Dostál (Stačilo!): Nenaskakujme na mediální atentáty páchané nespolehlivými plátky

Vadí-nevadí. Což je ČR opravdu zemí, kde:
NEVADÍ, že premiér skrz poradce tuneloval veřejnou nemocnici
NEVADÍ, že do strany vicepremiéra tekly peníze z rozkrádání dopravního podniku
Ale DĚSNĚ VADÍ, že by se ministrem zahraničí stal někdo, kdo napsal kravinu na facebook? (Teda, bůhví jestli - zdrojem je nespolehlivý plátek)
Rozlišujme důležité od nedůležitého. A nenaskakujme na mediální atentáty nepokrytě páchané pro ovlivnění sestavení vlády, což s demokracií a právním státem nemá společného vůbec nic.
Filip Turek má spoustu nedostatků, ale zcela jistě by byl lepším ministrem zahraničí než Bc. Lipavský. I když, to by byla i většina takových těch malých červených věcí, co žijí pod shnilými pařezy.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV