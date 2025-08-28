Piráti natočili ten nejpředvolebnější song ze všech

28.08.2025 20:07 | Monitoring

Představujeme vám s Piráty nejpředvolebnějsi song všech dob.

Piráti natočili ten nejpředvolebnější song ze všech
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Pirátská vlajka

Žánr předvolební písně, který Piráti vrátili na výsluní v roce 2017, se zdál být vyčerpán. Až do dnešního dne. Představujeme vám s Piráty nejpředvolebnějsi song všech dob.

A protože změna znamená pohyb kupředu, jak se v něm zpívá, i Piráti se tento žánr rozhodli posunout ještě dál. Ve svém skeči ironicky parodují líbivé předvolební písně, které se často vyznačují vyprázdněným sdělením, nesplnitelnými politickými sliby a zejména pochybným hudebním vkusem. A v refrénu pak, jak jinak, vyzývají k volbě Pirátů – ať je všem z nás dobře zas.

Jedná se spíše o recesi, nikoliv o seriózní volební spot. Ten teprve přijde. Celý klip najdete ZDE.

Česká pirátská strana

  • Piráti
  • Internet je naše moře!
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Piráti: Žádáme okamžité vymáhání nelegálních 10 miliard po Agrofertu
Piráti: Vyšší mzdy, dostupné energie a méně byrokracie
Bartoš (Piráti): Konec soukromí na internetu?
Hřib (Piráti): Fandíme městům krátkých vzdáleností

Zdroje:

https://www.instagram.com/reel/DN54s1mirHh/?igsh=eW9rdDMyeGJqODhu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

kampaň , piráti , předvolební kampaň , volby

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Ovlivní vaše rozhodování předvolební songy politických stran a hnutí?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

To jako fakt?

Podle rozhodnutí Evropského soudního dvora prý státy musí ubytovat migranty, i když už nemají kapacity. Je to pravda? A jestli ano, není fakt načase z EU snad i vystoupit? Vždyť to je zase rozhodnutí, které jde proti zdravému rozumu.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Protizánětlivého keříku ostružiníku se bojí i křečové žílyProtizánětlivého keříku ostružiníku se bojí i křečové žíly Jednoduchý vizuální trik pro zlepšení běžeckých výkonůJednoduchý vizuální trik pro zlepšení běžeckých výkonů

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Piráti natočili ten nejpředvolebnější song ze všech

20:07 Piráti natočili ten nejpředvolebnější song ze všech

Představujeme vám s Piráty nejpředvolebnějsi song všech dob.