdejší americká administrativa Joea Bidena prodlužuje válku na Ukrajině, zatímco ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si začíná být vědom toho, že stane-li se prezidentem USA Donald Trump, což se nakonec také stalo, ukončí válku na Ukrajině prakticky za jakoukoli cenu. Bez ohledu na to, co to Ukrajinu bude stát.

Kriticky se vyjadřoval i na adresu dnes již bývalého premiéra Petra Fialy.

„Je zneklidňující, jak je premiér Fiala odtržený od reality. Viděli jsme to i na olympijských hrách ve Francii, kde mluvil proti tomu, aby se někteří ruští sportovci účastnili, i když už MOV rozhodl v jejich prospěch. Šílenství a otevřená nenávist vůči Rusku musí být zastavena. Rusko na nás nezaútočilo a jako politik a diplomat by měl premiér Fiala umět číst mapu a dnes se alespoň snažit zmírnit chyby, kterých se dopustil. Musí zlepšit vztahy s Ruskem,“ prohlásil v létě 2024.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Do Česka se přestěhoval v druhé polovině devadesátých let, když po zkušenostech z izraelských ozbrojených sil několik let studoval a poté i pracoval v USA. 

V roce 2021 založil Centrum pro výzkum terorismu, které dokázalo do Prahy vozit skutečně zajímavé experty. V letech 2020 a 2022 kandidoval jako nestraník za stranu Svobodní ve volbách do Senátu, od listopadu 2022 byl členem strany Trikolora.

Ještě v říjnu děkoval za hlasy pro Trikoloru v rámci kandidátky SPD ve veolbách do Poslanecké sněmovny.

„Drazí přátelé, rád bych z celého srdce poděkoval všem voličům Trikolory za podporu a důvěru, kterou jste nám dali ve volbách do Poslanecké sněmovny. Vaše hlasy jsou pro nás závazkem i povzbuzením pokračovat v obraně hodnot, na kterých stojí naše společnost – svobody, odpovědnosti a vlastenectví. Gratuluji předsedkyni Trikolory Zuzaně Majerové k dosaženému výsledku a děkuji celému týmu za obrovské nasazení a odhodlání, které vedlo k tomuto úspěchu,“ napsal 5. října.

V neděli zarmoucení členové rodiny na sociálních sítích informovali, že David Bohbot zemřel v jejich kruhu. O život prý bojoval do poslední chvíle.

„Dnes ráno v 6 nás opustil táta, manžel, rabín, kamarád. Odešel v pokoji, nebyl sám. Bojoval dlouho a silně, nikdy se nevzdal,“ objevilo se na Facebooku.

„David Bohbot byl nejen skvělý bezpečnostní expert či místopředseda pražské Trikolory, ale také rabín a statečný muž, který, když to jeho druhá vlast potřebovala, neváhal všeho nechat a se zbraní v ruce jí odešel pomáhat,“ zavzpomínali zástupci Trikolory.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Bohbot-Reknete-Fialovi-at-mi-zavola-Vysvetlim-mu-jak-to-chodi-na-Vychode-760016

