Dostál (Stačilo!): Nenaskakujme na mediální atentáty páchané nespolehlivými plátky

14.10.2025 11:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kauze sociální sítě Filipa Turka.

Foto: Repro: ČT
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál během debaty v pořadu České televize, Máte slovo

Vadí-nevadí. Což je ČR opravdu zemí, kde:

NEVADÍ, že premiér skrz poradce tuneloval veřejnou nemocnici

NEVADÍ, že do strany vicepremiéra tekly peníze z rozkrádání dopravního podniku

Ale DĚSNĚ VADÍ, že by se ministrem zahraničí stal někdo, kdo napsal kravinu na facebook? (Teda, bůhví jestli - zdrojem je nespolehlivý plátek)

Rozlišujme důležité od nedůležitého. A nenaskakujme na mediální atentáty nepokrytě páchané pro ovlivnění sestavení vlády, což s demokracií a právním státem nemá společného vůbec nic.

Filip Turek má spoustu nedostatků, ale zcela jistě by byl lepším ministrem zahraničí než Bc. Lipavský. I když, to by byla i většina takových těch malých červených věcí, co žijí pod shnilými pařezy.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
