Piráti natočili ten nejpředvolebnější song ze všech

Žánr předvolební písně, který Piráti vrátili na výsluní v roce 2017, se zdál být vyčerpán. Až do dnešního dne. Představujeme vám s Piráty nejpředvolebnějsi song všech dob.
A protože změna znamená pohyb kupředu, jak se v něm zpívá, i Piráti se tento žánr rozhodli posunout ještě dál. Ve svém skeči ironicky parodují líbivé předvolební písně, které se často vyznačují vyprázdněným sdělením, nesplnitelnými politickými sliby a zejména pochybným hudebním vkusem. A v refrénu pak, jak jinak, vyzývají k volbě Pirátů – ať je všem z nás dobře zas.
Jedná se spíše o recesi, nikoliv o seriózní volební spot. Ten teprve přijde. Celý klip najdete ZDE.
Česká pirátská strana
autor: PV